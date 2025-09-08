Rennwagen-Phantom macht Autobahn unsicher – jetzt wurde er geschnappt

Illegale Spritztour: Formel-2-Bolide rast mitten im Verkehr über die Autobahn Ein Video sorgt in Tschechien für Fassungslosigkeit: Ein Rennwagen donnert mit irrsinniger Geschwindigkeit über die Autobahn. Die Polizei ermittelt – es könnte sich um einen Wiederholungstäter handeln. 25.08.2025

Der Polizei in Tschechien ist ein Autofahrer ins Netz gegangen, der mit einem roten Formel-Rennwagen wiederholt die Autobahn unsicher gemacht haben soll.

Keystone-SDA SDA

Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, wurden die Beamten am Sonntag per Notruf informiert, dass der Flitzer an einer Tankstelle rund 40 Kilometer südwestlich von Prag gesichtet worden sei. Mehrere Streifenwagen und ein Helikopter hätten daraufhin die Verfolgung aufgenommen.

In dem Dorf Buk habe der Fahrer schliesslich gestoppt und kontrolliert werden können. Der 51 Jahre alte Verdächtige habe die Aussage verweigert, hiess es. Tests auf Alkohol und Drogen seien negativ ausgefallen.

Jahrelange Suche der Polizei

Die Polizei hatte dem roten Autobahn-Phantom jahrelang nicht auf die Schliche kommen können. Auf Videoaufnahmen, die in den sozialen Netzwerken die Runde machten, war das Gesicht des mutmasslichen Fahrers durch den Helm verdeckt.

Nach Medienberichten soll es sich bei dem Fahrzeug um eine Spezialanfertigung aus der GP2-Serie, der heutigen Formel 2, handeln. Derartige Rennautos haben üblicherweise mehr als 600 PS und verfügen über eine Höchstgeschwindigkeit von mehr als 300 Kilometern pro Stunde.

Formel-Autos nicht für Strassenverkehr geeignet

Der Mann müsse mit einer hohen Geldstrafe und einem Fahrverbot rechnen, hiess es von der Polizei. Formel-Rennwagen wie dieser seien nicht für den Strassenverkehr zugelassen, betonte die Polizeisprecherin.

Sie stellten nicht nur eine Gefahr für den Fahrer selbst, sondern auch für andere Verkehrsteilnehmer dar. Die Fahrzeuge verfügten weder über Scheinwerfer noch über Blinker oder Kennzeichen. Zudem hätten sie scharfe Kanten.