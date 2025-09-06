Modis Flirt mit Xi und Putin bringt Trump auf die Palme

Indiens Premier Narendra Modi (Mitte) mit Wladimir Putin (links) und Xi Jinping am 1. September im chinesischen Tianjin: Seine Signale kommen in Washington an. Keystone

Gerade noch waren Indiens Premier und Amerikas Präsident noch dicke Freunde, doch Donald Trump fährt einen neuen Kurs. Modi sendet nun zusammen mit Wladimir Putin und Xi Jinping Signale, die in den USA genau bemerkt werden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Donald Trump schreibt, er habe Indien und Russland an China verloren, als Bilder vom Trio Narendra Modi, Wladimir Putin und Xi Jinping die Runde machen.

2020 bekam Modi von Trump noch einen Orden: So schnell sind die bilateralen Beziehungen in diesem Jahr erkaltet.

Spekulationen über Trumps Zölle: Ist der New Yorker sauer, weil er beim Krieg mit Pakistan nicht den Friedensengel spielen durfte?

«Das Vertrauen Indiens in die USA ist dahin» – und die Reaktionen in Indien schränken mit Blick auf Trump Modis Spielraum ein.

Was Pakistan und China mit den amerikanisch-indischen Beziehungen zu tun haben.

Wie sich das Verhältnis nun verbessern oder verschlechtern kann. Mehr anzeigen

«Sieht so aus, als hätten wir Indien und Russland an das tiefste, dunkelste China verloren», schreibt Donald Trump am 5. September und postet ein Bild von Wladimir Putin und Narendra Modi mit Xi Jinping. «Mögen sie eine lange und glückliche Zukunft zusammen haben!»

Chinas Feierlichkeiten zum 80. Jahrestag des Sieges gegen Japan regen den US-Präsidenten auf: «Bitte grüsst Wladimir Putin und Kim Jong-un herzlich von mir, während ihr euch gegen die Vereinigten Staaten von Amerika verschwört», heisst es am 3. September mit Blick auf den Gastgeber.

Indien wird also zumindest keine Verschwörung vorgeworfen, doch Washington wird mit Argusaugen beobachtet haben, wie gut sich Premier Modi mit den Präsidenten aus China und Russland verstanden hat. Dabei ist das Weisse Haus selbst der Faktor, der Neu-Delhi in die Arme von Moskau und Peking treibt.

2020 gab es noch einen Orden für Modi

Dabei hatte Trump einst eine gute Beziehung zum indischen Premier. Wie die Administrationen vor ihm hat der US-Präsident versucht, Neu-Delhi enger an Washington zu binden. Ausschlaggebend dafür war zum einen die Enttäuschung über Pakistans Position im Afghanistan-Krieg. Zum anderen haben die USA den Fokus stärker auf einen Wettbewerb mit China gelegt.

Damit ist auch Indiens Bedeutung als Partner für die Sicherheit im Indo-Pazifik gestiegen, hält «The Diplomat» fest: Am Ende seiner ersten Amtszeit hat Trump Modi für dessen Verdienst um die bilateralen Beziehungen sogar den Orden Legion of Merit verliehen.

Das waren noch Zeiten: Narendra Modi (links) und Donald Trump umarmen sich am 13. Ferbuar bei einer Pressekonferenz im Weissen Haus. KEYSTONE

Nach dem zweiten Wahlsieg des 79-Jährigen ist Modi der vierte Ausländer, den der frisch gewählte Präsident empfängt: Der Staatsgast ist dabei voll des Lobes für die Maga-Bewegung. Washington versucht weiter, die russische Rüstungsindustrie aus dem indischen Markt zu drängen – und bietet F-35-Jets an.

Schmollt Trump, weil er nicht Friedensengel spielen durfte?

Heute scheint es, als sei der Besuch vom 13. Februar Jahre her. Das bilaterale Verhältnis rauscht in der Folge in den Keller. Nach einem terroristischen Anschlag im April in Kaschmir führen Pakistan und Indien im Mai für wenige Tage Krieg. Während Washington zuvor Indiens Recht auf Selbstverteidigung betont hat, spricht er danach vor allem darüber, dass er die Konfliktparteien getrennt habe – was bestritten wird.

Am 30. Juli verkündet das Weisse Haus einen 25-Prozent-Zoll für Indien, die bald darauf auf 50 Prozent verdoppelt werden. Vorgeblich geht es Trump um Indiens Käufe von russischem Öl.

India's Modi tells Trump that India and Pakistan reached a ceasefire through military talks, not US mediation https://t.co/5ryrb6f83q pic.twitter.com/Bo1rE1f0Jb — Reuters (@Reuters) June 18, 2025

Andere Stimmen glauben, dass die USA so Druck ausüben wollen, um einen guten Handelsvertrag zu bekommen – oder dass Neu-Delhis Weigerung der Grund ist, Trump in der Pakistan-Frage verhandeln zu lassen.

«Das Vertrauen Indiens in die USA dahin»

Das Aussenministerium protestiert in Washington – vergebens –, weil ja auch die USA weiterhin russische Produkte wie Palladium, Dünger oder Uran von Moskau bezieht. Und: Warum werden nicht auch andere Käufer russischer Energieprodukte wie China, Ungarn oder die Slowakei mit Zöllen abgestraft?

Evan Feigenbaum von der Washingtoner Denkfabrik Carnegie Endowment for International Peace glaubt zwar, dass sich die beiden Länder in Handelsfragen noch einigen werden. «Aber wenn du über einen längeren Zeitraum denkst, ist das Vertrauen Indiens in die USA dahin», sagt der Ex-Diplomat dem Sender NPR.

Donald Trump lets it rip. He is very unhappy with India because New Delhi refused to bend its knee before the Orange King.



Threats IN ALL CAPS. pic.twitter.com/vOnYLiW5Ge — Sreemoy Talukdar (@sreemoytalukdar) July 30, 2025

Früher hätte Indiens Verhältnis zu Russland dasjenige zu den USA nicht belastet. Heute sei das anders: «Erstens ist das Vertrauen weitgehend weg. Zweitens ist die Beziehung politischer geworden. Indien befindet sich in der Zwickmühle, wenn es mit Präsident Trump verhandeln will, denn die Vorgehensweise der USA entbehrt jeglicher Logik», so Feigenbaum.

Faktor Trump oder doch ein Strategiewechsel?

Was ist also der Grund für den Bruch in den Beziehungen? «Ich denke, es ist – offen gesagt – Präsident Trump», meint Feigenbaum. «The Diplomat» widerspricht jedoch: «Die US-Strategie ändert sich und es ist eher diese Neukalibrierung als kurzfristige Irritationen, die die Beziehungen zu Neu-Delhi auf Dauer zu belasten droht.»

Zu einem gewissen Grad beeinflusse «Trumps eigene, einzigartige Persönlichkeit» das indisch-amerikanische Verhältnis zwar, doch ausschlaggebend sei die Neuausrichtung der US-Geopolitik mit ihrem neuen China-Ansatz.

China demonstriert bei Parade militärische Stärke Die als «Tag des Sieges» bezeichnete Machtdemonstration erfolgt vor dem Hintergrund zunehmender Spannungen zwischen China und den USA. 03.09.2025

Washington wolle seine Beziehungen zu Pakistan verbessern und verhindern, dass Peking Kupfer- und Goldvorkommen in dem Land ausbeutet und seine Militärpräsenz in Pakistan ausbaut. Gleichzeitig wisse das Weisse Haus, dass es Islamabad und China wirtschaftlich nicht auseinanderdividieren könne – und eine Form der Koexistenz mit Peking finden müsse. Das alles schmälere Indiens politische Bedeutung.

Beziehungen in der «Abwärtsspirale»

Dass Trump seine Indien-Politik hauptsächlich über wirtschaftliche Aspekte definiert, hat Folgen. So gab es im Juni eine Umfrage, in der Indien eines der wenigen Länder war, das nicht nur mehrheitlich positiv über die USA, sondern auch über Donald Trump denkt.

Nach dem Zoll-Hammer hat sich der Wind gedreht. «Die schlechte Stimmung in der Öffentlichkeit hat Modis innenpolitischen Spielraum eingeengt, um mehr mit den Vereinigten Staaten zu machen», beschreibt Brookings Institution die Konsequenzen für die Politik.

Indische Gewerkschaftler und Mitglieder einer linken Partei vebrennen vor der US-Botschaft in Kolkata – früher Kalkutta – am 13. Augsut Trump-Masken. KEYSTONE

Die Washingtoner Denkfabrik mahnt: «Wenn die Abwärtsspirale weitergeht, könnte das weitreichende Folgen für die mühsam aufgebaute Partnerschaft zwischen Indien und den USA haben.» US-Experte Michael Kugelman spricht von der «schlimmsten Krise in den letzten zwei Jahrzehnten».

Indiens Signale kommen an – wie es weitergehen könnte

Die Lage ist angespannt. Öffentlich kritisiert Premier Modi die US-Zölle eigentlich noch moderat. Was er tut, dürfte Washington mehr schmerzen. Indien hat das US-Angebot für den Kauf von F-35-Jets abgeschmettert – und verhandelt nun mit Russland über die Su-57, weiss «The National Interest».

From Su-30 MKI To Su-57: Russia Looks At India To Boost Its Defense Market, Revive Its Fighter Jet Industry!🛩️🚨



Russia is pushing to manufacture Su-57 stealth fighters in India! Is it a game-changer for India?🇷🇺🇮🇳🧵#SU57 #IndiaRussia pic.twitter.com/XOvJOY7MuO — EurAsian Times (@THEEURASIATIMES) September 3, 2025

Das moderne Kampfflugzeug könnte in Indien produziert werden, um die Lieferungen zu garantieren. Zudem sind Verhandlungen über den Kauf weiterer Flugabwehrsysteme vom Typ S-400 aufgenommen worden. Und nun zeigt sich Modi lächelnd mit Putin und Xi Jinping, die gemeinsam für eine multipolare Weltordnung stehen.

India's 🇮🇳 S-400 Air Defence system 👏🏻



~ Developed by Russia's Almaz-Antey, the S-400 is among the most advanced long-range surface-to-air missile systems in the world



~ Look at the Trailer of S-400 👇🏻 #Lahore pic.twitter.com/KmXn1knIlI — Richard Kettleborough (@RichKettle07) May 8, 2025

Es sind Signale, die ankommen – legt zumindest Trumps «Wir haben Indien verloren»-Post nahe. Dabei sei noch nichts verloren, glaubt die Brooking Institution: Sollte Trump glauben, er habe bekommen, was er wolle, könnten sich die Beziehungen verbessern. Oder falls er seine Sicht auf China ändere oder Indien einfach gute Miene zum bösen Spiel mache.

Es könnte aber auch alles noch schlimmer werden, schreibt die Denkfabrik: Trump könnte etwa wegen der Rüstungsgeschäfte mit Moskau weitere Zölle verhängen, Neu-Delhi könnte mit Gegenzöllen die Stimmung weiter anheizen, die USA könnten Pakistan Waffen liefern oder in Indien könnte sich eine Boykott-Bewegung formieren.

Die Zeit wird es zeigen.