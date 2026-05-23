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Stich- und Schnittverletzungen Mordermittlungen nach Tod von Safari-Touristen in Südafrika

dpa

23.5.2026 - 17:42

Die Sicherheitslage um den Nationalpark mit Hunderttausenden Besuchern im Jahr hatte bereits in der Vergangenheit für Schlagzeilen gesorgt. (Symbolbild)
Die Sicherheitslage um den Nationalpark mit Hunderttausenden Besuchern im Jahr hatte bereits in der Vergangenheit für Schlagzeilen gesorgt. (Symbolbild)
Bild: dpa

Im berühmten Krüger-Nationalpark wurden zwei tote Touristen entdeckt. Die Polizei spricht von schweren Stich- und Schnittverletzungen. Jetzt starten Mordermittlungen.

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DPA, Redaktion blue News

23.05.2026, 17:42

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Zwei Safari-Touristen wurden im Krüger-Nationalpark tot aufgefunden.
  • Die beiden Touristen hatten schwere Stich- und Schnittverletzungen.
  • Die Polizei in Südafrika hat Mordermittlungen aufgenommen.
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Die Polizei in Südafrika hat Mordermittlungen nach dem Tod zweier Safari-Touristen im berühmten Krüger-Nationalpark aufgenommen. Ein 71-jähriger Mann und eine Frau, deren Identität noch ermittelt werde, wurden am Freitag mit schweren Verletzungen am Oberkörper im Norden des Parks gefunden, teilte die Polizei der Provinz Limpopo mit. Zu den Nationalitäten macht die Polizei keine Angaben.

Die zwei Besucher waren den Angaben nach zuletzt am Mittwoch am Pafuri-Picknickplatz im äussersten Norden des Parks gesehen worden. Dort grenzt der Park an die Nachbarländer Mosambik und Simbabwe. Als das Paar nicht zurückkam, habe eine Suche begonnen. Andere Touristen entdeckten die Leichen am Freitagnachmittag an einem nahegelegenen Flussufer.

Ermittlungen wegen Mordes und Entführung

«Erste Ermittlungen ergaben, dass der männliche Verstorbene Stichwunden am Oberkörper aufwies, während die weibliche Verstorbene ebenfalls schwere Verletzungen am Oberkörper erlitten hatte, die mutmasslich mit einem scharfen Gegenstand zugefügt worden waren», teilte die Polizei mit. 

Das Fahrzeug der beiden werde vermisst. Die Umstände des Vorfalls seien noch unklar und die Polizei habe zwei Ermittlungsverfahren wegen Mordes und Entführung eingeleitet.

Die Sicherheitslage um den Nationalpark mit Hunderttausenden Besuchern im Jahr hatte bereits in der Vergangenheit für Schlagzeilen gesorgt, nachdem 2022 ein deutscher Urlauber auf dem Weg zu einem Safari-Urlaub bei einem Überfall in der Nähe des Parks erschossen worden war.

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