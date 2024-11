Musk wird über Nacht 12 Milliarden Dollar reicher

Elon Musk konnte dan Tesla-Aktie und Trump-Wahlkampf 12 Milliarden Dollar verdienen. Foto: Sean Simmers/The Patriot-News/AP/dpa sda

Elon Musk hat sich wohl für die richtige Seite entschieden. Da Donald Trump praktisch sicher der neue US-Präsident wird, schiesst die Tesla-Aktie in die Höhe: Musk verdient 12 Milliarden Dollar – in einer Nacht.

Samuel Walder Samuel Walder

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Elon Musk profitiert erheblich von einem Kurssprung der Tesla-Aktie um 15 Prozent.

Somit soll er 12 Milliarden Dollar reicher sein.

Bitcoin und andere Kryptowährungen schiessen ebenfalls in der Wahlnacht in die Höhe. Mehr anzeigen

Elon Musk, bekannt als der reichste Mensch der Welt, hat durch die jüngsten Entwicklungen in der US-Politik erheblich an Vermögen gewonnen, wie die «Bild» schreibt. Der Unternehmer, der im Wahlkampf Donald Trump unterstützte, darf sich über einen grossen Batzen freuen. Durch die Wahlergebnisse im US-Wahlkampf schoss die Tesla-Aktie in die Höhe.

Die Spekulationen über einen möglichen Wahlsieg Trumps führten dazu, dass die Tesla-Aktie ausserhalb der regulären Handelszeiten um beeindruckende 15 Prozent zulegte.

Am Mittwochmorgen erreichte der Kurs der Tesla-Aktie 261,65 Euro, was den Unternehmenswert von 93 Milliarden Euro auf 715,4 Milliarden Euro ansteigen liess. Musks Anteil von 13 Prozent an Tesla bedeutet einen Zuwachs von etwa 12 Milliarden Euro in nur einer Nacht.

Musk unterstützt Trump bei Wahlkampf

Musk investierte 75 Millionen Dollar in Trumps Wahlkampf, was sich als äusserst lukrative Entscheidung herausstellte. Trump lobte Musk in seiner Siegesrede, was die enge Verbindung zwischen den beiden Männern unterstreicht. Musk selbst zeigte sich begeistert über das Wahlergebnis und äusserte sich optimistisch über die Zukunft.

Während Tesla an der Börse notiert ist, bleiben die Werte von Musks anderen Unternehmen wie SpaceX, The Boring Company und dem sozialen Netzwerk X (ehemals Twitter) unklar, da sie nicht börsennotiert sind. Dennoch könnte SpaceX von neuen Regierungsaufträgen profitieren.

Kryptowährungen gewinnen massiv an Wert

Der Bitcoin im Trump-Hype: Die bekannteste Kryptowährung übertraf den bisherigen Höchstwert von 73'797,98 Dollar, der im März erreicht worden war. Angetrieben wurde dies durch die Aussicht auf regulatorische Lockerungen im Falle eines Siegs von Donald Trump bei der am Dienstag abgehaltenen Präsidentschaftswahl in den USA. Der republikanische Präsidentschaftskandidat hatte angekündigt, er wolle «aus Amerika die Welthauptstadt für Krypto und Bitcoin machen». Auch sagte er, er werde «der Pro-Innovations- und Pro-Bitcoin-Präsident sein, den Amerika braucht».

Trump setzt sich damit von der Regierung von US-Präsident Joe Biden ab, die eine Regulierung der Kryptowährungen befürwortet. Diese ermöglichen digitalen Zahlungsverkehr, ohne dass dieser von Banken kontrolliert wird.

Auch Kryptowährungen wie Dogecoin, Solana und Sui steigen im Wert. Am Mittwochmorgen steht Dogecoin zeitweise bei 0.214, was einen Anstieg von 15 Prozent bedeutet. Davor lag er bei 0.166.

Solana verzeichnet in den letzten 24 Stunden einen Anstieg von 12.5 Prozent. Am Dienstag lag Solana noch bei 161.12 Dollar pro Coin. In den frühen Morgenstunden am Mittwoch verzeichnete die Kryptowährung einen Wert von 188.29 Dollar pro Coin.

Die Kryptowährung Sui verzeichnet einen Anstieg von 13.5 Prozent. Der tiefste Wert in den letzten 24 Stunden lag bei 1.91 Dollar pro Coin. Den Höchstwert erreichte Sui mit 2.34 Dollar pro Coin.