Muss Trump her, um den Sozialisten Mamdani zu verhindern?

Zohran Mamdani ist der Shootingstar der New Yorker Linken. Sein Programm setzt radikal auf wirtschaftliche Themen. Sein Lächeln gehört zu seinem Markenzeichen. Bild: Keystone

In New York spitzt sich der Kampf um das Bürgermeisteramt zu: Ex-Gouverneur Andrew Cuomo sucht nach seinem Absturz in der Vorwahl neue Bündnisse – und setzt dabei ausgerechnet auf Donald Trump, um den linken Shootingstar Zohran Mamdani zu stoppen.

In New York bahnt sich ein regelrechter Wahlkrimi an: Im November entscheidet die grösste Stadt der USA, wer neuer Bürgermeister wird.

Der Shootingstar der Linken, Zohran Mamdani, hat im Sommer die demokratische Vorwahl überraschend gewonnen – und damit den langjährigen Polit-Profi Andrew Cuomo aus dem Rennen geworfen. Doch der Ex-Gouverneur will nicht aufgeben und tritt nun als Unabhängiger an.

Wie das Magazin «Politico» berichtet, setzt Cuomo dabei auf eine ungewöhnliche Karte: Donald Trump. Bei einem Spendenanlass in den Hamptons soll er erklärt haben, er rechne damit, dass der Präsident die Republikaner dazu drängen werde, nicht für ihren eigenen Kandidaten Curtis Sliwa zu stimmen. Das gemeinsame Ziel: Mamdani verhindern.

«Und Trump selbst sowie führende Republikaner werden sagen: Das Ziel besteht darin, Mamdani zu stoppen.» Andrew Cuomo Bürgermeisterkandidat

Offiziell betont Cuomo zwar, keine Unterstützung Trumps zu wollen. Hinter verschlossenen Türen klingt es jedoch anders. Vor Geldgebern sprach er davon, den Präsidenten seit Jahren zu kennen. Trump wolle sich in New York rehabilitieren – eine Allianz könne dabei helfen.

Wörtlich sagte Cuomo gemäss Tonaufnahmen: «Ich kenne den Präsidenten sehr gut. Ich glaube, ein grosser Teil von ihm will tatsächlich eine Wiedergutmachung in New York. Er hat das Gefühl, dass ihn die Stadt zurückgewiesen hat.»

Der Sozialist kann in New York auf eine treue Basis hoffen, die für ihn kostenlose Werbung macht. Bild: Eden, Janine and Jim /Flickr/CC-BY

Die Reaktionen liessen nicht lange auf sich warten. Mamdani sprach von einem «geplanten Wahlbetrug» und erklärte: «Andrew Cuomo ist Donald Trumps Kandidat.» Auch der Republikaner Sliwa spottete im Radiosender WABC, kein Konservativer werde je für «No-Bail-Cuomo» stimmen – ein Seitenhieb auf Cuomos Justizreform, die Kautionen abschaffte.

«Weil er sich nicht traut, es den New Yorker*innen ins Gesicht zu sagen, machen wir es klar: Andrew Cuomo ist Donald Trumps Kandidat für das Bürgermeisteramt.» Zohran Mamdani Bürgermeisterkandidat

Auch Bürgermeister Eric Adams, der ebenfalls als Unabhängiger antritt, attackierte scharf: «Ein peinlicher Verlierer, der nicht einmal einen Sozialisten schlagen konnte», zitierte ihn die «New York Times».

Zusätzliche Aufmerksamkeit erhielt Mamdani durch ein ausführliches Porträt im «Time»-Magazin, das ihn als Hoffnungsträger einer erschöpften Linken beschreibt.

Ob solche wohlwollenden Portraits reichen, wird sich am Wahltag im November zeigen. In aktuellen Umfragen liegt Mamdani mit 42 Prozent vorn. Doch schon bei den Vorwahlen war er in Umfragen deutlich unterschätzt worden. Und klar ist auch: Zwar gewann Mamdani die demokratische Vorwahl – doch in den Arbeiterquartieren konnte sein nun unabhängiger Gegner Andrew Cuomo viele Wähler*innen für sich mobilisieren.

It's a surreal experience to find myself on the cover of Time Magazine but it's truly a reflection of what we have built together over these past ten months. Read the story: time.com/7308924/zohr... ...and sign up to canvass: zohranfornyc.com/canvasslaunch



[image or embed] — Zohran Kwame Mamdani (@zohrankmamdani.bsky.social) 15. August 2025 um 17:33

