  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball WM
  4. Fussball
  5. Eishockey
  6. Tennis
  7. Motorsport
  8. Weitere
  9. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Fussball WM
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  13. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Polizei sucht nach zwei Schützen Mindestens zwölf Verletzte nach Schüssen bei US-Festival

SDA

7.6.2026 - 05:09

Rettungskräfte von Toledo transportieren eine verletzte Person ab. Durch einen Schusswaffenvorfall bei einem Sommerfestival in Toledo, Ohio, wurden zwölf Menschen verletzt.
Rettungskräfte von Toledo transportieren eine verletzte Person ab. Durch einen Schusswaffenvorfall bei einem Sommerfestival in Toledo, Ohio, wurden zwölf Menschen verletzt.
Keystone

Bei einer Schiesserei auf einem Festival in Toledo im US-Bundesstaat Ohio sind zwölf Menschen verletzt worden, zwei davon lebensgefährlich. Die Polizei fahndet nach mindestens zwei mutmasslichen Tätern.

Keystone-SDA

07.06.2026, 05:09

07.06.2026, 07:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Bei einem Festival in Ohio wurden zwölf Menschen angeschossen, zwei schweben in Lebensgefahr.
  • Die Polizei sucht nach mindestens zwei mutmasslichen Schützen.
  • Der Gouverneur kritisiert die anhaltende Waffengewalt in den USA.
Mehr anzeigen

Bei einem Schusswaffenvorfall im US-Bundesstaat Ohio sind bei einem Festival zwölf Menschen angeschossen worden. Zwei der Verletzten schwebten in Lebensgefahr, sagte ein Polizeivertreter in der Stadt Toledo vor Journalisten.

Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass es mindestens zwei Schützen gab, die vermutlich aufeinander schossen. Zunächst wurde demnach kein Verdächtiger festgenommen, die Fahndung läuft.

Das Festival in Toledo sei seit vielen Jahren ein beliebtes Event. Zum Tatzeitpunkt am späten Samstagnachmittag seien dort Hunderte Gäste gewesen, erklärte die Polizei. Für die Sicherheit des «Old West End Festivals» seien auch zusätzliche Beamte im Einsatz gewesen. Toledo im Nordwesten von Ohio liegt am Ufer des Eriesees und zählt rund 260.000 Einwohner.

Gouverneur: Festival sollte sicherer Ort für Familien sein

Gouverneur Mike DeWine zeigte sich angesichts des «sinnlosen Verbrechens» erschüttert. «Sommerfestivals sollten sichere Orte sein, an denen Familien Zeit miteinander verbringen können ohne Gewalt fürchten zu müssen.» Er sei zuversichtlich, dass die Polizei die Verdächtigen fassen werde, schrieb er auf der Plattform X.

In den USA kommt es immer wieder zu aufsehenerregenden Fällen von Waffengewalt – etwa an Schulen, in Supermärkten, Nachtclubs oder bei grossen Veranstaltungen. Schusswaffen sind in den USA leicht erhältlich, teils auch halbautomatische Waffen. Trotz grossen Entsetzens nach besonders schlimmen Vorfällen mit vielen Toten scheitern Bemühungen, die Waffengesetze zu verschärfen, seit Jahren immer wieder.

Mehr aus dem Ressort

Die Glühwürmchen leuchten wieder. Das musst du über die geheimnisvollen Käfer wissen

Die Glühwürmchen leuchten wiederDas musst du über die geheimnisvollen Käfer wissen

Tödlicher Steinschlag. Wanderer stürzt am Dent de Brenleire FR 200 Meter in die Tiefe

Tödlicher SteinschlagWanderer stürzt am Dent de Brenleire FR 200 Meter in die Tiefe

Aktuell. Taucher stirbt bei Haiangriff vor Australiens Küste

AktuellTaucher stirbt bei Haiangriff vor Australiens Küste

Meistgelesen

«Das war's», sagte er nach dem Horror-Unfall – heute stehen sie wieder in der Manege
Die stille Gefahr moderner Abnehmmedikamente
Mutmasslicher Täter von Winterthur sträubt sich – Justiz kommt nicht an sein Handy
Crans-Montana-Opferanwalt zeigt Treuhänder an
Nur Xhaka giftig: Das sind die Nati-Noten zum müden Testkick