Die Polizei ist in Washington D.C. nun omnipräsent. KEYSTONE

In der US-Hauptstadt sind erste Einheiten der Nationalgarde eingetroffen. Präsident Donald Trump spricht von einem harten Vorgehen gegen Kriminalität – Kritiker sehen darin eine autoritäre Machtdemonstration.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nationalgarde und Hunderte Bundesbeamte werden in Washington eingesetzt

Bürgermeisterin Bowser nennt den Einsatz «autoritären Eingriff»

Kritiker warnen vor Langzeitfolgen und politischem Theater Mehr anzeigen

Am Dienstagabend haben in Washington D.C. erste Einheiten der Nationalgarde Stellung bezogen. So fuhren laut Beobachtern vor Ort rund ein Dutzend Soldaten in fünf Militärfahrzeugen nahe dem Washington Monument auf – inmitten einer ansonsten friedlichen Szenerie mit joggenden Anwohnern und Spaziergängern.

Ein Armeesprecher erklärte, die Truppen würden im Stadtgebiet, an Nationaldenkmälern und nahe einer Einrichtung der Parkpolizei im Viertel Anacostia eingesetzt. Festnahmen dürfen sie nicht vornehmen, stattdessen sollen sie die lokalen Behörden unterstützen.

Erste Einsätze bereits erledigt

Präsident Donald Trump hatte Washington am Montag als «kriminell verseuchte» Stadt beschrieben. Die Pressesprecherin des Weissen Hauses, Karoline Leavitt, kündigte an, dass «jeder gewalttätige Straftäter» im District of Columbia ins Visier genommen werde. Am Montagabend habe eine gemeinsame Einsatzgruppe 23 Festnahmen gemeldet, darunter auch zehn durch das FBI.

Bürgermeisterin Muriel Bowser und Polizeichefin Pamela Smith trafen am Dienstag mit Justizministerin Pam Bondi und weiteren Regierungsvertretern zusammen. Bowser sprach zunächst von einer «produktiven» Sitzung, kritisierte am Abend jedoch den Einsatz als «autoritären Vorstoss» und «Eingriff in unsere Autonomie». «Wir sind keine 700'000 Gauner und Halunken», sagte sie in einem Livestream.

Smith hingegen begrüsste die zusätzliche Unterstützung. Man werde gemeinsam mit den Bundeskräften gezielt in «Kriminalitäts-Hotspots» vorgehen. Insgesamt sollen 800 Nationalgardisten und rund 500 Bundesbeamte eingesetzt werden.

Kontroversen um Befugnisse und Ziele

Das Gesetz, auf das sich Trump beruft, erlaubt ihm, die Polizeikräfte der Hauptstadt für bis zu 30 Tage unter Bundeskommando zu stellen. An der Spitze der Befehlskette stehe Trump selbst, erklärte Leavitt, während DEA-Chef Terry Cole die Polizeiarbeit vor Ort leite.

Gleichzeitig fordern Bundesvertreter schärfere Strafen für jugendliche Gewalttäter. US-Staatsanwältin Jeanine Pirro erklärte, man werde dafür sorgen, dass Täter «zur Rechenschaft gezogen» würden.

Kritiker sehen in dem Einsatz vor allem politische Inszenierung. «Es geht nicht um Kriminalitätsprävention, sondern um politisches Theater und Bundesmacht», sagte Clinique Chapman vom DC Justice Lab. Sie warnte vor negativen Langzeitfolgen, insbesondere für junge schwarze Männer, die am häufigsten Polizeikontrollen ausgesetzt seien.

Auch ein Blick in die Vergangenheit nährt diese Bedenken: 2020 liess Trump bei Protesten für Rassengerechtigkeit Tausende Bundesbeamte aufmarschieren, die Demonstranten teils gewaltsam zurückdrängten – ein Vorgehen, das später scharf kritisiert wurde.