Nur Soldaten marschieren – Moskau streicht Panzer aus Mega-Parade

Aus Angst vor ukrainischen Drohnen – Moskau streicht Panzer aus Mega-Parade – nur noch Soldaten marschieren Am 9. Mai erinnert Russland mit einer Militärparade an den Sieg im Zweiten Weltkrieg. Die diesjährige Probe in Moskau fällt jedoch deutlich kleiner aus als gewohnt. Das Video zeigt, wie abgespeckt die Parade diesmal wirkt. 05.05.2026

Am 9. Mai erinnert Russland mit einer Militärparade an den Sieg im Zweiten Weltkrieg. Die diesjährige Probe in Moskau fällt jedoch deutlich kleiner aus als gewohnt: Wie sehr abgespeckt wird, zeigt das Video.

Schon im Vorjahr war die Parade weniger pompös, einzelne Panzer fehlten. 2026 geht Moskau noch einen Schritt weiter – und verzichtet ganz auf schweres Militärgerät. Ein ungewöhnliches Bild für den sonst streng inszenierten Aufmarsch.

Parade unter Sicherheitsdruck

Offiziell nennt der Kreml Sicherheitsbedenken als Grund: Nach mehreren Drohnenangriffen auf die Hauptstadt und andere Regionen soll das Risiko minimiert werden. Der Fokus liegt deshalb auf marschierenden Truppen – und auf Symbolik statt Feuerkraft.

Die Bilder dazu im Video.

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