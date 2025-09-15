Ausrüstung gestohlen, Polizei auf dem Berg – am Mont Blanc geht nichts mehr

Das Refuge du Goûter am Mont Blanc. Mont Blanc

In den Hütten am Mont-Blanc ist es Anfang September zu Diebstählen und Vandalismus gekommen. Mehrere Alpinisten aus Deutschland und der Ukraine wurden festgenommen. Die Gemeinde Saint-Gervais spricht von «inakzeptablen Verhaltensweisen».

Valérie Passello Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In den Hütten Goûter und Tête Rousse wurden Ausrüstung und Vorräte gestohlen.

Ein Kontrollposten wurde aufgebrochen, mehrere Personen wurden festgenommen.

Die Gemeinde Saint-Gervais fordert strengere Regeln zum Schutz des Mont-Blanc. Mehr anzeigen

Der Mont Blanc gilt als «europäischer Everest» – jedes Jahr versuchen zwischen 15’000 und 20’000 Menschen den Gipfel auf 4805 Metern zu erreichen. Doch nicht alle halten sich dabei an die Regeln.

Am 7. September stahlen mehrere Personen am Refuge du Goûter auf 3835 Metern Höhe Kletterausrüstung, darunter Schuhe. Damit seien Bergsteiger ihres lebenswichtigen Materials beraubt und einem «ernsten Risiko» ausgesetzt worden, erklärte die Gemeinde Saint-Gervais in einer Mitteilung.

Zeitgleich wurde am Refuge de Tête Rousse eine Kontrollhütte aufgebrochen. Dort fanden die Behörden ein verwüstetes Lager, aus dem Wasser und Vorräte entwendet worden waren.

Der Hochgebirgsgendarmerie gelang es, die mutmasslichen Täter – Alpinisten aus Deutschland und der Ukraine – per Helikopter zu stellen. Gegen sie wurde Anzeige erstattet.

«Inakzeptables Verhalten»

Die Gemeinde verurteilt die Vorfälle scharf: «Diese Zwischenfälle sind leider keine Einzelfälle», heisst es im Communiqué. Immer wieder komme es am Mont-Blanc zu Regelverstössen und rücksichtslosen Aktionen. Schon 2020 hatte die Präfektur von Haute-Savoie per Schutzverordnung die Zahl der Bergsteiger zu begrenzen versucht. Offiziell gilt eine Kapazitätsgrenze von 300 bis 400 Personen, zeitweise drängen sich jedoch bis zu 500 Menschen gleichzeitig am Berg.

Saint-Gervais fordert nun, die bestehenden Regeln zu verschärfen und konsequenter durchzusetzen, um Natur und Sicherheit am Mont-Blanc besser zu schützen.

Auf Facebook sorgte der Vorfall für zahlreiche Kommentare. «Die Berge sind zum Disneyland geworden – Freizeitpark für digitale Städter ohne Respekt», schrieb ein Nutzer. Andere erinnerten daran, dass Diebstähle in den Alpenhütten schon seit Jahrzehnten vorkämen.