Mordkommission ermittelt in Hamburg Person packt Fahrgast und zieht ihn vor U-Bahn – beide tot

dpa

30.1.2026 - 04:25

Einsatzkräfte der Polizei arbeiten nach dem tödlichen Vorfall am Donnerstagabend am Hamburger U-Bahnhof Wandsbek Markt. 
Einsatzkräfte der Polizei arbeiten nach dem tödlichen Vorfall am Donnerstagabend am Hamburger U-Bahnhof Wandsbek Markt. 
Bild: Keystone/dpa/Fabian Höfig

Auf den Gleisen der Hamburger U-Bahnstation Wandsbek-Markt sterben zwei Menschen. Die Polizei sieht Hinweise auf ein Tötungsdelikt – und schildert Details zum bisherigen Kenntnisstand.

DPA

30.01.2026, 04:25

30.01.2026, 08:52

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nach dem Tod zweier Menschen in einer Hamburger U-Bahnstation ermittelt die Mordkommission.
  • Es bestehe der Verdacht eines Tötungsdeliktes, sagte ein Sprecher der Polizei.
  • Die beiden Personen wurden von einer einfahrenden U-Bahn überrollt und kamen ums Leben.
Mehr anzeigen

Eine Mordkommission ermittelt zum Tod zweier Menschen in einer Hamburger U-Bahnstation. Es bestehe der Verdacht eines Tötungsdeliktes, sagte ein Sprecher der Polizei.

Nach ersten Erkenntnissen hätten sich beide Personen am Donnerstagabend unabhängig voneinander auf dem Bahnsteig der Station Wandsbek-Markt aufgehalten.

Dann habe eine Person die andere gegriffen und sich mit ihr vor die einfahrende U-Bahn gestürzt. Die Identifizierung der beiden stehe noch aus. Laut «Bild» habe es sich um einen Mann gehandelt, der eine zufällig anwesende junge Frau ins Gleisbett gezogen habe.  

U-Bahnverkehr unterbrochen

Weitere Details zum Hergang waren zunächst nicht bekannt. Zeuginnen und Zeugen werden laut Polizei seelsorgerisch betreut.

Der U1-Verkehr zwischen den Haltestellen Wartenau und Wandsbek-Gartenstadt ist nach Angaben der Hamburger Hochbahn AG seit dem Abend unterbrochen. Erst zum Beginn des morgendlichen Pendlerverkehrs soll die Strecke wieder freigegeben werden.

