In Nordengland sorgt eine 56 Zentimeter lange Ratte für Aufsehen – und politischen Zündstoff. Während Anwohner Alarm schlagen, wirft die konservative Opposition der Stadtverwaltung grobe Versäumnisse vor.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Redcar und Cleveland wurde eine Ratte entdeckt, die so gross ist wie eine Katze.

Konservative Politiker geben der Labour-Stadtregierung die Schuld – wegen Sparmassnahmen bei der Schädlingsbekämpfung.

Rattensichtungen nehmen in mehreren britischen Städten zu – die Behörden stehen unter Druck. Mehr anzeigen

Sie ist so lang wie ein kleiner Hund – und sorgt derzeit in ganz Nordengland für Schlagzeilen: Eine 56 Zentimeter grosse Ratte wurde auf einem Grundstück in Redcar und Cleveland entdeckt. Schädlingsbekämpfer sprechen von einem Rekordfund – und die politische Debatte nimmt Fahrt auf.

Der konservative Stadtrat Stephen Martin macht die Labour-geführte Stadtverwaltung direkt verantwortlich. «Diese Ratte ist riesig. Man erkennt es an der Tasche, in der sie transportiert wurde – sie ist so gross wie eine Katze», sagte Martin dem Telegraph.

Die Schuld sieht er bei der Stadtverwaltung: Diese habe bei der Schädlingsbekämpfung gespart, Leistungen zurückgefahren und die Verantwortung an die Bevölkerung abgegeben. Bewohner müssen bei Rattenbefall auf Privatgrundstücken selbst zahlen – auch wenn die Tiere ursprünglich von Gemeindeflächen stammen.

Ratten auf dem Vormarsch

Martin ist mit seiner Kritik nicht allein. Auch andere Stadträte sprechen von einer zunehmenden Rattenplage – besonders in Wohnquartieren und auf kommunalen Flächen. Stadtrat David Taylor warnt: «Die Tiere sind dreister geworden. Es scheint, als hätten sie sich in manchen Vierteln regelrecht eingenistet.»

Der jüngste Fund ist kein Einzelfall. In Grossbritannien häufen sich Berichte über riesige Ratten. In Birmingham führte ein Müllstreik zur Ratteninvasion. Dort wurde sogar eine sogenannte «Rattensteuer» eingeführt – wer städtische Schädlingsbekämpfer rief, musste extra zahlen. Auch in Glasgow gab es 2023 Schlagzeilen über Ratten in der Grösse kleiner Hunde.

Die bisher grösste registrierte Ratte wurde 2018 im südenglischen Bournemouth gefangen – sie war 53 Zentimeter lang. Der aktuelle Fund übertrifft diesen Wert nochmals deutlich.

Ob es sich bei der entdeckten Ratte tatsächlich um die grösste Grossbritanniens handelt, ist noch nicht offiziell bestätigt.