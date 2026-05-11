Ungarns neue Lockerheit – Minister tanzt vor Parlament – und geht mit Luftgitarre viral Zsolt Hegedűs hat es wieder getan: Schon nach dem Wahlsieg der Tisza-Partei tanzte der künftige Gesundheitsminister vor laufenden Kameras. Bei der Amtseinführung von Premier Péter Magyar legt er nun noch spektakulärer nach. 11.05.2026

Zsolt Hegedűs hat es wieder getan: Schon nach dem Wahlsieg der Tisza-Partei tanzte der künftige Gesundheitsminister vor laufenden Kameras. Bei der Amtseinführung von Premier Péter Magyar legt er nun noch spektakulärer nach.

Mit ihrem Erdrutschsieg hat die Tisza-Partei die politische Landschaft Ungarns komplett umgekrempelt. Nach Jahren der Polarisierung verspricht die neue Regierung mehr Transparenz, eine stärkere Annäherung an die EU und tiefgreifende Reformen im Staatsapparat. Besonders junge Menschen feierten den Machtwechsel in Budapest bis spät in die Nacht auf den Strassen.

Politischer Neustart mit Symbolkraft

Dass ausgerechnet ein tanzender Minister für Schlagzeilen sorgt, passt für viele Beobachter zum neuen Stil der Regierung. Die neue politische Führung gibt sich volksnah, modern und deutlich lockerer als die Vorgängerregierung unter Viktor Orbán. In sozialen Netzwerken wird Zsolt Hegedűs bereits als «TikTok-Minister» gefeiert.

Wie spektakulär seine neueste Tanzeinlage ausfällt, siehst du im Video oben.

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