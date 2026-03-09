Katastrophe auf Mega-Deponie – Mülllawine bei Jakarta tötet mehrere Menschen – weitere werden vermisst Ein Berg aus Müll wird zur tödlichen Falle: Nahe Jakarta rutscht nach heftigem Regen eine der grössten Deponien der Welt ab. Menschen, Lastwagen und Essensstände werden unter Tonnen von Abfall begraben. 09.03.2026

Nahe der indonesischen Hauptstadt Jakarta ist es auf der riesigen Deponie Bantargebang zu einem schweren Unglück gekommen. Nach stundenlangem Starkregen rutschten Teile des gewaltigen Müllbergs ab und begruben mehrere Menschen unter Tonnen von Abfall.

Rettungskräfte suchen mit schwerem Gerät und Spürhunden nach weiteren Opfern.

Eine der grössten Müllhalden der Welt

Bantargebang gilt als eine der grössten offenen Müllhalden der Welt. Auf mehr als 110 Hektaren lagern dort rund 55 Millionen Tonnen Abfall aus der Millionenmetropole Jakarta und ihren Vorstädten – einer Region mit über 40 Millionen Menschen, die jeden Tag mehrere tausend Tonnen Müll produziert.

