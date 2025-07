Wird russische Sabotage in Europa immer gefährlicher?

Der Geheimdienstapparat des Kreml greift für seine Sabotageaktionen in Europa vermehrt auf junge Amateure zurück. Ulf Mauder/dpa (Symbolbild)

Fachleute europäischer Geheimdienste befürchten, dass russische Sabotagekampagnen immer gefährlicher werden – auch, weil Moskau vermehrt auf junge Amateure zurückgreifen muss.

Weil viele Berufsspione inzwischen von westlichen Ländern ausgewiesen wurden, greift Moskau zunehmend auf junge Amateure zurück.

Die meisten der Saboteure, die der Arbeit für Russland beschuldigt werden, sind Ausländer, unter ihnen auch Ukrainer. Mehr anzeigen

Kurz vor Mitternacht an einem Tag im März 2024 hört ein in seinem Fahrzeug schlafender Lastwagenfahrer an einem Lagergebäude im Osten Londons das Knistern von Flammen. In dem Lager befindet sich Ausrüstung für die Ukraine. Der Fahrer greift sich einen Feuerlöscher und eilt los – merkt aber schnell, dass der Brand für ihn zu gross ist. Als die Polizei kommt, hämmern die Beamten an die Türen eines nahegelegenen Mietshauses und rufen den Bewohnern zu, sich in Sicherheit zu bringen. Eltern schnappen sich ihre Kinder und rennen auf die Strasse.

Etwa 30 Minuten nach Ausbruch des Feuers erhält Dylan E., ein Brite, der gestanden hat, die Brandstiftung organisiert zu haben, eine Nachricht von einem Mann, den die britischen Behörden als seinen russischen Kontaktmann bezeichnen. «Ausgezeichnet», heisst es darin auf Russisch.

Europaweite Zerrüttungskampagne

Am Dienstag sprach ein britisches Gericht drei Männer im Zusammenhang mit dem Fall vom März 2024 der Brandstiftung schuldig. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurde der Brandanschlag von russischen Geheimdiensten geplant – als Teil einer europaweiten Zerrüttungskampagne, für die westliche Stellen Moskau und seine Vertreter verantwortlich machen. Zwei weitere Männer, unter ihnen Dylan E., hatten sich zuvor der Organisation der Brandstiftung schuldig bekannt.

Der Brand ist nur einer von mehr als 70 Vorfällen, welche die Nachrichtenagentur AP seit der russischen Invasion in die Ukraine im Februar 2022 dokumentiert hat und die mit Russland in Verbindung gebracht werden.

Vier europäische Geheimdienstmitarbeiter sagten demnach, sie seien besorgt, dass das Risiko schwerer Verletzungen oder sogar von Todesfällen zunehme, wenn ungeschulte Saboteure Brände in der Nähe von Häusern und Geschäften legen, Sprengsätze anbringen oder Bomben bauen. AP hat bei ihrer Dokumentation zwölf Fälle von Brandstiftung oder schwerer Sabotage im vergangenen Jahr festgestellt, verglichen mit zweien im Jahr 2023 und keinem 2022. «Wenn man eine Kampagne startet, entwickelt sie ihre eigene Dynamik und wird mit der Zeit immer gewaltsamer», erklärte einer der Beamten, der eine hohe Position bei einem europäischen Geheimdienst innehat. Auch zwei weitere Personen äusserten sich unter der Bedingung der Anonymität.

Auch Ukrainer unter den Beschuldigten

Der Kreml reagierte nicht auf eine Bitte um Stellungnahme zu dem britischen Fall. Sprecher Dmitri Peskow sagte zuvor, dem Kreml seien niemals «irgendwelche Beweise» vorgelegt worden als Beleg für Beschuldigungen, Russland betreibe eine Sabotagekampagne. Moskau weise jegliche Vorwürfe zurück.

Die meisten der Saboteure, die der Arbeit für Russland beschuldigt werden, sind Ausländer, unter ihnen auch Ukrainer. Zu ihnen zählten junge Menschen ohne Vorstrafen, die häufig für umgerechnet ein paar Tausend Dollar angeheuert würden, erklärten die Geheimdienstmitarbeiter.

Moskau setzt auf Amateure

Der hochrangige Beamte sagte, Russland sei gezwungen, sich zunehmend auf solche Amateure zu verlassen, seit Hunderte Moskauer Spione nach dem Giftanschlag auf den ehemaligen russischen Geheimdienstmitarbeiter Sergej Skripal 2018 in Grossbritannien aus westlichen Ländern ausgewiesen wurden. Der Anschlag führte zum Tod einer Britin – und zu einer starken Reaktion des Westens. Russland «musste den Modus Operandi ändern, vom Einsatz von Kaderoffizieren zum Einsatz von Stellvertretern, um ein flexibleres, bestreitbares System zu schaffen», sagte der Beamte.

Die während des Londoner Lagerhaus-Prozesses geteilten Dokumente boten einen seltenen Einblick in die Rekrutierung junger Männer. Darunter befanden sich Abschriften von Nachrichten zwischen einem Mann, der laut Staatsanwaltschaft ein russischer Geheimdienstmitarbeiter war, und seinem Rekruten Dylan E., der auf Telegram-Kanälen aktiv war, die mit der Wagner-Gruppe in Verbindung stehen – einer Söldnerorganisation, deren operatives Geschäft 2023 vom russischen Verteidigungsministerium übernommen wurden.

Laut Kevin Riehle, Dozent für Nachrichtendienste und nationale Sicherheit an der Brunel University in London, steckte wahrscheinlich der russische Militärgeheimdienst über die Wagner-Gruppe hinter dem Anschlag. Der Rekrutierer – der den Namen «Privet Bot» benutzte – habe mehrfach in einem Telegram-Kanal gepostet und dazu aufgerufen, sich dem Kampf gegen den Westen anzuschliessen, erklärte Riehle vor Gericht.

Google für die Übersetzung

Als die Verbindung hergestellt war, kommunizierten der Anwerber und Dylan E. überwiegend auf Russisch, wobei E. zur Übersetzung Google nutzte, wie Screenshots auf seinem Telefon zeigen. Der Anwerber schrieb dem 21-Jährigen, dieser sei «klug und clever», trotz seines jugendlichen Alters. Er schlug ihm vor, sich die Fernsehserie «The Americans» anzusehen, in der es um sowjetische KGB-Geheimdienstler geht, die verdeckt in den USA arbeiten. «Das wird dein Handbuch sein», schrieb der Anwerber.

In einer Nachricht prahlte Dylan E. mit – unbewiesenen – Verbindungen zur Irisch-Republikanischen Armee, zu «Mördern, Entführern, Soldaten, Drogenhändlern, Betrügern, Autodieben». Er versprach, «der beste Spion, den ihr je gesehen habt» zu sein.

Als Russlands Kampagne nach der Invasion in der Ukraine begann, sei Vandalismus – einschliesslich der Verunstaltung von Denkmälern oder Graffiti – verbreiteter gewesen, erklärte der hochrangige europäische Geheimdienstmitarbeiter. «Im vergangenen Jahr hat sich die Kampagne hin zu Brandstiftung und Attentaten entwickelt», sagte die Gewährsperson.

Zu den weiteren Vorfällen mit potenziell tödlichen Folgen, die mit Russland in Verbindung gebracht werden, gehören das Einschmuggeln von Sprengsätzen in Frachtflugzeuge – die Pakete zündeten am Boden – und das Inbrandsetzen von Einkaufszentren in Polen, Lettland und Litauen. Nach Angaben der litauischen Staatsanwaltschaft war ein ukrainischer Jugendlicher im vergangenen Jahr an einem Plan beteiligt, eine Bombe in einem schwedischen Möbelhaus nahe der Hauptstadt Vilnius anzubringen. Die Bombe löste in den frühen Morgenstunden einen Grossbrand aus, verletzt wurde niemand.

Kurz nach dem Brand in London erörterten Dylan E. und seine Mitverschwörer laut den vor Gericht vorgelegten Textnachrichten, was sie als nächstes tun würden. Sie sprachen darüber, Londoner Geschäfte des inzwischen in Grossbritannien lebenden russischen Tech-Milliardärs und Kreml-Kritikers Jewgeni Tschitschwarkin niederzubrennen. Der heute in der High-End-Gastrobranche tätige Unternehmer lieferte Vorräte in die Ukraine.

Dessen Weingeschäft und sein Restaurant sollten zu Asche verwandelt werden, erklärte Dylan E. In den Nachrichten schwankte er zwischen der Aussage, dass sie keine Opfer bräuchten und dass sie, wenn sie «jemanden verletzen» wollten, Nägel in einen selbstgebauten Sprengsatz stecken könnten. Er wies darauf hin, dass sich über dem Weinladen Wohnungen befänden. Das spiegelt ein Phänomen wider, auf das auch der ranghohe Geheimdienstmitarbeiter hinwies: Mittelsmänner schlügen manchmal Ideen vor, von denen jede «ein bisschen besser» und gefährlicher sei.

«Werden Sie in ernsthaften Schlachten einsetzen»

Russlands Nachrichtendienste versuchten zwar, eine «strenge operative Kontrolle» auszuüben – sie geben Ziele vor, entscheiden über Instrumente und fordern von Rekruten, die Sabotage aufzuzeichnen –, aber manchmal «hält die Kontrolle nicht», erklärt Lotta Hakala, eine leitende Analystin beim finnischen Sicherheits- und Geheimdienst. Genau das scheint in London passiert zu sein.

Nach dem Brand sagte der russische Anwerber zu Dylan E., dieser habe «diese Lagerhäuser ohne meine Zustimmung in Brand gesteckt». Deshalb «wird es unmöglich sein, für diese Brandstiftung zu bezahlen». Dennoch erklärte der Anwerber E., er wolle weitere Unternehmen mit Verbindungen zur Ukraine ins Visier nehmen. «Sie sind unser Dolch in Europa und wir werden Sie sorgfältig schärfen», schrieb der Anwerber. «Dann werden wir Sie in ernsthaften Schlachten einsetzen.»