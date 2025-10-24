  1. Privatkunden
Glücksspiel-Skandal mit NBA-Stars Sport-Promis halfen, Poker-Gäste mit Röntgentischen und Hightech-Brillen reinzulegen

ai-scrape

24.10.2025 - 22:43

Sie sollen die prominenten Gesichter des Betrugs sein: Portland Trail Blazers Coach Chauncey Billups, Miami-Heat-Spieler Terry Rozier und Damon Jones, Ex-Spieler der Cleveland Cavaliers.
Sie sollen die prominenten Gesichter des Betrugs sein: Portland Trail Blazers Coach Chauncey Billups, Miami-Heat-Spieler Terry Rozier und Damon Jones, Ex-Spieler der Cleveland Cavaliers.
Keystone

Ein aufwendiger Betrug, der Prominente und Sportler um Millionen brachte, erinnert an einen Hollywood-Film. Die Täter nutzten modernste Technik, um ihre Opfer zu täuschen.

Stefan Michel

24.10.2025, 22:43

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Mehr als 30 Personen, darunter NBA-Coach Chauncey Billups und Spieler Terry Rozier, wurden wegen illegaler Sportwetten und Mafia-Kontakten festgenommen. Beide bestreiten die Vorwürfe.
  • Mithilfe von High-Tech-Geräten wie Röntgentischen und Spezialbrillen manipulierte die Mafia Pokerspiele, bei denen Prominente als Lockvögel dienten und die Opfer rund 7 Millionen Dollar verloren.
  • Die Ermittlungen deckten zusätzlich auf, dass NBA-Spieler Verletzungen vortäuschten, um Wettquoten zu beeinflussen.
Mehr anzeigen

Gestern Donnerstag schnappten die Handschellen zu. Der Coach des NBA-Teams Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, der Spieler von Miami Heat, Terry Rozier, der ehemaliger Spieler der Cleveland Cavaliers Damon Jones und rund 30 weitere Personen sind wegen verbotenen Sportwetten und illegalem Glücksspiel festgenommen worden. Darunter sind einige Mitglieder der Mafia in den USA aus den Cosa-Nostra-Familien Bonnano, Gambino, Lucchese und Genovese, wie die «BBC» berichtet.

Die Basketballstars Billups und Rozier sind unter Auflagen wieder auf freiem Fuss und beteuern ihre Unschuld. Der Coach bleibt aber beurlaubt. Gegen Rozier ist schon 2023 wegen Unregelmässigkeiten im Zusammenhang mit Sportwetten ermittelt worden.

High-Tech-Betrug bei Promi-Poker

Neben der Manipulation von Sportwetten, gehörten auch Pokerspiele zu den Aktivitäten der mutmasslichen Betrüger – und zwar nicht einfach illegales Pokern um grosse Beträge, sondern mit High-Tech verfälschte Partien.

Die Sportpromis fungierten als Lockvögel, die wohlhabende Spieler an den Pokertisch lockten, in der Aussicht, in diesem illustren Kreis ein paar Runden zu zocken. Was sie nicht ahnten: Sie hatten nicht den Hauch einer Chance, den Tisch mit mehr Geld zu verlassen.

Mit Röntgentischen, versteckten Kameras, Hightech-Brillen und -Kontaktlinsen, sowie manipulierten Kartenmischgeräten wurden sie von A bis Z betrogen. Das technische Niveau der Zinkerei scheint direkt der Fantasie eines Hollywood-Drehbuchautors entsprungen. Doch das ist, was die FBI bei ihren Durchsuchungen an Gerätschaften sichergestellt hat, wie «CNN» und diverse weitere Medien schreiben.

Was die wohlhabenden Pokerfans auch nicht wussten: Mit am Tisch und vor allem im Hintergrund sass die Mafia. Insgesamt rund 7 Millionen Dollar ergaunerten sich die Spielbetrüger von ihren ahnungslosen Opfern. 

FBI-Chef Kash Patel bezeichnet das Ausmass und die Akribie des Betrugs als verblüffend. Die US-Staatsanwaltschaft beschreibt den Fall als «wie aus einem Hollywood-Film». 

Der Operator sah alles

Die Verhaftungen wurden zusammen mit einem weiteren Betrugsfall im Basketball bekannt gegeben, bei dem NBA-Spieler angeblich Verletzungen vortäuschten, um Wettquoten zu manipulieren. Die Pokerspiele, die bereits 2019 begannen, wurden von der Mafia betrieben. Ein Teil der Gewinne floss in ihre kriminellen Aktivitäten.

Die Röntgentische machten sichtbar, welche Karten verdeckt auf der Spielfläche lagen. Spezielle Brillen und Kontaktlinsen erkannten unsichtbare Markierungen, Mischmaschinen teilten die Karten so zu, dass am Ende immer die Mafia gewann.

Zum Betrug gehörte auch eine ausgeklügelte geheime Kommunikation zwischen den Komplizen am Tisch und einem Operator, der das Spiel aus dem Hintergrund steuerte. So liessen sie ein Opfer auch einmal gewinnen, um es nicht misstrauisch werden zu lassen. Am Ende waren alle um mehrere tausend bis mehrere hunderttausende Dollar ärmer.

Mafia-Methoden

«Und wenn die Leute sich weigerten zu zahlen, taten diese Angeklagten das, was das organisierte Verbrechen schon immer getan hat», zitiert «CNN» eine Polizeikommissarin aus New York. «Sie drohten, sie schüchterten ein und sie griffen zu Gewalt. Es ist dasselbe Muster, das wir seit Jahrzehnten beobachten: traditionelle Methoden der Mafia zur Durchsetzung ihrer Interessen.»

Die Portland Trail Blazers kooperieren mit den Ermittlungen. Jones wurde wegen seiner Beteiligung an beiden Betrugsfällen angeklagt.

Mit Material der dpa.

