«Möge Gott uns helfen»: Kellys saftige Abrechnung mit Trump

Zivilprozess: Trump erscheint vor New Yorker Gericht

Prozess im Zivilverfahren wegen Finanzbetrugs am Montag in New York gegen Donald Trump und seine beiden ältesten Söhne. Trump-Gegner waren vor dem Gerichtsgebäude zu sehen und die Generalstaatsanwältin wand sich vor dem Prozessbeginn an die Öffentlichkeit.

03.10.2023