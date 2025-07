Trumps Amerika ist so zerrissen wie nie – Einblicke in ein Land im Ausnahmezustand

Vom «neuen Star» zur Persona non grata: Elon Musk unter Trump Das Zerwürfnis zwischen Elon Musk und Donald Trump markiert das Ende einer Bruderliebe zwischen zwei Alphatieren. Im Video liefert blue News dir den Rückblick auf die vergangenen Monate zwischen Trump und Musk. 06.06.2025

Donald Trump wühlt die USA auf. Bei Republikanern und Demokraten gibt es aktuell nur ein Thema – die Politik des Präsidenten und ihre Folgen beschäftigen alle. Eine Entdeckungsreise auf 5000 Kilometern.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die aktuelle Politik von US-Präsident Donald Trump beschäftigt stark.

Auch innerhalb des Landes gibt es nur ein grosses Thema.

Eine Entdeckungsreise auf 5000 Kilometern.

Ein kühler Wind zieht durch die hügeligen Strassen des Mission District. Es ist ein Samstagvormittag Mitte Juni, die Sonne steht hoch. Es ist Sommer in San Francisco – und doch ist an diesem Tag die Stimmung aufgeheizter als sonst in der demokratischen Hochburg im Westen der USA.

Auf den Trottoirs tragen Menschen Kartonschilder unter dem Arm, manche haben sie mit groben Schnüren auf dem Rücken befestigt. «No Kings», steht da in schwarzen Lettern, oder: «Power belongs to the people». An diesem Tag finden im ganzen Land Proteste gegen die Regierung von US-Präsident Donald Trump statt.

«Seit der Gründung 1778 wurde dieses Land noch nie von einem König regiert. Das darf sich mit Trump nicht ändern», rufen die Menschen. Die Wut richtet sich auch gegen die Migrationsbehörde ICE, die mit aufsehenerregenden Ausschaffungen derzeit zweifelhafte Aufmerksamkeit auf sich zieht. «Ice gehört nur in mein Getränk», heisst es auf den Schildern.

Angst in San Francisco

Am Rand steht Andy, beobachtet die zehntausenden Menschen, die an ihm vorbeiziehen. Er trägt eine Jacke in den Farben der US-Flagge und hat sich eine Gesichtsmaske aufgezogen, auch diese in blau-rot-weiss. Der rund zwei Meter grosse Mann trägt kurze Hosen. Er ist mit seinem Lebenspartner gekommen, um ein Zeichen zu setzen, wie er selbst sagt. «Es ist schon sehr extrem, was hier im Moment abgeht», sagt er. «Wir leben aktuell in einem Albtraum.»

Er lese viel, was aktuell passiere, informiere sich in zahlreichen Medien, sagt Andy. «Ich kann mir nur vorstellen, wie das Ausland uns im Moment argwöhnisch beobachtet», meint er. Vor allem das Thema mit den Strafzöllen bewegt ihn. «Es kann doch nicht sein, dass wir unsere Beziehungen mit dem Ausland dermassen auf das Spiel setzen, um den Machthunger eines einzelnen Mannes zu stillen. Es wird Zeit, dass wir aufstehen», sagt er und marschiert weiter.

865 Autokilometer weiter östlich ist von demokratischer Aufbruchsstimmung nichts zu spüren. Ely, eine Kleinstadt mitten im Nirgendwo Nevadas, gilt als republikanische Hochburg der Region. Am östlichen Ende des Highway 50, auch bekannt als «einsamster Highway Amerikas», leben knapp 4000 Menschen, grösster Arbeitgeber ist das Sstaatsgefängnis im Norden der Stadt.

Ely, eine Kleinstadt im Nirgendwo Nevadas. Hier gilt Trump als Held. Sven Ziegler

77,3 Prozent der Menschen haben im vergangenen November ihre Stimme für Donald Trump eingeworfen. Während in San Francisco über Gendergerechtigkeit und Klimapolitik diskutiert wird, ringt Ely um den Erhalt seiner lokalen Geschäfte. Man ist misstrauisch gegenüber Einflüssen von Aussen. – und vor allem gegenüber den Demokraten.

Sozialer Treffpunkt der Stadt ist ein Ableger der Dinerkette «Denny's». Schon um 9 Uhr morgens ist das Lokal gut gefüllt. Der Eingang führt durch ein Casino, wo zahlreiche Männer und Frauen sich den ewigen Traum vom Reichtum zu erfüllen versuchen glauben. Der Kellner bringt die laminierte Speisekarte. Pancakes, Rührei und Speck gibts für 12,99 Dollar, den dünnen Kaffee schenkt der Kellner unbeschränkt nach.

«Biden ist eine Katastrophe»

Auch zwei ältere Herren treffen sich an diesem warmen Morgen fürs Frühstück. Dabei geht es, wie oft in diesen Tagen, um Politik. «Biden war der schlimmste Präsident, den wir je hatten», sagt Eric, Besitzer der lokalen Autoreparatur, ein gut gebauter Mann mit kariertem Hemd und Baseball-Mütze. «Er hat nichts für uns gemacht und nur auf die politische Elite in Washington Rücksicht genommen. Was hier auf dem Land passiert, war ihm ziemlich egal.»

Eric erzählt seinem Kumpel, er leide an Umsatzrückgang, immer mehr Menschen würden aus Ely wegziehen. «Ich sage nicht, dass die Demokraten alleine daran schuld sind», sagt Eric. «Aber ich glaube, sie tragen ihren grossen Anteil daran.»

Sein Gegenüber Stan hat eine dezidierte Meinung. «Biden ist eine Katastrophe. Mit Trump, da bin ich sicher, wird es besser.» Die Politik des amtierenden Präsidenten findet er gut, vor allem auch der Zoll-Idee kann er viel abgewinnen. «Endlich weist jemand das Ausland in die Schranken.» Nachrichten bei klassischen Sendern schaut Stan schon lange nicht mehr, sein präferiertes Network ist das als teilweise rechtsextrem eingestufte One America News Network. «Dort haben sie kürzlich erklärt, dass wir unter Trump richtig im Aufwind sind. Jetzt wird alles gut», ist Stan überzeugt.

Campingplatz geschlossen – wegen Sparmassnahmen

Auch die «No Kings»-Demos sind im Gespräch Thema. «Wenn sich die Reichen Demos leisten können, schön. Ich hier kann mir das nicht leisten», sagt Eric. «Es gibt immer Spinner», ergänzt Stan und fügt beim Verlassen des Lokals noch an: «Schade eigentlich, dass nur zwei Amtszeiten eines Präsidenten möglich sind. Aber vielleicht ändert sich das ja noch.»

Touristen verirren sich nur selten nach Ely. Meist werden die grossen Hotspots angesteuert, etwa der berühmte Bryce Canyon im Bundesstaat Utah, vier Autostunden weiter südöstlich. Doch auch hier sind die Sparmassnahmen der aktuellen Regierung sicht- und spürbar.

Rund ein Viertel aller Nationalparkangestellten im ganzen Land fehlen seit Trumps Amtsantritt, zeigt eine neue Studie der National Parks Conservation Association. 1000 Angestellte wurden vom Präsidenten direkt entlassen, zahlreiche weitere räumten ihren Posten mehr oder minder freiwillig.

Es fehlt an Personal: US-Parkranger bei der Arbeit. (Archivbild) KEYSTONE

Die Folge: Es fehlt überall an Personal, die Infrastruktur wird auf das Nötigste reduziert. Vor dem Besucherzentrum am Bryce Canyon steht ein Ranger. Ein Familienvater will wissen, weshalb der Campingplatz südlich des Parks geschlossen sei. Ob das mit den Waldbränden, die in der Nähe wüteten, zusammenhänge? «Nein, wir haben einen Sparauftrag und zu wenig Personal», entgegnet der Ranger.

Der Mann zeigt sich entrüstet. Er sei stolzer Republikaner, aber was aktuell in der Regierung passiere, dafür habe er kein Verständnis – allerdings nicht wegen Trump. «Das war dieser Elon Musk», sagt er zum Ranger. «Zum Glück ist der Mann endlich weg, jetzt kann Trump wieder Ordnung schaffen.» Der Ranger nickt schweigend – sein Blick sagt genug.

Im Bundestaat Wyoming ist Politik eigentlich kein Thema. Die überwiegend weisse und ältere Bevölkerung wählt seit 1964 und dem Wahlsieg von Lyndon B. Johnson konsequent republikanisch. 71 Prozent setzten 2024 das Kreuz beim Namen Trump, in manchen Countys erreichte der Republikaner fast 80 Prozent.

Trotzdem macht sich auch hier Unmut bereit. Es geht weniger um Einwanderung als um die «Big Beautiful Bill», ein heiss diskutierter Gesetzesentwurf, der Anfang Juli definitiv verabschiedet wurde. Damit soll es dem Staat möglich werden, geschützte Ländereien an den Meistbietenden zu verkaufen. Auch Naturschutzgebiete sollen verkauft werden können – das sorgt für Unmut.

Proteste in tiefroten Staaten

Rund fünfzig Menschen versammeln sich an einem Samstagmorgen in Pinedale, einem 2000-Seelen-Ort im Westen Wyomings, mit Schildern am Strassenrand. Sie wollen ein Zeichen gegen den Landverkauf setzen. Viele hupen zustimmend, andere fahren vorbei und rufen «Trump-Power». Ein älterer Herr senkt die Fenster seines Pick-Ups und senkt demonstrativ die Daumen, dazu fallen obszöne Beschimpfungen. Die Gruppe ignoriert ihn.

Barbara steht am Rand der Demonstranten, laut ihrer Aussage mehrheitlich Demokrat*innen. «Für eine Stadt, in der 80 Prozent republikanisch wählen, ist das eine beachtliche Teilnehmerzahl», sagt sie. Ihre Sorge gilt dem Land: «Ich habe grosse Angst. Der Landverkauf wird als Massnahme für bezahlbares Wohnen angekündigt, aber eigentlich geht es nur um die grossen Fische.»

Sie berichtet, dass das lokale Büro der Ländereienbehörden BLM bereits von fünf auf zwei Stellen reduziert wurde. «Die können so gar nicht mehr arbeiten.» Sie glaubt, dass Konzerne das zu verkaufende Land zur Ausbeutung von Rohstoffen nutzen wollen. Denn bezahlbares Wohnen sei häufig gar nicht möglich, das Gelände ungeeignet zum Bau von Häusern.

Zeichen des Protests in einem tiefroten Staat: Barbara und ihre Mitstreiter in Pinedale. Sven Ziegler

Von den republikanischen Volksvertretern Wyomings in Washington fühlt sich Barbara nicht ernst genommen. «Man hat uns als ‹silly› bezeichnet, weil wir dagegen sind. Wie kann man das als Volksvertreter gegenüber dem eigenen Volk sagen?»

Barbaras Mann moderierte jahrelang die Abendsendung im lokalen Radio. Dann war plötzlich Schluss, von einem Tag zum Nächsten wurde die Sendung abgesetzt. «Er sprach sich in einer Folge kritisch gegen Trump und Musk aus», erklärt sie. «Danach kamen Drohungen, sogar gegen den Sender. Man drohte, die Gebührengelder zu streichen. Darum hat sich der Radiosender entschieden, die Sendung einzustellen.»

«Viele Amerikaner sind ignorant»

Barbara engagiert sich seit vielen Jahren politisch. «Viele Amerikaner sind ignorant. Sie nehmen ihre Rechte als selbstverständlich wahr. Aber sie wissen nicht, dass man die Verfassung auch ändern kann.»

Sie blickt in die Weite und wird ernst. «Ich beobachte die Entwicklung des Landes mit Sorge. Es macht mir Angst. Wir entwickeln uns zu einem autoritären Land, vor allem unter Trump. Was wird dann aus meinen Kindern? Ich habe einen behinderten Sohn. Wird der dann als nutzlos angesehen? Was passiert dann mit ihm?»

Auch die Medienlandschaft bereitet ihr Sorgen. «Andere Meinungen haben im ländlichen Amerika keinen Platz mehr. Die Lokalzeitung hat nur noch einen einzigen Redaktor. Kritik an der Regierung oder Nachfragen kommen da gar nicht mehr vor.»

Barabara weiss, dass sie in der Minderheit ist, dass sie nur wenig bewegen kann, als Demokratin in einer republikanischen Hochburg. «Aber», sagt sie und wedelt mit ihrem Plakat, «es ist Zeit, dass wir Menschen in diesem Land wieder ernst genommen werden.»