Musk schiesst gegen Trump – doch was steckt wirklich hinter dem Streit?

Donald Trump und Elon Musk liefern sich einen öffentlichen Schlagabtausch – mit schweren Vorwürfen, Verdrehungen und persönlichen Spitzen. Im Zentrum stehen Steuern, Subventionen und eine alte Verbindung zu Jeffrey Epstein.

Elon Musk und Donald Trump streiten öffentlich über ein neues Haushaltsgesetz, das Steuersenkungen verlängert und Sozialausgaben kürzt.

Musk kritisiert das steigende Defizit und den Wegfall von Subventionen für Elektroautos, während Trump ihm vorwirft, aus Eigeninteresse auszurasten.

Donald Trump und Elon Musk waren einst politische Verbündete – nun herrscht zwischen den beiden mächtig Zoff. Zumindest, falls man den Äusserungen der beiden Herren im Internet glauben darf.

In einer Reihe von Online-Posts beschuldigen sie sich gegenseitig der Lüge, Machtgier und Doppelmoral. Es geht um Billionen-Defizite, gestrichene Subventionen, eine angebliche Epstein-Verbindung – und die Frage, wer hier wem wirklich schadet. blue News ordnet ein, was zu den wichtigsten Aussagen bekannt ist.

«Wir haben ein 2-Billionen-Defizit. Es wird weiter wachsen.» Elon Musk Unternehmer

Elon Musk schiesst gegen Trumps neues Haushaltsgesetz, das sogenannte «Big Beautiful Bill». Der Plan wurde im Mai knapp durch den Kongress gedrückt – gegen alle Stimmen der Demokraten und sogar ein paar republikanische Neinsager. Er verlängert die grossen Steuergeschenke von 2017, kürzt Sozialleistungen wie Medicaid und Essensmarken, erhöht das Militärbudget um satte 150 Milliarden Dollar und streicht viele Fördergelder für Klima und Energie.

Musk nennt das Paket eine «ekelhafte Abscheulichkeit». Obwohl er selbst von den Steuersenkungen profitieren könnte, warnt er vor den Folgen: Die Regierung verzichtet auf Einnahmen – und macht trotzdem neue Schulden. Laut den offiziellen Finanzprüfer*innen (CBO) schiesst die Staatsverschuldung in den nächsten zehn Jahren um drei bis fünf Billionen Dollar nach oben.

Besonders heftig: Die Zinszahlungen auf die Schulden laufen allen anderen Ausgaben davon. Schon 2024 lag die Summe bei über 850 Milliarden Dollar. 2025 dürfte sie erstmals die Marke von einer Billion knacken – mehr als das ganze Verteidigungsbudget. Heisst konkret: Ein riesiger Teil des Budgets geht an Banken und Investoren, statt in Schulen, Spitäler oder Strassen.

Expert*innen warnen: Wer so Politik macht, spart an der falschen Stelle. Während Reiche weiter entlastet werden, fehlen dem Staat die Mittel für alles, was den Alltag der Menschen verbessert. Das neue Gesetz zementiert diese Schieflage – und macht aus kurzfristiger Steuerpolitik ein langfristiges Risiko für alle.

«Trump ist in den Epstein-Akten.» Elon Musk Unternehmer

Elon Musk behauptet: Donald Trump steckt in den geheimen Epstein-Akten – und genau deshalb würden sie bis heute unter Verschluss gehalten. Das Weisse Haus nennt das eine «unglückliche Episode» eines enttäuschten Musk.

Fakt ist: Trump kannte Jeffrey Epstein. Die beiden feierten in den 90er-Jahren gemeinsam in Palm Beach. Trump nannte Epstein damals einen «tollen Typen», der – Zitat – «schöne, eher jüngere Frauen» mochte. Trumps Name steht in Epsteins berühmtem «Black Book», auch Flugprotokolle zeigen: Trump war siebenmal in Epsteins Jet – aber laut Unterlagen nie auf dessen Insel, wo der Missbrauch stattfand.

Beweise für eine direkte Verwicklung Trumps gibt es nicht. Auch die Dokumente, die Justizministerin Bondi im Februar veröffentlichte, belasten ihn nicht. Ein Model wirft Trump zwar vor, sie 1993 in seiner Wohnung belästigt zu haben – in Anwesenheit von Epstein –, doch Ermittlungen gab es bisher keine.

«Ich habe ihm die EV-Vorgabe weggenommen, die alle gezwungen hat, Elektroautos zu kaufen, die niemand wollte – und das wusste er seit Monaten! Dann ist er ausgerastet.» Donald Trump US-Präsident

Donald Trump behauptet, er habe Elon Musk den «Zwang zu Elektroautos» gestrichen – und das sei der Grund für Musks Wutausbruch. Doch das stimmt so nicht. Es gab nie ein Gesetz, das irgendwen zum Kauf von E-Autos gezwungen hätte. Es ging um eine Steuervergünstigung von 7500 Dollar – also ein Bonus, kein Zwang. Und genau dieser Bonus soll mit dem neuen Gesetz für Tesla gestrichen werden. Für neue Anbieter wie Rivian bleibt er bestehen.

Noch vor einem Jahr wollte Musk selbst diese Förderung loswerden. Damals sagte er, Tesla komme auch ohne Subventionen klar. Doch das hat sich geändert. Tesla steckt seither in einer Krise: Die Verkaufszahlen stagnieren, der Gewinn ist eingebrochen. Analyst*innen sagen inzwischen: Ohne die Kaufprämie wird es auch für Tesla eng.

Musk widerspricht Trump klar. Die Geschichte vom «ausrastenden Elon» sei eine Lüge, schrieb er auf X. Er betont: Ihn störe vor allem das gewaltige Defizit, das das Gesetz verursache – nicht der Wegfall der Förderung. Trotzdem forderte seine Firma offen, die Subvention für E-Autos nicht einfach zu streichen.

Der Kurswechsel zeigt: Musk denkt inzwischen weniger ideologisch, mehr wirtschaftlich. Tesla braucht den Steuerbonus, um im schwierigen Markt zu bestehen. Die Börse hat das sofort gespürt – die Aktie stürzte nach dem Schlagabtausch mit Trump um 14 Prozent ab.

«Wenn das BBB-Gesetz nicht durchkommt, gibt es eine Steuererhöhung von 68 Prozent.» Donald Trump US-Präsident

Diese Zahl klingt dramatisch – ist aber irreführend. Was Trump wohl meint: Wenn das Gesetz scheitert, müssen etwa zwei Drittel der Amerikaner*innen wieder mehr Steuern zahlen. Das stimmt im Grundsatz, aber nicht so, wie er es sagt. Der Präsident stellt es so dar, als würden bei allen die Steuern um 68 Prozent steigen. Und das ist falsch.

Tatsächlich würden laut dem unabhängigen Tax Policy Center die Steuern im Schnitt nur um rund 7,5 Prozent steigen – das wären etwa 2100 Dollar mehr pro Jahr und Haushalt. Der Grund: Einige Steuererleichterungen aus dem Jahr 2017 laufen Ende 2025 aus, wenn das neue Gesetz nicht kommt. Dann gelten wieder die alten, höheren Sätze.

Vor allem besserverdienende Haushalte würden dann mehr zahlen. Trotzdem hat Trump den Eindruck erweckt, jeder Amerikaner sei von einer riesigen Steuererhöhung betroffen. Das ist nicht der Fall. Die Zahl von 68 % beschreibt nur den Anteil der Haushalte, die überhaupt betroffen wären – nicht, wie stark die Steuerlast steigt.

Kurz gesagt: Trump nimmt einen echten statistischen Wert und verdreht ihn zu einem Angst-Szenario. Experten sagen klar: Die 68 Prozent sind kein echter Steuerwert – sondern ein Zahlentrick für die grosse Bühne.

