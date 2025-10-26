Das ist über die atomare Langstreckenrakete «Burewestnik» bekannt

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Putins Sturmvogel fliegt Das ist über die atomare Langstreckenrakete «Burewestnik» bekannt

Samuel Walder

26.10.2025

Präsident Wladimir Putin bezeichnet das Projekt als Beweis russischer Überlegenheit.
Präsident Wladimir Putin bezeichnet das Projekt als Beweis russischer Überlegenheit.
Ramil Sitdikov/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa

14'000 Kilometer in 15 Stunden: Russland meldet den erfolgreichen Test eines nuklear angetriebenen Marschflugkörpers. Das ist über sie bekannt.

Samuel Walder

26.10.2025, 17:07

26.10.2025, 17:14

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Russland hat laut eigenen Angaben erstmals erfolgreich den atomgetriebenen, nuklearfähigen Marschflugkörper Burewestnik getestet – die Rakete flog rund 14'000 Kilometer in 15 Stunden.
  • Präsident Wladimir Putin bezeichnet das Projekt als Beweis russischer Überlegenheit.
  • Der nukleare Antrieb soll der Rakete nahezu unbegrenzte Reichweite und Ausweichmanöver gegen Raketenabwehrsysteme ermöglichen.
  • Militärexperten warnen vor hohen Strahlungsrisiken und Eskalationsgefahr, da ein Absturz oder technischer Defekt zu massiver radioaktiver Kontamination führen könnte.
Mehr anzeigen

Ein Test, der weltweit für Unruhe sorgt: Russland hat laut eigenen Angaben erfolgreich seinen atomgetriebenen, nuklearfähigen Marschflugkörper Burewestnik getestet. Das verkündete Generalstabschef Waleri Gerassimow am Sonntag gegenüber Präsident Wladimir Putin, wie die staatliche Nachrichtenagentur Interfax berichtet.

Der Test fand bereits am 21. Oktober statt. Die Rakete habe bei ihrem Jungfernflug beeindruckende 14'000 Kilometer zurückgelegt und sei dabei rund 15 Stunden lang in der Luft geblieben. «Und das ist nicht die Grenze», so Gerassimow. Die Burewestnik soll während des Flugs komplexe vertikale und horizontale Manöver ausgeführt und damit ihre Fähigkeit bewiesen haben, gegnerische Raketenabwehrsysteme auszutricksen.

Putins Prestigeprojekt mit Atomkraft

Die Burewestnik – auf Deutsch «Sturmvogel» – ist kein gewöhnlicher Marschflugkörper. Anders als herkömmliche Raketen, die auf begrenzten Treibstoff angewiesen sind, wird sie von einem nuklearen Antrieb befeuert. Damit, so die russische Darstellung, sei sie theoretisch in der Lage, ununterbrochen und mit nahezu unbegrenzter Reichweite zu fliegen.

Putin hatte die Waffe erstmals im März 2018 mit markigen Worten vorgestellt und dabei betont, dass sie jeder US-Raketenabwehr entgehen könne. Seitdem ranken sich Mythen und Spekulationen um das geheime Hightech-Projekt.

Ukraine-Ticker. Russische Soldaten dringen in schwer umkämpfte Stadt Pokrowsk ein

Ukraine-TickerRussische Soldaten dringen in schwer umkämpfte Stadt Pokrowsk ein

Experten warnen vor strahlender Gefahr

Während Moskau das System als technologischen Meilenstein feiert, schlagen westliche Militärexperten Alarm. Die Kombination aus Atomwaffe und Nuklearantrieb birgt nicht nur strategisches Eskalationspotenzial, sondern auch ökologische Risiken. Sollte die Rakete abstürzen oder während des Flugs technische Probleme entwickeln, könnte sie radioaktive Strahlung freisetzen – mit unberechenbaren Folgen.

Tatsächlich gab es in der Vergangenheit bereits Berichte über gescheiterte Tests und Zwischenfälle bei ähnlichen Projekten. Jetzt, da Russland offenbar einen erfolgreichen Test vermelden kann, dürfte das Wettrüsten im Bereich nuklearbetriebener Waffen in eine neue Phase eintreten.

Meistgelesen

Der Meister kapituliert in Lausanne: Shaqiri und Co. mit 1:5 abgeschossen
Das ist über die atomare Langstreckenrakete «Burewestnik» bekannt
Mit diesen Hacks sparst du im Haushalt Geld und Zeit
Gefahrenstufe 3: Bund warnt vor heftigem Schneefall am Montag
Hier entern Spezialeinheiten einen Frachter mitten im Atlantik

Mehr aus dem Ressort

USA. Newsom will über Kandidatur fürs Weisse Haus nachdenken

USANewsom will über Kandidatur fürs Weisse Haus nachdenken

USA unter Donald Trump. Harris deutet neue Kandidatur für Präsidentschaft an – auch Newsom liebäugelt

USA unter Donald TrumpHarris deutet neue Kandidatur für Präsidentschaft an – auch Newsom liebäugelt

Vorläufige Einigung in Malaysia. Jetzt kommt Bewegung in den Zollstreit zwischen USA und China

Vorläufige Einigung in MalaysiaJetzt kommt Bewegung in den Zollstreit zwischen USA und China

Videos aus dem Ressort

Trump zu Gipfel mit Putin: «Möchte kein vergeudetes Treffen»

Trump zu Gipfel mit Putin: «Möchte kein vergeudetes Treffen»

Wackelt das zweite Treffen zwischen Donald Trump und Wladimir Putin? Der US-Präsident möchte sich erst dann mit Kremlchef treffen, wenn ein produktiver Gipfel mit dem Russen zu erwarten ist. «Ich möchte kein vergeudetes Treffen. Ich möchte keine Zeit verschwenden», antwortet Trump auf Nachfrage einer Journalistin, was er über die angebliche Planänderung zum Treffen wisse und ob das seine Haltung zu einer möglichen Lieferung von amerikanischen Tomahawk-Marschflugkörpern an die Ukraine beeinflusse. Ob Trump sich damit auf das geplante Treffen oder auf die Frage nach den Marschflugkörpern bezieht, bleibt aber unklar. Mehrere US-Medien hatten zuvor berichtet, dass das in Budapest geplante Treffen zwischen Trump und Putin nicht wie vorgesehen stattfinden werde.

23.10.2025

Wegen Kirk-Post: US-Regierung entzieht Deutschem Visa

Wegen Kirk-Post: US-Regierung entzieht Deutschem Visa

Wa«Wenn Faschisten sterben, jammern Demokraten nicht»: Diese Aussage eines Deutschen in einem sozialen Netzwerk kostet ihn sein US-Visum. Das teilt das US-Aussenministerium am Dienstag auf X mit. Neben dem Deutschen entzieht die US-Regierung mehreren ausländischen Staatsangehörigen ihre Visa und begründet das mit deren Äusserungen rund um das tödliche Attentat auf den rechten US-Aktivisten Charlie Kirk.

16.10.2025

Musks Mars-Rakete: Starship absolviert elften Testflug

Musks Mars-Rakete: Starship absolviert elften Testflug

Testflug nach Plan: Die Riesen-Rakete Starship des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX von Tech-Milliardärs Elon Musk startet vom Weltraumbahnhof des Unternehmens im US-Bundesstaat Texas, fliegt eine Weile durch das Weltall und setzt rund eine Stunde später im Indischen Ozean auf. Die untere Raketenstufe landet erneut wie geplant im Meer.

14.10.2025

Trump zu Gipfel mit Putin: «Möchte kein vergeudetes Treffen»

Trump zu Gipfel mit Putin: «Möchte kein vergeudetes Treffen»

Wegen Kirk-Post: US-Regierung entzieht Deutschem Visa

Wegen Kirk-Post: US-Regierung entzieht Deutschem Visa

Musks Mars-Rakete: Starship absolviert elften Testflug

Musks Mars-Rakete: Starship absolviert elften Testflug

Mehr Videos