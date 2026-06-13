Der Tech-Milliardär Elon Musk hat Forschern zufolge seinen Onlinedienst X missbraucht, um Beiträge Rechtsextremer millionenfach zu verbreiten. sda (Archivbild)

«Musks Verstärkung war entscheidend»: Der Tech-Milliardär hat Forschern zufolge Beiträge von britischen Rechtsextremen auf seiner Plattform X millionenfach verbreitet – und damit rassistische Proteste angeheizt.

Redaktion blue News, Agence France-Presse Oliver Kohlmaier

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Elon Musk hat einer Internet-Überwachungsorganisation zufolge Beiträge von zwei britischen Rechtsextremen millionenfach verbreitet und damit die rassistischen Protesten in Belfast angeheizt.

«Musks Verstärkung war entscheidend», sie habe zu 64 Millionen Aufrufen geführt, hiess es in dem Bericht des CCDH.

Nach einem brutalen Messerangriff in Belfast war es zu teils gewalttätigen rassistischen Protesten gekommen. Mehr anzeigen

Der Tech-Multimilliardär Elon Musk hat einer Erhebung zufolge in seinem Onlinedienst X Beiträge des rechtsextremen britischen Aktivisten Tommy Robinson sowie des Vorsitzenden der rechtsextremen Partei Restore UK, Rupert Lowe, millionenfach weiterverbreitet und dadurch die ausländerfeindlichen Proteste in Nordirland massgeblich angeheizt. Forscher der Internet-Überwachungsorganisation Center for Countering Digital Hate (CCDH) berichteten, dass die Beiträge der beiden Briten und Musks zu Belfast zusammen mehr als 115 Millionen Aufrufe auf ihren Konten erzielten – 55 Prozent davon entfielen demnach auf Musk.

«Musks Verstärkung war entscheidend», sie habe zu 64 Millionen Aufrufen geführt, hiess es in dem Bericht des CCDH. Der X-Eigentümer hatte sich den Aufrufen Robinsons zu Protesten in ganz Grossbritannien angeschlossen und an seine 240 Millionen Follower auf X geschrieben: «Nur wenn wir wiederholt und laut protestieren, wird sich etwas ändern.»

«Beispiellose Macht»

«Als Eigentümer von X und Nutzer mit den meisten Followern verfügt Musk über eine beispiellose Macht, zu beeinflussen, was die Menschen online sehen», erklärte CCDH-Gründer und Geschäftsführer Imran Ahmed. Mit dieser Macht gehe «die Verantwortung für die Inhalte und das Verhalten einher, die seine Plattform fördert», fügte Ahmed hinzu.

«Unsere Untersuchungen zeigen jedoch, dass er die Tragödie von Belfast dazu nutzte, migrationsfeindliche Narrative an Millionen Nutzer zu verbreiten» und zur Gewalt anzustacheln. Niemand habe bei der Verbreitung der Inhalte auf X eine grössere Rolle gespielt als Musk selbst, hiess es weiter.

Gewalttätige Proteste in Belfast

In der Nähe von Belfast war es seit Montag an mehreren Abenden zu gewalttätigen ausländerfeindlichen Protesten gekommen. Die Polizei ging mit Wasserwerfern gegen Steine werfende Demonstranten vor. Fahrzeuge und auch Häuser wurden in Brand gesteckt. Zu den Demonstrationen hatten rechtsextreme Aktivisten aufgerufen. Auslöser war die Veröffentlichung eines Videos eines brutalen Messerangriffs, für den ein sudanesischer Migrant verantwortlich gemacht wird.

Robinsons Account war auf der damals noch Twitter genannten Plattform früher gesperrt gewesen. Nachdem Musk den Onlinedienst kaufte und ihn in X umtaufte, durfte der rechtsextreme Aktivist dort wieder seine Meinung kund tun.

Den Forschern zufolge hat Musk Lowes Reichweite vergrössert, indem er dessen Reden in den vergangenen Wochen verstärkt gepostet und verbreitet hatte, dass nur seine Partei «Grossbritannien retten» könne.

In den Reaktionen auf die Beiträge zum Thema Belfast der drei Accounts sei eine «Explosion von Aufrufen zur Gewalt» erfolgt, erklärte CCDH. So habe es 3900 Kommentare mit Aufrufen zur Gewalt gegen Migranten gegeben, darunter Aufforderungen zum Lynchmord.