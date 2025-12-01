  1. Privatkunden
Video zeigt chaotische Szenen MMA-Kämpferin attackiert Beamte in Flugzeug 

Nicole Agostini

1.12.2025 

Nicole Agostini

1.12.2025

Video zeigt chaotische Szenen: MMA-Kämpferin attackiert Beamte in Flugzeug

Video zeigt chaotische Szenen: MMA-Kämpferin attackiert Beamte in Flugzeug

Auf einem Ryanair-Flug von Gran Canaria nach Dublin kam es am 24. November zu einem Zwischenfall mit der MMA-Kämpferin Sinead Kavanagh. Sie attackierte zwei Beamte. 

01.12.2025

Auf einem Ryanair-Flug von Gran Canaria nach Dublin kam es am 24. November zu einem Zwischenfall mit der MMA-Kämpferin Sinead Kavanagh. Sie attackierte zwei Beamte. 

Nicole Agostini

01.12.2025, 11:38

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Ryanair-Flug von Gran Canaria nach Dublin musste am 24. November 2025 unterbrochen werden, weil MMA-Kämpferin Sinead Kavanagh an Bord ausrastete.
  • Ein Video zeigt, wie die irische Boxerin zwei Beamte körperlich angreift.
  • Die Eskalation führte zu einer Rückkehr ans Gate und dazu, dass vier Beamte eingreifen mussten, um sie zu beruhigen.
Mehr anzeigen

Als sich die irische Mixed-Martial-Arts-Kämpferin Sinead Kavanagh auf einem Ryanair-Flug von Gran Canaria nach Dublin befand, musste die Maschine noch vor Abflug ans Gate zurückkehren.

Der Grund: Die bekannte Kämpferin selbst. Im Video siehst du, wie sie die Kontrolle verliert und völlig ausrastet. Sie schlägt heftig auf zwei Beamte ein. Diese können sich kaum wehren und schaffen es nicht, sie zur Ruhe zu bringen.

Im Video erfährst du, wie der Fall ausgeht und ob er Konsequenzen mit sich trägt.

Mehr Videos aus dem Ressort

Panikattacken, Albträume und Angstbisi ade – «So wurde ich endlich meine Flugangst los»

Panikattacken, Albträume und Angstbisi ade – «So wurde ich endlich meine Flugangst los»

Seit 25 Jahren hat blue News Redaktorin Fabienne Berner Angst vorm Fliegen. Deshalb nahm sie an einem Flugangst-Seminar teil. Wie so ein Coaching abläuft und ob es auch etwas geholfen hat, erfährst du im Video.

09.04.2025

MMA-Kämpferin attackiert Beamte in Flugzeug

