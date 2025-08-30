Anant Ambani in seinem «Vantara»-Zoo. Wikimedia Commons

Der Sohn von Mukesh Ambani, dem reichsten Mann Asiens, gerät ins Visier der Justiz: Indiens Oberster Gerichtshof hat Ermittlungen gegen Anant Ambani wegen mutmasslicher Verstösse im Zusammenhang mit seinem privaten Zoo «Vantara» eingeleitet.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Zoo «Vantara» beherbergt mehr als 200 Elefanten, hunderte Grosskatzen und fast 1000 Krokodile.

Der Oberste Gerichtshof Indiens ordnet Ermittlungen wegen möglicher Umweltverstösse und Geldwäsche an.

Kritiker bemängeln die Nähe des Zoos zu einer Ölraffinerie und fehlende Pläne zur Auswilderung. Mehr anzeigen

Wegen eines privaten Zoos mit tausenden Wildtieren hat Indiens Oberster Gerichtshof Ermittlungen gegen den Sohn des reichsten Mannes Asiens angekündigt. Eine Kommission sei beauftragt worden, den mutmasslich unrechtmäßigen Erwerb von Tieren, insbesondere von Elefanten, zu untersuchen, teilte das Gericht am Montag mit. Auch wegen mutmasslicher Verstösse gegen Umweltvorschriften und wegen des Vorwurfs der Geldwäsche soll demnach gegen Anant Ambani ermittelt werden.

Ambani ist der Sohn des Multimilliardärs Mukesh Ambani, der Chef der Unternehmensgruppe Reliance Industries ist. In seinem privaten Zoo «Vantara» im westindischen Bundesstaat Gujarat hält er den Behörden zufolge unter anderem mehr als 200 Elefanten, 50 Bären, 160 Tiger, 200 Löwen, 250 Leoparden und 900 Krokodile. Tierschützer kritisierten die Einrichtung in der Vergangenheit, weil dort gefährdete Arten direkt neben einer riesigen Ölraffinerie gehalten würden und es keine Pläne gebe, die Tiere auszuwildern.

Der Zoo sagte den Ermittlern am Dienstag seine «uneingeschränkte Zusammenarbeit» zu und bekräftigte, für «Transparenz, Mitgefühl und die Einhaltung der Gesetze» einzustehen. Tiere zu retten und zu schützen bleibe die «Mission» des Zoos, hieß es weiter.

Dutzende Elefanten durch Indien transportiert

Im März hatte die «Süddeutsche Zeitung» berichtet, dass Vantara im vergangenen Jahr etwa 39'000 Tiere unter anderem aus der Demokratischen Republik Kongo, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Venezuela in seinen Park habe bringen lassen.

Dutzende Elefanten wurden laut dem Zoo mit speziell dafür ausgerichteten Lastwagen tausende Kilometer durch Indien transportiert.

Das Gericht betonte nun, mit den Ermittlungen auf Petitionen, Medienberichte und Beschwerden von Naturschutzorganisationen zu reagieren. Es werde auch geprüft, ob das raue Klima in Gujarat für die Tiere geeignet sei.

Der Zoo war im vergangenen Jahr einer der Veranstaltungsorte von Ambanis mehrtägiger Hochzeitsfeier gewesen, die viel Aufsehen erregt hatte. Bei der Feier waren Weltstars wie Rihanna, Justin Bieber und Katy Perry aufgetreten.