Eine mutmasslich russische Drohne ist mehrfach über eine Forschungsanlage der Europäischen Union am Lago Maggiore geflogen. Die italienische Staatsanwaltschaft ermittelt.

In Italien ist eine mutmasslich russische Drohne mehrfach über eine Forschungsanlage der Europäischen Union am Lago Maggiore geflogen. Die Staatsanwaltschaft im nahe gelegenen Mailand hat nach einem Bericht der italienischen Nachrichtenagentur Ansa Vorermittlungen eingeleitet. Die Aufklärungsdrohne soll nach Informationen der Tageszeitung «Corriere della Sera» im vergangenen Monat fünfmal über der Anlage unterwegs gewesen sein.

Rüstungskonzern in der Nähe

Bei dem Forschungszentrum handelt es sich um das Joint Research Centre (Gemeinsame Forschungsstelle) der EU, das seit 1960 am italienischen Seeufer in der Gemeinde Ispra ansässig ist. Dort läuft derzeit auch ein Forschungsprojekt über die Sicherheitsaspekte von Drohnen. In der Nähe hat der italienische Rüstungskonzern Leonardo mehrere Fabriken. Weitere solche EU-Forschungszentren gibt es in Brüssel und Luxemburg.

Die Nachrichtenagentur berichtete unter Berufung auf Justizkreise weiter, dass am Montag ein formelles Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt eröffnet werden soll. Der Verdacht laute auf Spionage. Zuständig sei die Abteilung für mutmasslich terroristische Straftaten.