Der mutmassliche Täter des Mordfalls an Versicherungschef steht vor Gericht. Luigi Mangione soll vor sechs Tagen den CEO umgebracht haben. Pennsylvania Dept. of Corrections

Der Mord an Brian Thompson, dem Chef von UnitedHealthcare, wirft Fragen über die Motive des Täters auf. Erste Hinweise deuten auf einen Protest gegen das Gesundheitssystem der USA hin. Vor Gericht macht er eine Szene.

Nach dem Tötungsdelikt an Versicherungschef Brian Thompson in den USA wird der 26-jährige Luigi Mangione in Pennsylvania mit einer mutmasslichen Tatwaffe und belastenden Schriften verhaftet.

Vor Gericht bezeichnete der Verdächtige die Anklage als eine «Beleidigung der Intelligenz des amerikanischen Volkes.»

Der Versicherungschef Brian Thompson wurde gezielt auf dem Weg zu einer Investorenkonferenz ermordet. Mehr anzeigen

Der Tatverdächtige im Mordfall um den Versicherungschef Brian Thompson in New York ist am Dienstag ausser sich vor Wut vor Gericht vorstellig geworden. Der 26-Jährige Luigi Mangione wehrte sich gegen Polizeibeamte, die ihn in das Gerichtsgebäude von Altoona im US-Staat Pennsylvania führen wollten und brüllte, es handle sich um eine «Beleidigung der Intelligenz des amerikanischen Volkes». Es waren die ersten öffentlichen Worte nach seiner Festnahme.

Die Polizei in Pennsylvania nahm den 26-Jährigen am Montag in einer Filiale einer Fast-Food-Kette fest. Bei dem Mann wurde eine Waffe gefunden, die laut Polizei bei dem Verbrechen benutzt wurde, sowie Schriften, die in Zusammenhang mit der Tat stehen. Diese suggerieren, dass der Verdächtige womöglich aus Wut gegen US-Krankenversicherungen handelte.

In Notizen und Beiträgen in sozialen Medien habe der mutmassliche Schütze die Branche als «parasitär» bezeichnet und sich über die Habgier der Unternehmen echauffiert, hiess es in einem Ermittlungsbericht, den die Nachrichtenagentur AP einsehen konnte.

Strafverfahren wegen Mord eingeleitet

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Mordes eingeleitet, Staatsanwälte in Manhattan erwirkten einen Haftbefehl, was seine Auslieferung aus Pennsylvania erleichtern könnte. Bei einer Gerichtsanhörung in Altoona legte er Widerspruch gegen die Überstellung nach New York ein.

Der 50-jährige Thompson, Chef des Krankenversicherers UnitedHealthcare, wurde laut Polizei in einer «dreisten, gezielten» Attacke auf dem Weg zur jährlichen Investorenkonferenz der UnitedHealth Group getötet.

Ermittlern zufolge ist der 26-jährige Tatverdächtige ein Absolvent der privaten Eliteuniversität University of Pennsylvania und der Enkel eines reichen Immobilienentwicklers und Wohltäters aus Maryland.

