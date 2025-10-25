  1. Privatkunden
Überraschendes Lob für Selenskyj Für Moskaus Sondergesandten ist eine diplomatische Lösung nahe

dpa

25.10.2025 - 20:13

Kreml-Unterhändler Kirill Dmitrijew (links) und der Sondergesandte von US-Präsident Trump, Steve Witkoff. (Archivbild)
Kreml-Unterhändler Kirill Dmitrijew (links) und der Sondergesandte von US-Präsident Trump, Steve Witkoff. (Archivbild)
Bild: sda

Überraschende Aussage eines russischen Diplomaten: Nach mehr als dreieinhalb Jahren Krieg in der Ukraine ist eine diplomatische Lösung angeblich nicht weit. Aber wie soll sie aussehen?

,

DPA, Redaktion blue News

25.10.2025, 20:13

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Moskauer Top-Diplomat sieht plötzlich Chancen auf ein schnelles Ende des Kriegs.
  • Er lobte den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj für dessen Aussage, die derzeitige Frontlinie als Basis für eine Friedenslösung zu akzeptieren.
  • Russland sei an einer endgültigen Friedenslösung gelegen und nicht nur an einem zeitweisen Waffenstillstand.
Mehr anzeigen

Kurz nach den von den USA erlassenen Sanktionen gegen Russland sieht ein Moskauer Top-Diplomat plötzlich Chancen auf ein schnelles Ende des Kriegs. «Ich glaube, Russland und die USA und die Ukraine sind tatsächlich ziemlich nah an einer diplomatischen Lösung», sagte der Moskauer Sondergesandte für die Gespräche mit der Trump-Administration Kirill Dmitrijew in einem Interview mit dem US-Sender CNN.

Kein Land für Besatzer. Deshalb kann die Ukraine einen Gebietstausch nicht akzeptieren

Kein Land für BesatzerDeshalb kann die Ukraine einen Gebietstausch nicht akzeptieren

Dmitrijew führte nicht näher aus, worin sich sein Optimismus begründet. Er lobte aber überraschend den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj für dessen Aussage, die derzeitige Frontlinie als Basis für eine Friedenslösung zu akzeptieren. Bisher habe Kiew stets den Rückzug der russischen Truppen hinter die Grenzen gefordert, daher sei dies ein grosser Fortschritt, meinte Dmitrijew. Zu welchem Entgegenkommen Moskau bereit ist, verriet er nicht. Vielmehr beharrte er darauf, dass US-Präsident Donald Trump Russland nicht unter Druck setzen dürfe, wenn er zu Verhandlungsergebnissen kommen wolle.

Die Ablehnung einer Waffenruhe begründete Dmitrijew einmal mehr mit dem schon oft von Moskau vorgebrachten Argument, dass Kiew die Feuerpause für eine Wiederbewaffnung und Umgruppierung seiner Kräfte nutzen könne. Russland sei an einer endgültigen Friedenslösung gelegen und nicht nur an einem zeitweisen Waffenstillstand. Im Gespräch wurde Dmitrijews Bemühen deutlich, Trump zu schmeicheln. Er lobte ihn für die Waffenruhe im Gazastreifen und hob Trumps Politik von der seines Vorgängers Joe Biden ab.

«Steve, wir fokussieren uns auf die Ukraine»

«Steve, wir fokussieren uns auf die Ukraine»

Donald Trump hat angedeutet, dass er sich als Nächstes dem Krieg in der Ukraine widmen will. «Es wäre grossartig, ein ähnliches (Friedens-)Abkommen mit dem Iran zu schliessen. Aber zuerst müssen wir uns um Russland kümmern», sagte er.

13.10.2025

Mehr zum Thema

Russland. Russischer Sondergesandter in USA – Dialog soll weitergehen

RusslandRussischer Sondergesandter in USA – Dialog soll weitergehen

Lagebild Ukraine. Trump erklärt Russland zum Verlierer – Putins Armee verkriecht sich

Lagebild UkraineTrump erklärt Russland zum Verlierer – Putins Armee verkriecht sich

Schlechte Aussichten für Kiew. Trump und Putin reden über Gebietsabtretungen der Ukraine

Schlechte Aussichten für KiewTrump und Putin reden über Gebietsabtretungen der Ukraine

