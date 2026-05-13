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Lunge schwer betroffen Französin mit Hantavirus ist im kritischen Zustand

SDA

13.5.2026 - 10:36

Die Frau aus Frankreich, die sich mit dem Hantavirus infiszierte ist in einem kritischen Zustand. 
Die Frau aus Frankreich, die sich mit dem Hantavirus infiszierte ist in einem kritischen Zustand. 
Manu Fernandez/AP/dpa

Nach dem Hantavirus-Ausbruch auf dem Kreuzfahrtschiff «Hondius» liegt eine Französin in kritischem Zustand auf der Intensivstation. Ihre Lunge ist schwer betroffen.

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Keystone-SDA, Samuel Walder

13.05.2026, 10:36

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine Französin, die sich auf dem Kreuzfahrtschiff «Hondius» mit dem Hantavirus infiziert hat, befindet sich in kritischem Zustand.
  • Sie liegt in Paris auf der Intensivstation und wird mit einer künstlichen Lunge behandelt.
  • Die Frau gehört zu fünf betroffenen französischen Passagieren, während die übrigen vier bislang negativ getestet wurden. Sie und ihre Kontaktpersonen befinden sich vorsorglich in Isolation.
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Eine mit dem Hantavirus infizierte Französin befindet sich in kritischem Zustand.

Die Frau liege auf der Intensivstation in einem Spital in Paris, sagte Frankreichs Gesundheitsministerin Stéphanie Rist. Die Lunge der Frau sei von dem Virus angegriffen, sagte der Infektiologe Xavier Lescure. Sie sei an eine künstliche Lunge angeschlossen worden.

Experten ordnen ein. Hantavirus-Ausbruch – droht uns jetzt eine neue Pandemie?

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Die Frau gehört zu den fünf Franzosen, die mit dem Kreuzfahrtschiff «Hondius» unterwegs waren, das von einem Hantavirus-Ausbruch betroffen war. Die übrigen vier Passagiere aus Frankreich sind bisher negativ auf das Virus getestet. Sie und ihre Kontaktpersonen sind im Spital isoliert.

Das Schiff war am Sonntag nach Teneriffa gekommen. Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen waren noch am selben Tag erste Sonderflüge gestartet, um die Menschen aus insgesamt 23 Nationen in ihre jeweilige Heimat zu bringen und eine Ausbreitung des Virus zu verhindern. Insgesamt starben bisher drei Passagiere der «Hondius», bei denen eine Infektion mit dem Hantavirus-Typ Andesvirus nachgewiesen wurde oder vermutet wird.

Hantavirus auf Kreuzfahrtschiff: Kontaktperson in Düsseldorfer Klinik

Hantavirus auf Kreuzfahrtschiff: Kontaktperson in Düsseldorfer Klinik

Düsseldorf, 07.05.2026: Hantavirus-Ausbruch auf Kreuzfahrtschiff: Eine Person, die auf dem Schiff «Hondius» Kontakt zu einem Hantavirus-Fall hatte, kommt am späten Mittwochabend mit einem speziellen Transport-Konvoi zur vorsorglichen Untersuchung im Uniklinikum Düsseldorf (UKD) an. Einsatzkräfte der Feuerwehr Düsseldorf haben die Person zuvor am Flughafen in Amsterdam übernommen. Nach Infektionen mit dem Hantavirus auf der «Hondius» hatte es auch drei Todesfälle gegeben – ein älteres niederländisches Ehepaar und eine deutsche Frau starben. Drei Menschen wurden unter medizinischer Begleitung von Bord des Schiffes geholt, wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und das niederländische Aussenministerium mitteilten.

07.05.2026

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