  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Hoffnungsschimmer Mögliches Shutdown-Ende – Erster Durchbruch im US-Haushaltsstreit

dpa

10.11.2025 - 09:10

Im Senat ist es zu einer ersten Einigung im erbitterten Haushaltsstreit gekommen. (Archivbild)
Im Senat ist es zu einer ersten Einigung im erbitterten Haushaltsstreit gekommen. (Archivbild)
dpa

Kein Gehalt für Beamte, fehlende Essensmarken für Bedürftige, Ärger an den Flughäfen: Der Shutdown ist in den USA immer deutlicher zu spüren. Raufen sich Republikaner und Demokraten nun zusammen?

DPA

10.11.2025, 09:10

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Republikaner und Demokraten im Senat haben einen Schritt zur Beendigung des Shutdowns gemacht.
  • Der Kompromiss soll den Stillstand bis Januar 2026 beenden, Streitpunkt bleibt die Krankenversicherung.
  • Trotz dieses Fortschritts bleibt die politische Krise bestehen, da viele Demokraten den Deal ablehnen und der Konflikt bald erneut aufflammen könnte.
Mehr anzeigen

Erstmals seit Beginn des erbitterten Haushaltsstreits in den USA haben Republikaner und Demokraten einen konkreten Schritt zur Beendigung des Teilstillstands der Regierungsgeschäfte getan. Der Senat votierte am späten Sonntagabend (Ortszeit) mit Stimmen der Demokraten dafür, über einen aus dem Repräsentantenhaus stammenden Übergangsetat zu beraten. Damit ist eine erste wichtige Hürde im Parlament zur Beendigung des längsten Shutdowns in der Geschichte der Vereinigten Staaten überwunden.

Allerdings ist die seit Anfang Oktober anhaltende politische Krise noch keineswegs beendet. Und selbst der nun angestrebte Deal – für den es weiterer Schritte im Senat und im Repräsentantenhaus bedarf – sähe am Ende nur einen Übergangshaushalt bis 30. Januar 2026 vor. Der Streit könnte also schon bald aufs Neue entflammen.

Demokraten sind gespalten

Nach langem Ringen konnten sich die konkurrierenden politischen Lager im Senat auf Eckpunkte eines Kompromisses verständigen. Fast alle Republikaner sowie 7 Demokraten und ein unabhängiger Vertreter in der Kongresskammer stimmten nun dafür, den nächsten Verfahrensschritt zu billigen, den es für eine Einigung braucht. Nur einer der 53 Republikaner stimmte mit Nein, mindestens 60 Stimmen waren insgesamt notwendig.

Dutzende Demokraten hielten bis zuletzt eisern an ihrem Veto fest. So stimmte etwa der einflussreiche Minderheitsführer der Demokraten im Senat, Chuck Schumer, mit Nein. 

Am Ende hing es am republikanischen Senator John Cornyn aus Texas, der lange auf sich warten liess und seine Stimme erst mit deutlicher Verzögerung abgab. Mit seinem Votum erreichte die Abstimmung um kurz vor 23:00 Uhr (Ortszeit) die notwendige 60-Stimmen-Marke. 

Shutdown beeinflusst Alltag in den USA

Weil sich beide Parteien im Kongress nicht auf einen Haushalt einigen können, ist der reguläre Regierungsbetrieb seit Anfang Oktober in grossen Teilen lahmgelegt. Viele Bundesbedienstete erhalten derzeit kein Gehalt, Programme zur Versorgung einkommensschwacher Haushalte mit Lebensmitteln sind ebenso betroffen wie Abläufe an Flughäfen. In den vergangenen Tagen kam es zu Tausenden Flugausfällen und Verspätungen.

Beide Lager werfen sich gegenseitig vor, aus politischem Kalkül drastische Folgen für die Bevölkerung in Kauf zu nehmen. Die öffentliche Stimmung haben sie dabei aber genau im Blick. Derzeit zeigen Umfragen, dass die Amerikaner tendenziell eher US-Präsident Donald Trump und seine Republikaner für den Shutdown verantwortlich machen. Auch deshalb können einige Demokraten in beiden Parlamentskammern nicht verstehen, warum manche ihrer Parteikollegen der politischen Konkurrenz entgegenkommen.

Zankapfel Krankenversicherung

Beim aktuellen Streit geht es im Kern darum, ob bestimmte finanzielle Zuschüsse für die Krankenversicherung verlängert werden. Die Demokraten wollen verhindern, dass für Millionen Menschen die Kosten steigen. Die Republikaner lehnten eine Verlängerung bislang ab, weil das Auslaufen der Zuschüsse im grossen Steuergesetz vorgesehen ist, das Trump jüngst durchsetzte und zu seinen zentralen politischen Projekten zählt. Entsprechend ungern würde seine Partei wenige Monate nach dessen Verabschiedung Teile davon wieder aufgeben.

Der nun angestrebte Deal sieht dem demokratischen Senator Tim Kaine zufolge unter anderem eine Abstimmung über die Verlängerung der Zuschüsse für Krankenversicherungsbeiträge vor, auf die die Demokraten gepocht hatten – allerdings erst im Dezember, wie Reporter aus dem Kongress berichteten. 

Zudem soll sichergestellt werden, dass während des Shutdowns entlassene Bundesbedienstete wieder eingestellt und ausstehende Gehälter nachträglich ausgezahlt werden. Auch die staatliche Unterstützung für den Lebensmittelkauf über das SNAP-Programm («Supplemental Nutrition Assistance Program») soll bis Ende September 2026 finanziert werden.

Debatte im Kongress geht weiter

Nach dem ersten Verfahrensschritt muss sich der Senat nun auf ein entsprechendes Paket einigen. Wenn diese Einigung erzielt ist, wandert der Entwurf erneut ins Repräsentantenhaus, wo er ebenfalls gebilligt werden muss. Dieser Prozess könnte sich – je nach Widerstand in beiden Parteien – über Tage hinziehen.

Zwar sieht der von Kaine gepriesene Kompromiss eine Abstimmung über die Verlängerung bestimmter Zuschüsse zur Senkung von Krankenversicherungsbeiträgen vor. Eine Garantie für deren Fortbestand ist das jedoch nicht. Der demokratische Senator Chris Murphy erklärte auf X, es sei ein schwerer Fehler, den Shutdown zu beenden, ohne vorab sicherzustellen, dass die Hilfen auch tatsächlich erhalten bleiben. 

Der Minderheitsführer der Demokraten im Repräsentantenhaus, Hakeem Jeffries, hatte vor der Abstimmung im Senat erklärt, er werde kein Gesetz unterstützen, welches das Auslaufen der Zuschüsse in Kauf nimmt. Der junge Abgeordnete Maxwell Frost bezeichnete das Vorhaben als «inakzeptabel»: Ohne die Verlängerung müssten in seinem Wahlkreis fast 200.000 Menschen «50 bis 300 Prozent mehr für die gleiche oder sogar schlechtere Krankenversicherung bezahlen».

Meistgelesen

Droht ein globaler Börsencrash? Schweizer Experte ordnet ein
Kind stirbt bei Brand in Mehrfamilienhaus – zwei Personen verletzt
Landi-Bäckerei muss trotz Gewinn schliessen

Videos aus dem Ressort

Leuchtende Liebe am Zürcher Käferberg: Jetzt feiern die Glühwürmchen ihre Hochzeit

Leuchtende Liebe am Zürcher Käferberg: Jetzt feiern die Glühwürmchen ihre Hochzeit

Wer abends in der Dämmerung unterwegs ist, dem könnte das wundersame Spektakel schon aufgefallen sein: Juli ist Leuchtkäfer-Saison. Warum der Glühwürmchentanz immer seltener wird, erfährst du im Video.

07.07.2023

Über 100'000 Tiere: Grösstes Spinnennetz der Welt in Südosteuropa entdeckt

Über 100'000 Tiere: Grösstes Spinnennetz der Welt in Südosteuropa entdeckt

Doppelte Sensation: Über mehr als 100 Quadratmeter spannt sich das wohl grösste Spinnennetz der Welt in einer Höhle in Südosteuropa. Dabei kommt es zu einer ungewöhnlichen Zusammenarbeit zweier Arten.

06.11.2025

Obacht: Diese Schlangen in der Schweiz sind giftig – und jene harmlos

Obacht: Diese Schlangen in der Schweiz sind giftig – und jene harmlos

In der Schweiz kommen einige Schlangenarten vor. Die meisten von ihnen sind harmlos – aber eben nicht alle, wie der Rega-Einsatz wegen eines gebissenen Mädchens gezeigt hat.

16.06.2023

Leuchtende Liebe am Zürcher Käferberg: Jetzt feiern die Glühwürmchen ihre Hochzeit

Leuchtende Liebe am Zürcher Käferberg: Jetzt feiern die Glühwürmchen ihre Hochzeit

Über 100'000 Tiere: Grösstes Spinnennetz der Welt in Südosteuropa entdeckt

Über 100'000 Tiere: Grösstes Spinnennetz der Welt in Südosteuropa entdeckt

Obacht: Diese Schlangen in der Schweiz sind giftig – und jene harmlos

Obacht: Diese Schlangen in der Schweiz sind giftig – und jene harmlos

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Regierung. Bundesrat Parmelin spricht mit dem US-Handelsbeauftragten

RegierungBundesrat Parmelin spricht mit dem US-Handelsbeauftragten

Bilder aus der ganzen Welt. So spektakulär war der Supermond des Jahres

Bilder aus der ganzen WeltSo spektakulär war der Supermond des Jahres

Nahost. Schweiz hilft mit Fachwissen und mit Geld im Gaza-Streifen

NahostSchweiz hilft mit Fachwissen und mit Geld im Gaza-Streifen