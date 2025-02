Flugzeugunfall in Toronto: Moderne Sicherheitstechnik soll 80 Leben gerettet haben Alle 80 Insassen überlebten den Flugzeugunfall in Toronto am Montag. Laut Experten sollen die Sitze und die Treibstofflagerung dazu beigetragen haben. 19.02.2025

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Beim Flugzeugunfall in Toronto am Montagabend überlebten alle 80 Insassen.

Experten bezeichnen dieses Ereignis als «Ergebnis jahrzehntelanger Verbesserung» in der Flugzeugsicherheit.

Vor allem die optimierte Treibstofflagerung und die Sitze hätten dazu beigetragen, dass alle Insassen überlebten. Mehr anzeigen

Am Montagabend kam es am Flughafen Toronto bei der Landung eines Flugzeugs zum Unfall. Die Delta-Maschine landete, auf dem «Rücken», auf der Landebahn. Schwarze Schleifspuren waren am Flugzeug zu sehen. Ein Flügel wurde stark beschädigt. Feuer und Qualm stiegen empor. Doch: Alle 80 Insassen überlebten.

Michael McCormick, Professor an der Embry-Riddle Aeronautical Universität in Florida, bezeichnet die Landung als «Ergebnis jahrzehntelanger Verbesserungen der Flugzeugsicherheit», wie die CNN schreibt. «Es ist einfach phänomenal, dass ein Flugzeug so auf dem Rücken landet und die Menschen es trotzdem verlassen können», sagt er. Die neuen Flugzeugmodelle, Technik und die jahrelange Forschung der zivilen Luftfahrt hätten dies laut McCormick möglich gemacht.

Von der Vergangenheit gelernt

Experten haben aus früheren Flugzeugunfällen gelernt und die Treibstofflagerung verbessert. Früher wurde Kerosin im Flugzeugbauch unter den Passagieren gelagert, heute befindet es sich hauptsächlich in den Tragflächen. Bei der Bruchlandung des Delta-Fluges brach der rechte, mit Treibstoff gefüllte Flügel ab und fing Feuer.

Das Flugzeug überschlug sich, aber der abgebrochene Flügel hielt die Flammen von der Passagierkabine fern. Diese Konstruktion hat möglicherweise Leben gerettet, wie Joe Jacobsen, ein erfahrener Luft- und Raumfahrtingenieur, der CNN erklärte.

Jacobs erklärt, dass bei Unfällen untersucht werden muss, ob Teile wie vorgesehen gebrochen sind. Der abgerissene Flügel könnte auf einen Wartungs- oder Konstruktionsfehler hindeuten. Das wird nun eine Untersuchung klären.

Die Sitze sind für extreme Situationen konstruiert

Ein weiterer Grund, warum wohl alle Insassen überlebten: die Sitze im Flugzeug. Diese sind nämlich genau für solche extremen Situationen konstruiert. «Die meisten modernen Verkehrsflugzeuge müssen mit sogenannten 16G-Sitzen ausgestattet sein. Das heisst, dass sie der 16-fachen Schwerkraft standhalten können», erklärt McCormick.

«Man will nicht, dass die Sitze bei einem Flugzeugunfall auseinanderfallen oder sich lösen – selbst wenn das Flugzeug auf dem Kopf steht», sagt er. Die Sitze seien also nicht speziell für den Komfort, sondern für die Haltbarkeit bei einem Unfall konzipiert.

«Hätte sich dieser Absturz vor einigen Jahrzehnten ereignet, wäre das Ergebnis vermutlich tragischer ausgefallen», sagt Peter Goelz, Luftfahranalyst bei der CNN. «Was sich geändert hat, ist, dass alle Verkehrsflugzeuge über Sitze verfügen, die auf den Schienen als Teil des Rumpfes verriegelt sind und einem Aufprall standhalten können», erklärt Goelz weiter. Beachte man dann noch die Fortschritte der verwendeten feuerhemmenden Materialien, hätte man bei einer Bruchlandung also ziemlich gute Chancen zu überleben.

Auch die Besatzung habe bei der Evakuierung «einen phänomenalen Job» gemacht, sagt Michael McCormick. Die beiden Flugbegleiterinnen hatten eine solche Situation noch nie erlebt, waren jedoch gut darauf vorbereitet. Und so konnten alle Passagiere innerhalb von 90 Sekunden evakuiert werden.