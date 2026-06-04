Neue Bilder vom Everest sorgen für Entsetzen

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball WM
  5. Fussball-Videos
  6. Hockey WM
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Fussball WM
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  13. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Müll, so weit das Auge reicht Neue Bilder vom Everest sorgen für Entsetzen

Christian Thumshirn

4.6.2026

Rekordandrang auf den Everest hat Folgen: Müll, so weit das Auge reicht: Neue Bilder vom Everest sorgen für Entsetzen

Rekordandrang auf den Everest hat Folgen: Müll, so weit das Auge reicht: Neue Bilder vom Everest sorgen für Entsetzen

Der höchste Berg der Welt versinkt im Abfall: Ein aktuelle Video aus dem letzten Lager vor dem Gipfel des Everest zeigt Müllberge auf fast 8000 Metern Höhe. Gleichzeitig erlebt der Everest einen nie dagewesenen Ansturm von Bergsteigern.

04.06.2026

Der höchste Berg der Welt versinkt im Abfall: Ein aktuelle Video aus dem letzten Lager vor dem Gipfel des Mount Everest zeigt Zelte im Sturm – und Müllberge auf fast 8000 Metern Höhe. Gleichzeitig erlebt der Everest einen nie dagewesenen Ansturm von Bergsteigern.

Christian Thumshirn

04.06.2026, 11:10

04.06.2026, 11:11

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Müll statt Bergidylle: Aktuelle Videos aus dem letzten Lager vor dem Everest-Gipfel zeigen Abfallberge auf fast 8000 Metern Höhe.
  • Rekord am höchsten Berg der Welt: Laut der «Kathmandu Post» erreichten in diesem Frühjahr 1008 Menschen den Gipfel – so viele wie nie zuvor.
  • Problem bleibt ungelöst: Trotz Pfandsystem, Kontrollen und Aufräumaktionen bekommen die Behörden die Müllflut am Everest nicht in den Griff.
Mehr anzeigen

Die aktuellen Bilder aus Camp 4, dem letzten Lager vor dem Gipfel des Mount Everest, zeigen ein Problem, das den höchsten Berg der Welt seit Jahren begleitet. Zwischen flatternden Zelten, die von starken Windböen durchgeschüttelt werden, liegen Sauerstoffflaschen, Verpackungen, kaputte Ausrüstung und anderer Abfall.

Der Everest trägt längst den wenig schmeichelhaften Spitznamen «höchste Müllhalde der Welt». Die Aufnahmen erscheinen ausgerechnet in einer Saison, in der der Berg einen neuen Besucherrekord erlebt: Laut der nepalesischen Zeitung «Kathmandu Post» erreichten in diesem Frühjahr insgesamt 1008 Bergsteiger und Bergführer den Gipfel des Everest – so viele wie noch nie zuvor.

Stau, Abfall, Tote, Klimawandel. Die Probleme auf dem höchsten Berg der Welt

Stau, Abfall, Tote, KlimawandelDie Probleme auf dem höchsten Berg der Welt

Acht Kilogramm Abfall pro Person

Die Ursachen des Müllproblems liegen vor allem im Massenansturm auf den Berg. Kaum ein Bergsteiger reist allein an. Zu jeder Person kommen Bergführer, Träger und weiteres Personal hinzu. Tonnenweise Ausrüstung werden in die Hochlager transportiert. Ein Teil davon bleibt zurück.

Nach Schätzungen produziert jede Person während einer Everest-Expedition durchschnittlich rund acht Kilogramm Abfall. Hinzu kommen menschliche Exkremente, die seit Jahren ein weiteres Umweltproblem darstellen.

Durch die Klimaerwärmung taucht zudem immer mehr Müll aus dem schmelzenden Eis auf – darunter Überreste von Expeditionen, die Jahrzehnte zurückliegen.

Warum die Massnahmen nur begrenzt wirken

Nepal versucht seit Jahren, gegenzusteuern. Bereits 2014 wurde ein Pfandsystem eingeführt: Wer den Everest besteigen will, muss mehrere tausend US-Dollar hinterlegen und erhält das Geld nur zurück, wenn mindestens acht Kilogramm Abfall ins Basislager gebracht werden. Regelmässig werden zudem grosse Aufräumaktionen organisiert, bei denen tonnenweise Müll vom Berg entfernt wird.

Vergiftet, evakuiert, abgezockt. Riesiger Skandal erschüttert Touristen am Mount Everest

Vergiftet, evakuiert, abgezocktRiesiger Skandal erschüttert Touristen am Mount Everest

Seit dieser Saison gelten zusätzlich strengere Vorschriften. Bergsteiger müssen neu nachweisen, dass sie auch Abfall aus den höher gelegenen Lagern mit zurückbringen. Zudem werden spezielle Kotbeutel ausgegeben und kontrolliert, um die Verschmutzung durch menschliche Hinterlassenschaften einzudämmen. Die NGO Sagarmatha Pollution Control Committee will damit insbesondere die stark verschmutzten Lager 3 und 4 entlasten.

Trotz aller Massnahmen bleibt das Problem bestehen. Die Kontrolle in den extremen Höhen ist schwierig, viele Expeditionen bewegen sich ausserhalb direkter Aufsicht. Gleichzeitig wächst der Druck durch immer mehr Besucher. Viele Experten warnen deshalb, dass Aufräumaktionen allein nicht ausreichen werden. Solange immer mehr Menschen auf den Everest drängen, dürfte auch der Müllberg auf dem Dach der Welt weiter wachsen.

Mehr Videos zum Thema

Erleichterung für die Sherpas – Wie Drohnen den Mount Everest vom Müll befreien – und Menschen schützen

Erleichterung für die Sherpas – Wie Drohnen den Mount Everest vom Müll befreien – und Menschen schützen

Ein nepalesisches Start-up setzt Drohnen ein, um den Mount Everest von Müll zu befreien. Eine Tonne Abfall soll in dieser Saison vom Berg geholt werden – schnell und sicher. Vor allem die Sherpas sollen profitieren.

05.10.2025

Mehr zum Thema

Stau, Abfall, Tote, Klimawandel. Die Probleme auf dem höchsten Berg der Welt

Stau, Abfall, Tote, KlimawandelDie Probleme auf dem höchsten Berg der Welt

Eigenen Rekord geknackt. Brite besteigt Mount Everest zum 20. Mal

Eigenen Rekord geknacktBrite besteigt Mount Everest zum 20. Mal

Pizza ins Basislager. Drohnen erobern den Mount Everest – droht jetzt noch mehr Chaos?

Pizza ins BasislagerDrohnen erobern den Mount Everest – droht jetzt noch mehr Chaos?

Meisrgelesen

Neue Bilder vom Everest sorgen für Entsetzen
Albaner protestieren gegen Milliarden-Bau von Trumps Tochter und Jared Kushner
Embolo reist offenbar auch am Donnerstag nicht zur Nati – verpasst er das letzte Testspiel?
Daniel Jositsch informiert über seine politische Zukunft – bleibt er der SP treu?
«Seien Sie still»: Trump giftet mal wieder eine Reporterin an