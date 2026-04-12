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Zwei Tage Protest im Cockpit Morgen streiken bei der Lufthansa die Piloten

Stefan Michel

12.4.2026

Nach dem Streik des Kabinenpersonals am Freitag, legen am Montag und Dienstag die Pilot*innen der Lufthansa ihre Arbeit nieder. 
Nach dem Streik des Kabinenpersonals am Freitag, legen am Montag und Dienstag die Pilot*innen der Lufthansa ihre Arbeit nieder. 
KEYSTONE

Zwei Tage lang bleiben viele Lufthansa-Flieger am Boden. Es ist mit Ausfällen und Verspätungen zu rechnen. Die Flüge der Lufthansa-Tochter Swiss nicht betroffen. 

Stefan Michel

12.04.2026, 11:38

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Pilot*innen der Lufthansa-Gruppe streiken am Montag und Dienstag. Zahlreiche Flüge ab deutschen Flughäfen werden davon betroffen sein.
  • Swiss-Flüge finden planmässig statt.
  • Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit begründet den Ausstand mit fehlender Verhandlungsbereitschaft der Arbeitgeber und unzureichenden Angeboten bei Altersvorsorge und Vergütung.
  • Lufthansa kritisiert den Streik als Eskalation und weist zentrale Forderungen als unrealistisch zurück, während die Gewerkschaft weiterhin Gesprächsbereitschaft signalisiert.
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Die Pilot*innen der deutschen Lufthansa-Gruppe sind an diesem Montag und Dienstag zu Streiks aufgerufen. Der Ausstand ist von Montag 00.01 Uhr bis Dienstag 23.59 Uhr vorgesehen, wie die Vereinigung Cockpit (VC) am Samstag mitteilte. Zum Streik aufgerufen sind die VC-Mitglieder bei der Deutschen Lufthansa AG, der Lufthansa Cargo AG, der Lufthansa Cityline GmbH sowie der Eurowings GmbH. Bei Eurowings wird demnach nur am Montag gestreikt; betroffen sind alle Flüge, die von deutschen Flughäfen starten.

«Die Vereinigung Cockpit sieht sich zu diesem Schritt gezwungen, nachdem die Arbeitgeberseite in mehreren Tarifkonflikten keinen erkennbaren Willen zu einer Lösung zeigt», sagte VC-Präsident Andreas Pinheiro. «Trotz eines bewussten Verzichts auf Streikmassnahmen über die Osterfeiertage blieben ernstzunehmende Angebote aus. In dieser Zeit gab es weder eine Reaktion noch erkennbare Gesprächsbereitschaft seitens der Arbeitgeber.»

Nach VC-Angaben liegt weder bei Lufthansa und Lufthansa Cargo ein Angebot zur betrieblichen Altersversorgung vor, noch gibt es bei Lufthansa Cityline ein tragfähiges Angebot für einen neuen Vergütungstarifvertrag. Bei Eurowings sei das vorgelegte Angebot zur betrieblichen Altersversorgung inakzeptabel und bewege sich «auf einem derart niedrigen Niveau, dass es diesen Namen kaum verdient».

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Flüge der Swiss nicht vom Streik betroffen

Die Lufthansa-Tochter Swiss teilt auf ihrer Website mit, dass ihr Programm vom Streik nicht betroffen sei. Die Schweizer Airline bemühe sich, zusätzliche Kapazitäten zur Verfügung zu stellen, um möglichst viele Passagiere an ihr Ziel zu bringen. «Reisenden empfehlen wir, den Status ihrer Buchung regelmässig auf swiss.com zu überprüfen und sicherzustellen, dass ihre Kontaktdaten aktuell sind», so die Swiss weiter.

Die Lufthansa reagierte mit Unverständnis auf den Streikaufruf. «Die heutige Streikankündigung der Spartengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) stellt eine völlig neue Stufe der Eskalation dar», sagte ein Unternehmenssprecher. Ihre Kernforderung nach Verdopplung einer ohnehin schon überdurchschnittlichen und exzellenten betrieblichen Altersvorsorge sei absurd und unerfüllbar.

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Vereinigung Cockpit erklärt sich gesprächsbereit

VC betonte, man sei weiterhin gesprächsbereit. «Die Arbeitgeberseite hat jederzeit die Möglichkeit, den Streik abzuwenden, indem sie verhandlungsfähige Angebote vorlegt», erklärte Pinheiro. «Ein Streik ist immer das letzte Mittel, um Bewegung in gescheiterte Verhandlungen zu bringen. Wir hätten sehr gerne darauf verzichtet – insbesondere vor dem Hintergrund der Belastungen für unsere Passagiere sowie für die Kolleginnen und Kollegen am Boden. Die Verantwortung hierfür liegt jedoch bei der Arbeitgeberseite», so Pinheiro.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Situation im Nahen Osten sind Flüge von Lufthansa und Lufthansa Cityline aus Deutschland zu folgenden Destinationen vom Streik nach Konzernangaben ausgenommen: Aserbaidschan, Ägypten, Bahrain, Irak, Israel, Jemen, Jordanien, Katar, Kuwait, Libanon, Oman, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate.

DPA

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