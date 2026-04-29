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Streit um Inselgruppe Argentinien will die britischen Falklandinseln – und Washington droht, London nicht zu helfen

Philipp Dahm

29.4.2026

Heikle diplomatische Mission: König Charles III. (links) wird am 27. April von Donald und Melania im Weissen Haus empfangen.
Heikle diplomatische Mission: König Charles III. (links) wird am 27. April von Donald und Melania im Weissen Haus empfangen.
Bild: Keystone

Argentiniens Präsident Javier Milei betont, sein Land erhebe immer noch Anspruch auf die Falklandinseln. Das hat für einen Aufschrei in London gesorgt und erschwert den ohnehin schon heiklen US-Besuch von King Charles.

Philipp Dahm

29.04.2026, 04:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Argentinien bekräftigt seinen Anspruch auf die Falklandinseln, Präsident Milei spricht von einer Rückgewinnung ohne Krieg.
  • Ein internes Pentagon-Mail deutet an, die USA könnten Grossbritannien bei der Verteidigung nicht unterstützen.
  • In Grossbritannien sorgt das für Empörung und zusätzliche Spannungen vor dem USA-Besuch von König Charles.
Mehr anzeigen

«Argentinien hat erneut ein Auge auf die Falklandinseln geworfen», titelt das New Yorker Magazin «Time». Und: «Diesmal unterstützen die USA Grossbritannien vielleicht nicht».

Was ist passiert?

Zunächst äussert sich Argentiniens Aussenminister Pablo Quirno am 24. April auf X und betont, Argentinien beharre darauf, die Souveränität über die Inselgruppe im Südatlantik weiter zu beanspruchen.

Präsident Javier Milei doppelt nach, wobei er den argentinischen Namen der Falklandinseln benutzt: «Die Malwinen waren, sind und werden immer argentinisch sein.» Dazu schreibt Milei das Kürzel, das für seinen Spruch «Viva la libertad, carajo» steht, also: «Lang lebe die verdammte Freiheit!»

In einem Interview versichert Milei am gleichen Tag: «Wir tun alles, was wir können, um die Malwinen wieder in die Hände Argentiniens zu bekommen.» Einen Krieg mit den Briten wie schon 1982 will der 55-Jährige aber nicht anzetteln.

Er setzt wohl auf ein juristisches oder diplomatisches Vorgehen: «Souveränität ist nicht verhandelbar, aber sie muss mit Augenmass und Verstand gehandhabt werden.»

Pentagon-Mail schreckt London auf

Für London kommt dieser neuerliche Vorstoss zur Unzeit: Einerseits erhebt Argentinien schon seit 1833 Ansprüche auf die Inselgruppe, die knapp 400 Kilometer östlich der südargentinischen Küste liegt.

In dem kurzen, aber heftigen Krieg von 1982 hat Grossbritannien klar die Oberhand behalten. Doch das war in der Welt vor Donald Trump.

Ausser Rand und Band. Trump droht dem Papst, wütet über die Nato – und fängt schon wieder mit Grönland an

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Während Washington und London damals enge Verbündete waren, sind heute die Beziehungen zwischen dem US-Präsidenten und Milei klar besser als jene zwischen Trump und Premier Keir Starmer.

Was Starmer nervös macht: «Reuters» hat am 24. April über ein internes Mail aus dem Pentagon berichtet, laut dem die USA erwägen, Nato-Mitglieder abzustrafen, die den Iran-Krieg nicht unterstützt haben. Das beinhalte sowohl den Ausschluss Spaniens als auch die Drohung, die britischen Ansprüche auf die Falklandinseln neu zu überprüfen.

«Das zu behaupten, ist dumm»

Während ein Nato-Ausschluss von Spanien durch die USA rechtlich nicht möglich ist, handelt es sich bei der Souveränität über die Inselgruppe im Südatlantik um eine bilaterale Angelegenheit. London erklärt daraufhin am 24. April, die Bewohnenden hätten 2013 sich in einem Referendum mit grosser Mehrheit zu ihrer Zugehörigkeit zu Grossbritannien bekannt.

Trump tried it with Greenland. He tried it with Panama. He tried it with Canada. Now the Falklands? 🇫🇰 The Falklands to Trump: Back off. 99.8% voted to stay British. The islanders said it. Veterans said it. Starmer said it. #FalklandsSovereignty #USDemocracy #Pinks apple.news/AX4mUufn8SaG...

[image or embed]

— Marie 🇨🇦 🐸 (@pawbaby2.bsky.social) 25. April 2026 um 19:39

Doch es brodelt in London. Der Labour-Abgeordnete Alan West hat während des Falklandkriegs die Fregatte HMS Ardent kommandiert. Er schimpft bei der BBC mit Blick auf das Pentagon-Mail: «Hegseth spricht davon, dass die Nato nie etwas für Amerika getan und Amerika so viel für die Nato getan hat.»

Aber das einzige Mal, dass Artikel 5 in Anspruch genommen worden sei, sei von der Nato gewesen, «und zwar zur Verteidigung der Vereinigten Staaten», erinnert er an die Anschläge vom 11. September 2001, als nach dem Terrorakt der bisher einzige Bündnisfall ausgerufen wurde.

West weiter: «Ich fürchte, [Hegseth] ist tatsächlich dumm, und er scheint sich mit vielen dieser Dinge nicht besonders gut auszukennen, aber das zu behaupten, ist dumm.»

Aufschrei in London – und Hoffen auf Charles

Auch die Opposition ist empört: Der Vorsitzende der Konservativen nennt die US-Haltung «absoluten Unsinn»: «Wir müssen sicherstellen, dass wir die Falklandinseln unterstützen. Sie sind britisches Territorium», wird Kemi Badenoch zitiert. Populist Nigel Farage von Reform UK nennt das Ganze «absolut nicht verhandelbar».

Donald Trump News

Nach seinem Sieg am 5. November 2024 ist Donald Trump erneut als US-Präsident für vier Jahre im Weissen Haus. blue News begleitet die zweite Amtszeit von Trump eng mit: Mit dem Blick aus der Schweiz und Berichten direkt aus den USA.

Donald Trump verlangt höhere Verteidigungsausgaben der Nato-Partner. (Archivbild)
Allison Robbert/AFP Pool via AP/dpa

Der Aufschrei ist gross. «Die Falkland-E-Mail des Pentagons trifft einen Nerv in Grossbritannien – und macht Charles' US-Besuch zu einer noch grösseren Herausforderung», fasst «Sky News» zusammen – und lenkt den Blick auf die aktuelle Staatsvisite des Königs bei Donald Trump. 

Der «eitle und unberechenbare US-Präsident» werde den Monarchen «wie einen Trophäengast» vorführen, so «Sky News». Ein Besuch, der ohnehin «viele Nasenklammern» erfordern werde, sei nun noch schwieriger. Der Hintergrund dieser Formulierung: Im Englischen steckt man jemandem seine Nase in den A****, statt ihm in den A**** zu kriechen.

König auf Mission. Charles reist in Trumps politisches Pulverfass

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