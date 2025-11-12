Eine 65-Zentimeter-Rakete soll jetzt Putin stoppen

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Baguette-gross und brandgefährlich Eine 65-Zentimeter-Rakete soll jetzt Putin stoppen

Sven Ziegler

12.11.2025

Diese Mini-Rakete soll die grosse Wende bringen.
Diese Mini-Rakete soll die grosse Wende bringen.
Bild: Frankenburg Technologies

Ein estnisches Start-up will Europas Drohnenabwehr radikal verbilligen: Die nur 65 Zentimeter lange Rakete «Mark 1» soll russische Langstreckendrohnen stoppen – massenhaft, günstig und «gut genug».

Sven Ziegler

12.11.2025, 04:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die «Mark 1» ist eine rund 65 Zentimeter kurze Abwehrrakete, ausgelegt auf kurze Reichweite und günstige Serienfertigung.
  • Der Hersteller Frankenburg Technologies will gemäss «Telegraph» in zwei Nato-Ländern Hunderte Raketen täglich produzieren; Kosten soll eine Drohne rund 40'000 Euro. 
  • Ziel ist, kostspielige Abwehrduelle gegen günstige Shahed-Drohnen zu vermeiden; am 9. September mussten Nato-Jets teure Lenkwaffen gegen Drohnen über Polen einsetzen.
Mehr anzeigen

Ein Gerät so klein wie eine Baguette-Stange – und doch gedacht als vorderste Linie gegen russische Drohnen: In Tallinn führt Frankenburg-Chef Kusti Salm eine Schaumattrappe der neuen «Mark 1» vor. Die Abwehrrakete misst rund 65 Zentimeter und soll, so die Vision, in grosser Zahl zu einem Bruchteil der heutigen Kosten produziert werden. «Wir entschuldigen uns nicht dafür, dass wir Waffen produzieren», sagt Salm laut «Telegraph». «Und wir sagen offen, dass diese Waffen russische Langstreckendrohnen abschiessen sollen.»

Der Ansatz konterkariert die hochgezüchteten, teuren Systeme vieler westlicher Arsenale. Statt «exquisit» setzt Frankenburg auf «affordable mass»: kurze Reichweite von etwa 2 Kilometern, robuste Standardteile, KI-gestützte Zielansteuerung – und eine Fertigung, die auf Hunderte Stück pro Tag skaliert werden soll. Beim Preis bleibt das Unternehmen vage: Der «Tagesspiegel» nennt umgerechnet rund 40'000 Franken pro Rakete – deutlich unter den Kosten von Stinger- oder gar Patriot-Abwehr.

Mark I soll Wende in Europas Drohnen-Kampf bringen

In einem Briefing während Estlands «Defence Week»  Ende September  kritisierte Salm, die westliche Luftverteidigungsindustrie habe in den vergangenen drei Jahren «praktisch nichts» gegen die Drohnenbedrohung erreicht. Er positioniert SHORAD als «grösstes Bedürfnis der Welt» in den nächsten fünf bis zehn Jahren – entscheidend sei die Ökonomie der Abwehr. Nach GlobalData/ArmyTechnology produzierte Russland 2024 über 6000 One-Way-Attack-Drohnen; 2025 wurden zeitweise 500 bis 700 an einem Tag gestartet.

Warum der Preisdruck? Am 9. September mussten Nato-Jets über Polen rund 20 russische Drohnen bekämpfen – mit Lenkwaffen im Wert von hunderttausenden Franken pro Schuss, während die Shahed-Drohnen nur einen Bruchteil kosten. Dieses Missverhältnis gilt als nicht nachhaltig; europäische Regierungen planen deshalb eine «Drohnenmauer» mit elektronischen Gegenmassnahmen und physischen Abfängern.

Die «Mark 1» soll in genau diese Lücke stossen: als massenproduzierbarer Interzeptor mit Feststofftriebwerk und autonomer Führung, optimiert für langsame, tieffliegende UAV-Schwärme.

Grosse technische Herausforderung

Technisch ist der Mini-Abfänger eine Herausforderung: In so kurzer Bauform verändern Treibstoffverbrauch und Massenverteilung den Flugwinkel stark. Frankenburg experimentiert mit Flügelgeometrie, Schwerpunkt und Druckpunkt. In 53 Scharfschusstests sei die angestrebte Treffergenauigkeit bislang in etwa der Hälfte erreicht; mittelfristig peile man 90 Prozent an. Laut dem Fachportal ArmyTechnology detoniert der Gefechtskopf ein bis zwei Meter vor dem Ziel, um die Wirkung gegen Drohnen zu maximieren.

Kopenhagen, München, Saint-Nazaire. Der Drohnen-Terror lässt Europa enger zusammenrücken

Kopenhagen, München, Saint-NazaireDer Drohnen-Terror lässt Europa enger zusammenrücken

Rückhalt gibt die Personalseite: Chefingenieur Andreas Bappert wirkte am IRIS-T-Luftabwehrsystem mit; hinzu kommen Spezialisten aus MBDA-Programmen wie Spear III sowie ein Team «lettischer Genies», heisst es im «Telegraph». Der Raketentechniker Fabian Hoffmann betont laut Bericht, es gebe viele Profis für Gefechtsköpfe, Sensorik, Triebwerke – doch nur wenige, die alles zuverlässig integrieren können.

Für Salm ist die Mission klar: «Das wird die im Westen am dringendsten benötigte Fähigkeit der nächsten fünf bis zehn Jahre.» Die Produktion in Serie soll jenen Kostenvorteil bringen, der Europas Abwehr finanzierbar macht – gerade im Dauerduell mit Billig-Drohnen.

Sehen aus wie in Mad Max – Putins Stachelschweine – So sollen Russlands Panzer Drohnen trotzen

Sehen aus wie in Mad Max – Putins Stachelschweine – So sollen Russlands Panzer Drohnen trotzen

Skurrile Panzer mit Metallstacheln rollen durch den Ukraine-Krieg. Putins Truppen setzen auf Improvisation statt Hightech – ihre «Stachelschweine» sollen Drohnen abwehren und länger überleben. Kann das funktionieren?

04.11.2025

Mehr internationale News

Ukraine-Ticker. Ukrainische Südfront gerät ins Wanken +++ FSB will spektakuläre Kampfjet-Entführung verhindert haben

Ukraine-TickerUkrainische Südfront gerät ins Wanken +++ FSB will spektakuläre Kampfjet-Entführung verhindert haben

Brasilien. Indigene Aktivisten stürmen Gelände der Klimakonferenz

BrasilienIndigene Aktivisten stürmen Gelände der Klimakonferenz

International. Unicef-Gesandter erschüttert über Gewalt im Sudan

InternationalUnicef-Gesandter erschüttert über Gewalt im Sudan

Meistgelesen

Baby stirbt nach zweifacher Spital-Narkose – Ärzte sollen ins Gefängnis
Eine 65-Zentimeter-Rakete soll jetzt Putin stoppen
Jetzt packen Mitarbeiter der wankenden Traditions-Matratzenfirma aus
Ehefrau von Bruce Willis schreibt Pflege-Ratgeber zu Demenz
Turnschuh-Touristen kleistern goldenes Gipfelkreuz mit Aufklebern zu