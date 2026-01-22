  1. Privatkunden
Massive Auswirkungen erwartet Schwerer Wintersturm zieht Richtung USA – Millionen wappnen sich

SDA

22.1.2026 - 21:24

ARCHIV - Autos fahren auf einer schneebedeckten Autobahn in Houston. Foto: David J. Phillip/AP/dpa
ARCHIV - Autos fahren auf einer schneebedeckten Autobahn in Houston. Foto: David J. Phillip/AP/dpa
Keystone

In weiten Teilen der USA bereiten sich Behörden und Bevölkerung auf einen schweren Wintersturm mit Schnee, Eis und starkem Wind vor. Meteorologen rechnen mit massiven Auswirkungen von den Südstaaten bis zur Ostküste.

Keystone-SDA

22.01.2026, 21:24

23.01.2026, 08:01

Millionen US-Amerikaner wappnen sich für einen Wintersturm mit Schnee und Eis zum Wochenende. Es soll sich um einen der grössten Stürme in der vergangenen Jahre handeln, schrieb die «Washington Post» zu den Wetterwarnungen. Dem Sender ABC News zufolge könnten mehr als 120 Millionen Amerikaner betroffen sein – das ist in etwa ein Drittel aller Einwohner der Vereinigten Staaten.

Sturm und Schnee werden für südliche Bundesstaaten, Teile des Mittleren Westen und die Ostküste der Vereinigten Staaten mit der Millionenmetropole New York und der US-Hauptstadt Washington erwartet. Bis Sonntag soll der Wintersturm die Ostküste der Vereinigten Staaten erreicht haben.

Warnung vor Reisen, Haustiere schützen

Der Nationale Wetterdienst warnte am Donnerstag vor Glätte auf den Strassen und gefährlichen Reisebedingungen. Durch die Kombination aus Schneefall und Wind könnte auf den Strassen die Sicht demnach stark eingeschränkt sein. Bäume könnten umknicken, es könnte auch zu Stromausfällen kommen. Auch vor Unterkühlung und Erfrierungen warnte der Wetterdienst und empfahl den Amerikanern auch, Haustiere vor der Kälte zu schützen. Starker Wind wird die gefühlte Temperatur noch kälter als ohnehin erscheinen, wie es weiter hiess.

Im südlichen Bundesstaat Texas wurde das staatliche Notfallmanagement aktiviert, um bei Zwischenfällen helfen zu können, wie der dortige Gouverneur Greg Abbott ankündigte. Dabei geht es zum Beispiel um verstärkte Überwachung der Energieversorgung oder um Beräumung von Strassen im Notfall.

