Rund 180 Tonnen Feuchttücher werden in den kommenden Wochen entfernt. X / LondonPortAuth

In London hat sich mitten in der Themse eine bizarre «Insel» aus Millionen weggeworfener Feuchttücher gebildet. Nun läuft eine Grossaktion, um die tonnenschwere Masse wieder aus dem Fluss zu entfernen.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der Themse entstand bei Hammersmith eine «Insel» aus Millionen von Feuchttüchern.

Die Masse erreichte die Grösse von zwei Tennisplätzen und veränderte den Flusslauf.

Seit Mitte August wird der Müll mit schwerem Gerät abgetragen – insgesamt rund 180 Tonnen. Mehr anzeigen

Ein skurriles, aber gefährliches Symbol für die Abfallprobleme Londons sorgt derzeit international für Schlagzeilen: In der Themse hat sich bei der Hammersmith-Brücke eine sogenannte «Wet Wipe Island» gebildet – eine Insel, die nicht aus Erde, sondern aus Millionen achtlos heruntergespülter Feuchttücher besteht.

Wie die BBC berichtet, erreichte das Gebilde bereits die Fläche von zwei Tennisplätzen und türmte sich stellenweise bis zu einem Meter hoch auf. Laut der BBC hat die Masse sogar den Flusslauf verändert und bedroht die Tier- und Pflanzenwelt durch Mikroplastik.

Starting today we are beginning works to remove the 180 tonnes of congealed wet wipes from the Thames’ ‘Wet Wipe Island’ – that’s the equivalent of 15 London double decker buses! Environmental charity Thames21 have already collected more than 140,000 wet wipes. (1/2) pic.twitter.com/tnGhPAO396 — Port of London Authority (@LondonPortAuth) August 11, 2025

Seit Mitte August läuft eine aufwendige Reinigungsaktion. Mit einem acht Tonnen schweren Bagger werden die Tücher Stück für Stück aus dem Flussbett geholt. Insgesamt sollen rund 180 Tonnen Material entfernt werden – das entspricht dem Gewicht von 15 Londoner Doppeldeckerbussen. Unterstützt wird die Aktion von der Umweltorganisation Thames 21, die die «Insel» bereits seit 2017 dokumentiert.

Umweltschützer warnen

Die Ursachen liegen nicht nur beim Verhalten der Bevölkerung, die Feuchttücher fälschlicherweise ins WC wirft. Auch das veraltete Abwassersystem spielt eine Rolle: Regen- und Schmutzwasser fliessen vielerorts durch dieselben Kanäle. Bei Starkregen wird die Kanalisation überlastet – und die Tücher landen ungefiltert in der Themse.

Umweltschützer warnen vor den Folgen: Plastikfasern aus den Tüchern zersetzen sich nicht, sondern gelangen als Mikroplastik in den ökologischen Kreislauf. «Die Menschen müssen aufhören, Feuchttücher ins Klo zu werfen – und die Hersteller müssen endlich umweltfreundliche Lösungen anbieten», sagte die Aktivistin Felicity Rhodes laut Tagesschau.

Die britische Regierung hat zwar im April 2024 ein Gesetz angekündigt, um Feuchttücher mit Plastikanteilen zu verbieten. Doch die Umsetzung stockt. Aktivisten fordern deshalb mehr Tempo – sowohl beim Ausbau der Kanalisation als auch bei der Einführung plastikfreier Produkte.