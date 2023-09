3.50 Uhr

In der Ukraine sind in der Nacht erneut Hafenstädte an der Donau angegriffen worden. Medien berichten von Explosionen in den Städten Reni und Kiliya im Bezirk Ismajil in der Region Odessa. Der Fluss bildet dort die Grenze zum benachbarten Rumänien. Über Schäden oder Verletzte gibt derzeit keine Informationen. Die Drohnenangriffe ereignen sich, nachdem Gespräche zwischen der Türkei und Russland über eine Rückkehr zum Getreideabkommen ergebnislos verliefen.

Schon in den vorangegangenen Nächten gab es teils heftige Angriffe auf ukrainische Getreidehäfen an der Donau. Am frühen Morgen meldeten die ukrainischen Streitkräfte auf Telegram zudem Luftangriffe auf die Hauptstadt Kiew. Augenzeugen berichteten der Nachrichtenagentur Reuters von mehreren Explosionen. Aus Moskau meldete das russische Verteidigungsministerium in der Nacht, dass angeblich eine ukrainische Drohne in der Region Brjansk abgewehrt worden sei.