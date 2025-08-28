Mit nur einem Satz wird Putin-Hardliner zum Staatsfeind

Sergey Markow hat sich ins Abseits manövriert. IMAGO/Russian Look

Sergey Markow war einer der lautesten Unterstützer von Wladimir Putin und des Kriegs gegen die Ukraine. Nun ist der Politologe selbst auf der gefürchteten Liste der «ausländischen Agenten» gelandet – offenbar wegen eines unbedachten Auftritts im Ausland.

Redaktion blue News Sven Ziegler

In Russland gilt die Einstufung als «ausländischer Agent» als Stigma – und trifft bislang meist Oppositionelle oder Kreml-Kritiker. Nun hat es ausgerechnet Sergey Markow erwischt, einen 67-jährigen Politologen, der seit Jahrzehnten als einer der engsten publizistischen Unterstützer von Präsident Wladimir Putin auftritt. Wie die «Süddeutsche Zeitung» berichtet, wurde Markow am vergangenen Freitag vom russischen Justizministerium auf die Liste gesetzt.

Besonders brisant: Noch vor einem Jahr forderte Markow selbst, man müsse «ausländische Agenten» härter verfolgen und ihnen den Zugang zur russischen Öffentlichkeit entziehen. Nun muss er jeden seiner eigenen Beiträge auf Telegram – wo er mehr als 78’000 Abonnenten hat – mit dem Hinweis versehen, dass sie von einem «ausländischen Agenten» stammen. Andernfalls drohen Strafen oder Haft.

Markow beteuert seine Loyalität: «Ich habe die gesamten 25 Jahre die Politik von Wladimir Putin unterstützt und unterstütze ihn weiter», schrieb er am Freitag auf Telegram. Er verstehe die Entscheidung nicht, betonte er.

Lob für Aserbaidschan

Eine offizielle Begründung lieferte das Justizministerium nicht. In der Mitteilung hiess es lediglich, Markow habe Inhalte von «unerwünschten Organisationen» verbreitet und «falsche Informationen» über Behörden veröffentlicht. Russische Medien vermuten jedoch, dass sein Auftritt bei einem Forum in Aserbaidschan Ende Juli ausschlaggebend war. Dort nannte er Präsident Ilham Alijew einen «glänzenden Intellektuellen» und lobte dessen Erfolg bei der Rückeroberung von Bergkarabach.

Weil Moskau mit Baku seit längerem im Clinch liegt, fiel die Äusserung im Kreml offenbar schlecht. Ein regierungsnaher Telegram-Kanal attackierte Markow scharf und warf ihm vor, Alijew «grundlos die Füsse zu küssen».

Auch Putin-Gegner reagierten mit Spott. Der im Exil lebende Autor Viktor Schenderowitsch, selbst als «ausländischer Agent» eingestuft, schrieb ironisch: «Weiss jemand, wie man da wieder herunterkommt?»