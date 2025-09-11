  1. Privatkunden
Allein mit zwei Kindern Miss Arizona, Podcasterin, Mutter – das ist Charlie Kirks Witwe Erika

Sven Ziegler

11.9.2025

Charlie Kirk hinterlässt seine Frau Erika und zwei Kinder.
Charlie Kirk hinterlässt seine Frau Erika und zwei Kinder.
Instagram / Erika Kirk

Nach dem tödlichen Anschlag auf den US-Aktivisten Charlie Kirk rückt seine Familie in den Fokus. Seine Frau Erika, einst Miss Arizona, beschreibt ihn als furchtlosen Kämpfer und «Herz der Jugend». Gemeinsam hatten sie zwei kleine Kinder.

,

Redaktion blue News, Agence France-Presse

11.09.2025, 09:36

11.09.2025, 09:45

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Charlie Kirk wurde bei einem Auftritt in Utah erschossen und hinterlässt Frau und zwei Kinder
  • Seine Witwe Erika Frantzve Kirk ist eine frühere Miss Arizona und Social-Entrepreneur
  • Auf Social Media erinnert sie mit emotionalen Worten und Familienvideos an ihren Mann
Mehr anzeigen

Der Schock über die Ermordung von Charlie Kirk ist in den USA weiterhin gross. Neben politischen Reaktionen richtet sich nun der Blick auch auf seine Familie: Der 31-jährige Trump-Vertraute hinterlässt seine Frau Erika und zwei kleine Kinder.

Erika Frantzve Kirk, 36, war 2012 Miss Arizona. Später machte sie Karriere als Model, Basketballspielerin im College-Team und Podcast-Moderatorin. Auf ihrer Website bezeichnet sie sich als «multidimensionale Philanthropin» und «Ministry Leader», die sich für christliche Werte einsetzt. Sie gründete zudem das Modelabel Proclaim, das Glaubensinhalte mit Mode verbindet.

Ein Paar im öffentlichen Licht

Charlie und Erika Kirk heirateten 2021. Gemeinsam bekamen sie eine Tochter (3) und einen Sohn (1). In sozialen Netzwerken dokumentierte Erika regelmässig das Familienleben: liebevolle Clips, in denen Charlie mit den Kindern spielt, oder kleine Alltagsmomente – wie der Kauf von violetten Kindersandalen für die Tochter.

«Mein Mann Charlie ist eine Kraft», schrieb sie in einem Video, das sie mit ihren über 500’000 Followern teilte. «Er ist mutig, wenn die Welt Schweigen verlangt, er ist furchtlos, wenn andere zurückweichen.»

Trauer und öffentliche Anteilnahme

US-Präsident Donald Trump ordnete nach Kirks Tod Trauerbeflaggung an und sprach von einem «legendären Patrioten». Melania Trump widmete auf Social Media einen Post speziell den Kindern und der Witwe. «Unsere Gedanken sind bei Erika und den beiden Kleinen», schrieb sie.

Erika selbst betonte in einem ihrer letzten öffentlichen Statements: «Über allem schätze ich meine Rolle als Ehefrau von Charlie und Mutter unserer Kinder.»

Die Familie zieht sich nun weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück. Doch in den konservativen USA gilt Erika Frantzve Kirk schon jetzt als mögliche Stimme, die das Erbe ihres Mannes mitprägen könnte.

