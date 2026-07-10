Der Bombenanschlag auf den ukrainischen Unternehmer Wadym Jermolajew in Monaco entwickelt sich immer mehr zu einem internationalen Kriminalfall. Die mutmassliche Attentäterin ist inzwischen tot, zwei Männer stehen unter Mordverdacht und viele zentrale Fragen sind weiterhin offen.

Darum geht’s Nach dem Bombenanschlag auf Wadym Jermolajew wurde die mutmassliche Attentäterin tot in der Ukraine gefunden.

Zwei Männer stehen wegen ihres Todes unter Mordverdacht, einer widerrief inzwischen sein Geständnis.

Die Ermittlungen laufen in Monaco und der Ukraine weiter – viele Hintergründe sind nach wie vor ungeklärt. Zusammenfassung erstellt mit

Nach dem mutmasslichen Bombenanschlag auf den ukrainischen Oligarchen Wadym Jermolajew in Monaco nimmt der Fall eine neue Wendung. Die Hauptverdächtige ist tot, zwei Männer stehen unter Mordverdacht – und ein Geständnis wurde inzwischen widerrufen.

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Was ist beim Anschlag in Monaco passiert?

Drei Personen wurden bei dem Anschlag schwer verletzt. sda

Ende Juni erschütterte eine Bombenexplosion ein Wohnhaus in Monaco. Ziel des mutmasslichen Anschlags soll der ukrainische Milliardär Wadym Jermolajew gewesen sein. Der Unternehmer wurde schwer verletzt, ebenso seine Lebensgefährtin. Auch ein Kind wurde bei der Explosion verletzt.

Der Fall sorgte international für grosses Aufsehen und löste umfangreiche Ermittlungen in mehreren Ländern aus. Seither arbeiten die Behörden daran, den Anschlag und mögliche Hintermänner aufzuklären.

Jermolajew befindet sich nach den zuletzt bekannten Informationen weiterhin in Lebensgefahr. Seine Lebensgefährtin erlitt schwerste Verletzungen und verlor bei der Explosion beide Beine. Auch sie schwebt weiterhin in Lebensgefahr.

Wer ist die mutmassliche Attentäterin – und warum ist sie inzwischen selbst tot?

Im Zentrum der Ermittlungen stand die 39-jährige Ukrainerin Anastassija B. Nach ihr fahndete Interpol international. Den Ermittlern zufolge soll sie den Sprengsatz am Tatort platziert haben. Sie sprach Deutsch, war in Hessen gemeldet und war mit einem Mietwagen mit deutschem Kennzeichen unterwegs. Videoaufnahmen und weitere Spuren sollen sie belastet haben.

Inzwischen wurde Anastassija B. selbst tot in einem Waldgebiet nahe Kiew aufgefunden. Damit nahm der Fall eine überraschende Wendung. Statt Antworten zu liefern, wirft ihr Tod neue Fragen auf – insbesondere, ob er direkt mit dem Anschlag in Monaco zusammenhängt.

Die Ermittlungen konzentrieren sich deshalb inzwischen nicht mehr nur auf den Bombenanschlag, sondern auch auf die Umstände ihres Todes.

Wer soll Anastassija B. getötet haben?

Die ukrainische Staatsanwaltschaft beschuldigt einen Offizier des Militärgeheimdienstes sowie einen ehemaligen Sicherheitsbeamten, Anastassija B. getötet zu haben. Beide Männer sitzen inzwischen in Untersuchungshaft.

Nach Darstellung der Ermittler holten sie die Frau mit einem BMW ab und fuhren mit ihr in ein Waldgebiet. Dort soll sie abgelenkt worden sein, bevor Schüsse auf ihren Hinterkopf fielen. Anschliessend sollen die Leiche vergraben und die Tatwaffe beseitigt worden sein.

Für zusätzliche Brisanz sorgt ein widersprüchliches Geständnis: Einer der Beschuldigten hatte die Tat zunächst eingeräumt und die Ermittler sogar zum Grab geführt. Vor Gericht widerrief er seine Aussage jedoch wieder. Nun behauptet er, sein Mitangeklagter habe geschossen und er habe nur unter Druck gestanden. Der zweite Beschuldigte weist sämtliche Vorwürfe zurück.

Hängen der Mord und der Bombenanschlag zusammen?

Die Ermittler untersuchen derzeit weitere Zusammenhänge. Philippe Magoni/AP/dpa

Genau diese Frage beschäftigt die Ermittler derzeit. Eine offizielle Bestätigung gibt es bislang nicht. Allerdings untersuchen die Behörden mögliche Verbindungen zwischen den Mordverdächtigen und dem Anschlag in Monaco.

Im Fokus stehen unter anderem Telefonkontakte sowie Geld- und Kryptowährungstransfers zwischen den Beteiligten. Die Ermittler gehen Hinweisen auf ein mögliches Motiv nach, machen dazu derzeit aber keine öffentlichen Angaben.

Klar ist bislang lediglich, dass die Ermittlungen in beiden Fällen eng miteinander verknüpft sind. Ob der Mord an der mutmasslichen Attentäterin dazu diente, Spuren zu verwischen oder andere Hintergründe hat, ist weiterhin offen.

Wer ist Wadym Jermolajew – und wie geht es jetzt weiter?

Wadym Jermolajew zählt laut «Forbes» zu den reichsten Unternehmern der Ukraine. Er besitzt inzwischen die zyprische Staatsbürgerschaft und lebt seit Beginn des russischen Angriffskriegs in Monaco.

Seit Ende 2023 steht er auf der ukrainischen Sanktionsliste. Ihm wird vorgeworfen, trotz der russischen Besetzung weiterhin Geschäfte auf der Krim betrieben zu haben. Die Vorwürfe weist er zurück.

Die Ermittlungen in Monaco und der Ukraine dauern an. Die beiden Mordverdächtigen bleiben vorerst in Untersuchungshaft. Gleichzeitig versuchen die Behörden herauszufinden, wer den Bombenanschlag in Auftrag gegeben hat, ob weitere Personen beteiligt waren und welche Rolle der Tod der Hauptverdächtigen in dem gesamten Fall spielt. Viele zentrale Fragen sind deshalb weiterhin ungeklärt.