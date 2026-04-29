Das US-Justizministerium versucht es mit einer neuen Anklage gegen den ehemaligen FBI-Direktor James Comey. (Archivbild) Bild: IMAGO/Anadolu Agency/Samuel Corum

Der frühere FBI-Chef Comey veröffentlicht ein Foto von Muscheln am Strand, die zu Zahlen zusammengelegt sind und auf Präsident Trump anspielen sollen. Der sieht das als Aufruf zu einem Attentat – mit Folgen.

DPA, Redaktion blue News dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Gegen den früheren FBI-Direktor James Comey ist nach einem Instagram-Post mit am Strand ausgelegten Muscheln Anklage erhoben worden.

Comey hatte vor knapp einem Jahr auf Instagram ein Bild gepostet, auf dem Muscheln in Form der Zahlen 86 und 47 angeordnet waren – die Behörden wollen darin eine Drohung gegen US-Präsident Donald Trump erkannt haben.

Comey wurde von Trump während dessen erster Amtszeit entlassen, als das FBI mutmassliche Verbindungen zwischen russischen Regierungsvertretern und Trumps Präsidentschaftswahlkampf 2016 untersuchte.

Vor einigen Monaten wurde bereits eine andere Klage gegen ihn wegen Falschaussage und Behinderung des Kongresses eingestellt. Mehr anzeigen

Der frühere FBI-Chef James Comey ist wegen eines Instagram-Posts mit zu vier Zahlen zusammengelegten Muscheln am Strand angeklagt worden. Ihm wird vorgeworfen, damit wissentlich eine Morddrohung gegen Präsident Donald Trump verbreitet zu haben.

Comey hatte im Mai 2025 ein Bild von Muscheln auf Instagram hochgeladen, die die Zahlen «86 47» formten. Trump, der 47. Präsident der USA, und dessen Unterstützer interpretierten dies als Aufruf zu einem Attentat. Comey bestritt, dass es sich um einen Gewaltaufruf gehandelt habe.

Archivversion von Comeys gelöschtem Instagram-Beitrag. Screenshot

Es ist bereits das zweite Mal, dass Trumps Justizministerium eine Klage gegen Comey vorantreibt. Nach der neuen Anklage zeigte sich Comey kämpferisch. «Ich bin immer noch unschuldig, ich habe immer noch keine Angst», sagte er in einer kurzen Videobotschaft auf der Plattform Substack. Auch glaube er weiterhin an die Unabhängigkeit des Gerichtssystems. «Also, dann los», fügte er hinzu. Von Fernsehsendern wie CNN und MSNOW befragte Rechtsexperten zeigten sich überzeugt, dass die Anklage vor Gericht nicht standhalten werde.

Bis zu zehn Jahre Haft

Dem ehemaligen FBI-Direktor drohe bei einer Verurteilung eine Haftstrafe von bis zu zehn Jahren, sagte der geschäftsführende Justizminister Todd Blanche bei einer Pressekonferenz. Er machte auf Nachfragen keine Angaben dazu, wie die Ankläger beweisen wollen, dass Comey böswillige Absichten gehabt habe – und warum die Ermittlungen fast ein Jahr andauerten.

Blanche war einst Staatsanwalt in New York und später ein persönlicher Anwalt Trumps. Nach dessen Wiederwahl wurde er Vize-Justizminister. Blanche übernahm das Amt zuletzt kommissarisch, nachdem seine Vorgängerin Pam Bondi von Trump gefeuert wurde. Einigen US-Medienberichten zufolge war Trump über den schleppenden Verlauf von Verfahren gegen politische Widersacher wie Comey frustriert.

Comey bestritt Gewaltdrohung

Bei «86» handelt es sich um amerikanischen Slang, der vor allem in der Gastronomie verwendet wird. «To 86 someone» ist Code für Fälle, in denen ein randalierender, betrunkener oder unerwünschter Gast aus einer Bar oder einem Restaurant geworfen wird. Es kann auch bedeuten, dass einem Restaurant ein Gericht ausgegangen ist. Der Anklage zufolge steht die Zahl in Kombination mit der «47» für eine ernst gemeinte Absicht, Trump Schaden zuzufügen.

Comey löschte den Post nach Kritik und schrieb später auf Instagram, er habe in der Muschelformation lediglich eine politische Botschaft gesehen. Dass er damit zu Gewalt gegen Trump aufrufen wollte, wies er zurück. «Mir war nicht bewusst, dass manche Leute diese Zahlen mit Gewalt assoziieren», schrieb er.

Die Ankläger werden in dem Verfahren vor der Herausforderung stehen, Comey eine eindeutige Absicht bei einer Drohung gegen Trump nachzuweisen. Früheren Angaben des Ex-FBI-Direktors zufolge entdeckte er die aus Muscheln gebildeten Zahlen bei einem Strandspaziergang.

Zweiter Anlauf gegen Comey

Im November hatte ein Bundesgericht eine Anklage gegen den Kritiker von Präsident Trump mit anderen Vorwürfen abgewiesen. Das Gericht begründete dies in seiner Entscheidung damit, dass die mit dem Verfahren befasste Staatsanwältin durch das US-Justizministerium nicht hätte ernannt werden dürfen. Sie war kommissarisch auf den Posten gesetzt worden, nachdem der vorige Amtsinhaber Medienberichten zufolge zu dem Schluss gekommen war, dass die vorgelegten Beweise gegen Comey nicht für eine Anklage reichten.

Trump hatte Comey in seiner ersten Amtszeit im Zusammenhang mit den Ermittlungen zu russischer Einflussnahme auf die US-Wahlen 2016 gefeuert. Das FBI hatte damals mögliche Verbindungen zwischen Moskau und Mitgliedern aus Trumps Wahlkampfteam untersucht. Trump beharrt darauf, dass es keine Grundlage für die Ermittlungen gegeben habe und sie von seinen politischen Gegnern vorangetrieben worden seien.

Ähnliche Fälle folgenlos

Politische Beobachter in den USA verwiesen auch auf andere Fälle, in denen ähnliche Zahlenbotschaften folgenlos blieben. So veröffentlichte der rechte politische Aktivist Jack Posobiec im Januar 2022 beim damaligen Kurznachrichtendienst Twitter einen Beitrag, der nur aus der Zahlenkombination «86 46» bestand.

86 46 — Jack Posobiec (@JackPosobiec) January 30, 2022

Trumps Vorgänger, der Demokrat Joe Biden, war der 46. Präsident der Vereinigten Staaten. Die demokratische Gouverneurin von Michigan, Gretchen Whitmer, sorgte bereits im Präsidentschaftswahlkampf 2020 für Kritik, weil in einem Fernsehinterview in ihrem Büro die Zahlen «86 45» zu sehen waren. Darauf angesprochen, sagte Blanche, jeder Fall sei unterschiedlich.