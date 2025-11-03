  1. Privatkunden
Video zeigt Vorfall Mittelalterlicher Torre dei Conti in Rom ist eingestürzt

SDA

3.11.2025 - 14:22

Der Torre dei Conti ist am Montag eingestürzt.
Der Torre dei Conti ist am Montag eingestürzt.
Keystone

Mitten im Zentrum Roms ist ein Teil des mittelalterlichen Torre dei Conti eingestürzt. Ein Bauarbeiter wurde schwer verletzt, weitere Arbeiter mussten gerettet werden – eine Person wird noch vermisst.

Keystone-SDA

03.11.2025, 14:22

03.11.2025, 14:46

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Rom ist ein Teil des mittelalterlichen Torre dei Conti eingestürzt, wobei ein Bauarbeiter schwer verletzt und ein weiterer vermisst wird.
  • Drei eingeschlossene Arbeiter konnten gerettet werden, während ein weiterer Teileinsturz während der Rettungsarbeiten eine Staubwolke verursachte.
  • Der Turm aus dem 13. Jahrhundert befindet sich nahe dem Kolosseum und war wegen Renovierungsarbeiten bereits gesperrt.
Mehr anzeigen

Im Zentrum Roms ist ein Teil eines mittelalterlichen Turms eingestürzt. Der Torre dei Conti liegt in der Nähe der bei Touristen beliebten Ausgrabungsstätten der Kaiserforen und des Kolosseums und befindet sich derzeit in Renovierung.

Wie die Nachrichtenagentur Ansa meldete, wurde bei dem Einsturz in der italienischen Hauptstadt ein Mensch schwer verletzt.

Bei dem Verletzten handelt es sich Medienberichten zufolge um einen Bauarbeiter. Drei weitere Arbeiter waren zunächst auf der oberen Ebene eingeschlossen, konnten jedoch mit einer Drehleiter gerettet werden. Im Innern des Gebäudes wird aber noch ein weiterer Bauarbeiter vermutet.

Lauter Knall und grosse Staubwolke

Augenzeugen berichteten von einem lauten Knall und anschliessend von einer Staubwolke in den engen Strassen rund um die Gegend. Feuerwehr und Polizei sperrten umgehend nach dem Teileinsturz den gesamten Bereich für Fussgänger und Autos, um Sicherungsarbeiten der Einsatzkräfte zu ermöglichen.

Noch während des Einsatzes der Feuerwehr stürzte ein weiterer Teil des Turms ein und löste eine Staubwolke aus. Die Feuerwehrleute auf einer Drehleiter konnten rechtzeitig absteigen und sich in Sicherheit bringen, hiess es.

Historischer Turm im 13. Jahrhundert errichtet

Der Torre dei Conti wurde im 13. Jahrhundert während des Pontifikats von Papst Innozenz III. errichtet. Der Turm, der heute 29 Meter hoch ist, war einst etwa 50 bis 60 Meter hoch. Die oberen Stockwerke wurden jedoch durch eine Reihe von Erdbeben im 14. und 17. Jahrhundert beschädigt und später abgetragen. Seit geraumer Zeit ist das Gebäude unbewohnbar und verlassen.

