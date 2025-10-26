Das ist über die atomare Langstreckenrakete «Burewestnik» bekannt

Ein Test, der weltweit für Unruhe sorgt: Russland hat laut eigenen Angaben erfolgreich seinen atomgetriebenen, nuklearfähigen Marschflugkörper Burewestnik getestet. Das verkündete Generalstabschef Waleri Gerassimow am Sonntag gegenüber Präsident Wladimir Putin, wie die staatliche Nachrichtenagentur Interfax berichtet.
Der Test fand bereits am 21. Oktober statt. Die Rakete habe bei ihrem Jungfernflug beeindruckende 14'000 Kilometer zurückgelegt und sei dabei rund 15 Stunden lang in der Luft geblieben. «Und das ist nicht die Grenze», so Gerassimow. Die Burewestnik soll während des Flugs komplexe vertikale und horizontale Manöver ausgeführt und damit ihre Fähigkeit bewiesen haben, gegnerische Raketenabwehrsysteme auszutricksen.
Die Burewestnik – auf Deutsch «Sturmvogel» – ist kein gewöhnlicher Marschflugkörper. Anders als herkömmliche Raketen, die auf begrenzten Treibstoff angewiesen sind, wird sie von einem nuklearen Antrieb befeuert. Damit, so die russische Darstellung, sei sie theoretisch in der Lage, ununterbrochen und mit nahezu unbegrenzter Reichweite zu fliegen.
Putin hatte die Waffe erstmals im März 2018 mit markigen Worten vorgestellt und dabei betont, dass sie jeder US-Raketenabwehr entgehen könne. Seitdem ranken sich Mythen und Spekulationen um das geheime Hightech-Projekt.
Während Moskau das System als technologischen Meilenstein feiert, schlagen westliche Militärexperten Alarm. Die Kombination aus Atomwaffe und Nuklearantrieb birgt nicht nur strategisches Eskalationspotenzial, sondern auch ökologische Risiken. Sollte die Rakete abstürzen oder während des Flugs technische Probleme entwickeln, könnte sie radioaktive Strahlung freisetzen – mit unberechenbaren Folgen.
Tatsächlich gab es in der Vergangenheit bereits Berichte über gescheiterte Tests und Zwischenfälle bei ähnlichen Projekten. Jetzt, da Russland offenbar einen erfolgreichen Test vermelden kann, dürfte das Wettrüsten im Bereich nuklearbetriebener Waffen in eine neue Phase eintreten.
