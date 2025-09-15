Ausrüstung gestohlen, Polizei auf dem Berg – am Mont Blanc geht nichts mehr

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Mehrere Alpinisten festgenommen Ausrüstung gestohlen, Polizei auf dem Berg – am Mont Blanc geht nichts mehr

Sven Ziegler

15.9.2025

Das Refuge du Goûter am Mont Blanc.
Das Refuge du Goûter am Mont Blanc.
Mont Blanc

In den Hütten am Mont-Blanc ist es Anfang September zu Diebstählen und Vandalismus gekommen. Mehrere Alpinisten aus Deutschland und der Ukraine wurden festgenommen. Die Gemeinde Saint-Gervais spricht von «inakzeptablen Verhaltensweisen».

Valérie Passello

15.09.2025, 15:06

15.09.2025, 15:08

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In den Hütten Goûter und Tête Rousse wurden Ausrüstung und Vorräte gestohlen.
  • Ein Kontrollposten wurde aufgebrochen, mehrere Personen wurden festgenommen.
  • Die Gemeinde Saint-Gervais fordert strengere Regeln zum Schutz des Mont-Blanc.
Mehr anzeigen

Der Mont Blanc gilt als «europäischer Everest» – jedes Jahr versuchen zwischen 15’000 und 20’000 Menschen den Gipfel auf 4805 Metern zu erreichen. Doch nicht alle halten sich dabei an die Regeln.

Am 7. September stahlen mehrere Personen am Refuge du Goûter auf 3835 Metern Höhe Kletterausrüstung, darunter Schuhe. Damit seien Bergsteiger ihres lebenswichtigen Materials beraubt und einem «ernsten Risiko» ausgesetzt worden, erklärte die Gemeinde Saint-Gervais in einer Mitteilung.

Zeitgleich wurde am Refuge de Tête Rousse eine Kontrollhütte aufgebrochen. Dort fanden die Behörden ein verwüstetes Lager, aus dem Wasser und Vorräte entwendet worden waren.

Overtourism an Bergseen. Älpler ringen mit Turnschuh-Touristen – das hat jetzt Folgen

Overtourism an BergseenÄlpler ringen mit Turnschuh-Touristen – das hat jetzt Folgen

Der Hochgebirgsgendarmerie gelang es, die mutmasslichen Täter – Alpinisten aus Deutschland und der Ukraine – per Helikopter zu stellen. Gegen sie wurde Anzeige erstattet.

«Inakzeptables Verhalten»

Die Gemeinde verurteilt die Vorfälle scharf: «Diese Zwischenfälle sind leider keine Einzelfälle», heisst es im Communiqué. Immer wieder komme es am Mont-Blanc zu Regelverstössen und rücksichtslosen Aktionen. Schon 2020 hatte die Präfektur von Haute-Savoie per Schutzverordnung die Zahl der Bergsteiger zu begrenzen versucht. Offiziell gilt eine Kapazitätsgrenze von 300 bis 400 Personen, zeitweise drängen sich jedoch bis zu 500 Menschen gleichzeitig am Berg.

Saint-Gervais fordert nun, die bestehenden Regeln zu verschärfen und konsequenter durchzusetzen, um Natur und Sicherheit am Mont-Blanc besser zu schützen.

Auf Facebook sorgte der Vorfall für zahlreiche Kommentare. «Die Berge sind zum Disneyland geworden – Freizeitpark für digitale Städter ohne Respekt», schrieb ein Nutzer. Andere erinnerten daran, dass Diebstähle in den Alpenhütten schon seit Jahrzehnten vorkämen.

Älpler im Kanton Uri: «Vorletztes Wochenende waren es 53 Zelte» – Fluch und Segen der Bergtouristen

Älpler im Kanton Uri: «Vorletztes Wochenende waren es 53 Zelte» – Fluch und Segen der Bergtouristen

Die Wanderroute zum Seewlisee im Kanton Uri war einst ein Geheimtipp – doch wegen Social Media wird die Idylle zunehmend zur Kulisse für Massenansturm, Müll und Missachtung.

16.07.2025

Mehr internationale News

International. Dringlichkeitsdebatte in Menschenrechtsrat zu Israels Angriff in Katar

InternationalDringlichkeitsdebatte in Menschenrechtsrat zu Israels Angriff in Katar

Politik. Russland plant 38 neue Atomreaktoren

PolitikRussland plant 38 neue Atomreaktoren

Deutschland. Deutscher Inlandsnachrichtendienst bekommt neuen Chef

DeutschlandDeutscher Inlandsnachrichtendienst bekommt neuen Chef

Meistgelesen

Ausrüstung gestohlen, Polizei auf dem Berg – am Mont Blanc geht nichts mehr
Ehammer zittert sich in den Weitsprung-Final ++ Kambundji begeistert im Halbfinal
Jetzt spricht Michelle Hunziker erstmals über ihre neue Liebe
Medwedew droht Europa – «das bedeutet Krieg mit Russland»
Team entscheidet sich gegen Bergung von Dahlmeiers Leiche