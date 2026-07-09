Ein deutscher Milliardär hat am österreichischen Pfänder eine Villa gebaut – mitten auf einem beliebten Wanderweg. Die Gemeinde spricht von einer Sperrung ohne rechtliche Grundlage und will dagegen vorgehen.

Am Fuss des Pfänder hat sich ein Milliardär auf einem Wanderweg verwirklicht. (Symbolbild)

Darum geht’s Ein deutscher Unternehmer liess eine Villa auf einem beliebten Wanderweg am Pfänder in Österreich errichten.

Wanderer müssen nun einen Umweg nehmen, was bei Anwohnern und der Gemeinde für Empörung sorgt.

Die Gemeinde kündigt rechtliche Schritte an, während der Eigentümer auf Gespräche über eine Lösung verweist. Zusammenfassung erstellt mit

Am Pfänder oberhalb von Bregenz sorgt eine Luxusvilla für Ärger. Der deutsche Unternehmer und Milliardär Michael Wisser liess das Gebäude auf einem Grundstück errichten, über das bisher ein beliebter Wanderweg führte.

Der bisherige Weg wurde mit einer Mauer abgesperrt. Wanderinnen und Wanderer werden nun über eine neu angelegte Ausweichroute um das Grundstück herumgeleitet, bevor sie weiter Richtung Gipfel gelangen.

Gemeinde spricht von Sperrung ohne Grundlage

Das Vorgehen sorgt in der Gemeinde Lochau für heftige Kritik, wie die «Bild» am Donnerstag berichtet. Mehrere Anwohner sprechen von einer unzulässigen Veränderung eines seit Jahrzehnten genutzten Wanderwegs.

Auch Bürgermeister Frank Matt zeigt sich überrascht. Der bisherige Weg sei ohne rechtliche Grundlage gesperrt worden, erklärte er. Die Gemeinde wolle sämtliche rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen, um den öffentlichen Zugang wiederherzustellen.

Eigentümer verweist auf Privatgrundstück

Eine Sprecherin der Wisag AG erklärte dagegen, der Wanderweg verlaufe durch den privaten Garten von Michael Wisser. Die neue Route weiche nur geringfügig von der bisherigen Strecke ab.

Mit der Gemeinde stehe man bereits im Austausch, um gemeinsam eine Lösung zu finden. Weshalb die Sperrung des ursprünglichen Weges erfolgt sei, ohne dass zuvor eine entsprechende Genehmigung vorlag, beantwortete die Sprecherin nicht.