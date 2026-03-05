Wurde bei den Angriffen getötet: der iranische Staatsführer Ali Chamenei. (Archivbild) Vahid Salemi/AP

Der Angriff kam für die iranische Führung offenbar völlig überraschend. Nach neuen Angaben setzten Israel und die USA gezielt auf Täuschung, um den tödlichen Schlag gegen hochrangige Funktionäre vorzubereiten.

Israel wusste bereits Wochen zuvor von einer möglichen Eskalation und plante den Angriff gemeinsam mit den USA als Überraschungsoperation.

Durch gezielte Täuschung – etwa das scheinbare Verlassen des Hauptquartiers zum Schabbat – sollte der Iran in Sicherheit gewiegt werden. Mehr anzeigen

Der Schlag traf die iranische Führung offenbar völlig unvorbereitet. Am Samstag griffen US-amerikanische und israelische Streitkräfte zeitgleich mehrere Treffen hochrangiger Vertreter des iranischen Regimes an. Dabei kamen nicht nur der oberste religiöse Führer Ali Chamenei, sondern laut Berichten auch rund 40 weitere führende Funktionäre ums Leben.

Inzwischen werden weitere Einzelheiten zur Vorbereitung der Militäraktion bekannt. Ein Sprecher der israelischen Armee erklärte gegenüber dem US-Sender «Fox News», dass dem Militär schon etwa drei Wochen vor Beginn der Operation klar gewesen sei, dass sich die Lage auf eine neue militärische Eskalation zubewege.

Trotz der wachsenden Spannungen sollte der Angriff unbedingt überraschend erfolgen. Zwar verstärkten die USA in den Wochen zuvor ihre militärische Präsenz im Nahen Osten, und in internationalen Medien wurde bereits über mögliche Schritte spekuliert. Israel vermied jedoch bewusst jedes öffentliche Signal, das auf eine bevorstehende Offensive hätte hindeuten können.

Top-Militär geht vermeintlich nach Hause

Nach Angaben des Militärvertreters setzten die Streitkräfte gemeinsam mit den USA auf gezielte Täuschung. Ziel sei eine psychologische Operation gewesen, um den Iran im entscheidenden Moment unvorbereitet zu treffen.

Besonders sensibel war demnach der Freitagabend vor dem Angriff. Auffällige Aktivitäten rund um den zentralen Militärkomplex in Tel Aviv hätten Aufmerksamkeit erregen und möglicherweise auch iranische Beobachter alarmieren können.

Um genau das zu verhindern, setzte die Armee laut dem Sprecher auf eine bewusst inszenierte Ruhe. Am Tag des Angriffs wurden Fotos und Informationen verbreitet, die den Eindruck vermittelten, dass der militärische Betrieb für das Wochenende heruntergefahren werde. Demnach seien Offiziere und Mitglieder der Armeeführung nach Hause gegangen, um den Schabbat zu feiern.

Getarnt geht's zurück zur Zentrale

Als der Schabbat am Freitagabend begann, verliessen tatsächlich mehrere hochrangige Generäle demonstrativ das Hauptquartier des Generalstabs in Tel Aviv. Für Aussenstehende sah es so aus, als ziehe sich die militärische Führung für das Wochenende zurück.

Tatsächlich kehrten viele der Offiziere später unauffällig wieder in das Gebäude zurück. Teilweise getarnt betraten sie erneut das Hauptquartier, um von dort aus die Angriffe zu koordinieren, die in den frühen Morgenstunden des Samstags durchgeführt wurden.

Offenbar fühlte sich die iranische Führung zu diesem Zeitpunkt sicher genug, grössere Treffen im Zentrum von Teheran abzuhalten – genau dort, wo kurz darauf die Bomben einschlugen.

