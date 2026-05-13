Die Frau aus Frankreich, die sich mit dem Hantavirus infiszierte ist in einem kritischen Zustand. Manu Fernandez/AP/dpa

Nach dem Hantavirus-Ausbruch auf dem Kreuzfahrtschiff «Hondius» liegt eine Französin in kritischem Zustand auf der Intensivstation. Ihre Lunge ist schwer betroffen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine Französin, die sich auf dem Kreuzfahrtschiff «Hondius» mit dem Hantavirus infiziert hat, befindet sich in kritischem Zustand.

Sie liegt in Paris auf der Intensivstation und wird mit einer künstlichen Lunge behandelt.

Die Frau gehört zu fünf betroffenen französischen Passagieren, während die übrigen vier bislang negativ getestet wurden. Sie und ihre Kontaktpersonen befinden sich vorsorglich in Isolation. Mehr anzeigen

Eine mit dem Hantavirus infizierte Französin befindet sich in kritischem Zustand.

Die Frau liege auf der Intensivstation in einem Spital in Paris, sagte Frankreichs Gesundheitsministerin Stéphanie Rist. Die Lunge der Frau sei von dem Virus angegriffen, sagte der Infektiologe Xavier Lescure. Sie sei an eine künstliche Lunge angeschlossen worden.

Die Frau gehört zu den fünf Franzosen, die mit dem Kreuzfahrtschiff «Hondius» unterwegs waren, das von einem Hantavirus-Ausbruch betroffen war. Die übrigen vier Passagiere aus Frankreich sind bisher negativ auf das Virus getestet. Sie und ihre Kontaktpersonen sind im Spital isoliert.

Das Schiff war am Sonntag nach Teneriffa gekommen. Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen waren noch am selben Tag erste Sonderflüge gestartet, um die Menschen aus insgesamt 23 Nationen in ihre jeweilige Heimat zu bringen und eine Ausbreitung des Virus zu verhindern. Insgesamt starben bisher drei Passagiere der «Hondius», bei denen eine Infektion mit dem Hantavirus-Typ Andesvirus nachgewiesen wurde oder vermutet wird.