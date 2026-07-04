Mit der FP-5 Flamingo hat Kiew bereits einen eigenen Marschflugkörper im Arsenal – und nun meldet Moskau, man habe in grosser Höhe über der Hauptstadt eine ballistische Rakete der Ukrainer abgefangen. Militär-Blogger wähnen die FP-9 dahinter, die in der Entwicklung ist.

Die FP-9 von Fire Point soll nach Beendigung ihrer Test im Sommer oder Herbst in der Lage sein, Moskau mit knapp 8000 km/h anfliegen zu können.

War es die FP-9? Moskau will erstmals ballistische Rakete der Ukraine abgeschossen haben

Darum geht’s Am 30. Juni soll über Moskau in grosser Höhe eine ballistische Rakete der Ukrainer abgeschossen worden sein.

Militär-Blogger vermuten dahinter die FP-9, die allerdings erst in diesem Sommer getestet werden soll.

Die FP-9 soll 800 Kilogramm Sprengstoff mit knapp 8000 km/h 850 Kilometer weit tragen können.

Das russische Verteidigungsministerium hat am 2. Juli bekanntgemacht, dass die Streitkräfte erstmals eine «operativ-taktische Langstreckenrakete» des Kriegsgegners abgefangen haben, wie «Bloomberg» berichtet.

Wo das Geschoss vom Himmel geholt wurde und um welchen Typ es sich handele, verriet Moskau jedoch nicht. Auch die Nachrichtenagentur Interfax schreibt am 1. Juli bloss von einer «operativ-taktischen Langstreckenrakete» und nennt ebenfalls keine Details.

Der russische Blogger Militär-Informant bringt das mit einem Ereignis vom 30. Juni in Zusammenhang, als ein S-300-Luftabwehrsystem über Moskau ein Ziel in grosser Höhe getroffen habe, schreibt der Russe auf Telegram: «Es ist nicht auszuschliessen, dass es sich dabei um den Abschuss einer ukrainischen ballistischen Rakete gehandelt haben könnte.»

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Der Telegram-Kanal Weissrussischer Sicherheitsbeamter ergänzt, dass es sich um ein heimisches Produkt des Gegners handeln müsse: »Solche Raketen hat niemand an Kiew geliefert und würde es wohl auch kaum tun. Es wird vermutet, dass es sich um einen Test der ukrainischen FP-9-Rakete handelte.»

Mitgründer erklärt und dementiert

Kiew selbst hat sich zur Sache nicht geäussert. Dafür aber Denys Shtilerman: Der Mitgründer und Chefdesigner von Fire Point entwickelt Drohnen und Raketen für Kiews Streitkräfte und hat sich am 9. März im Interview mit Armee-TV über jene ominöse FP-9 geäussert.

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Damals sagt Shtilerman, dass seine Leute derzeit den Antrieb der Rakete fertigstellen, die im Sommer dieses Jahres getestet werden soll. Die FP-9 hat ihm zufolge eine Reichweite von 850 Kilometern, eine Geschwindigkeit von 2200 Metern pro Sekunde, was knapp 8000 km/h entspricht.

194 drones hit Moscow today - the largest attack of the war on the Russian capital. Oil refinery struck for the second time this week. In Paris, Ukraine's FP-9 missile - 855 km range - was on display at Eurosatory. Not yet deployed.



[image or embed] — Meanwhile in Ukraine (@meanwhileua.bsky.social) 18. Juni 2026 um 22:23

Weiterhin soll die FP-9 dabei 800 Kilogramm Sprengstoff ins Ziel tragen können, das mit einer Genauigkeit von 20 Metern attackiert werden könne. Das Abfangen wird nicht nur durch die hohe Geschwindigkeit der Rakete erschwert, sondern auch durch ihre Höhe: Angeblich fliegt sie bis zu 70 Kilometer hoch.

Modell der FP-9. Fire Point

Inzwischen hat Shtilerman dementiert, dass der Abschuss über Moskau mit der FP-9 zu tun habe: Sind womöglich noch weitere ballistische Raketen in der Ukraine in der Mache?

Fire Points steiler Aufstieg

Bereits im Februar hat Fire Point eine ballistische Rakete getestet, die FP-7 getauft wurde. Sie soll einen 150-Kilogramm-Sprengkopf bis zu 200 Kilometer weit tragen können – bei einer Geschwindigkeit von 5400 km/h.

Modell der FP-7. Fire Point

Ein Modell der FP-9 wurde im April auf einer Waffenschau im polnischen Rzeszow erstmals öffentlich gezeigt. Dieses ist 9,5 Meter lang und hat einen Durchmesser von 1,1 Meter. Sobald die Tests abgeschlossen sind, werde die FP-9 nach Moskau fliegen, verspricht Shtilerman.

Fire Point hat sich in kurzer Zeit auf dem Markt für Drohnen und Raketen etabliert: Die FP-1- und FP-2-Kamikaze-Drohnen haben sich an der Front etabliert. Die FP-5 Flamingo ist nach einigen Startschwierigkeiten zuletzt öfter erfolgreich zum Einsatz gekommen.

Sollte Fire Pont nun dafür sorgen, dass Kiew bald äusserst schnelle und hochfliegende ballistische Raketen im Arsenal hat, die schwer abzufangen sind, würde das für Moskau und seine geschwächte Flugabwehr potenziell grosse Probleme in der Zukunft bedeuten.