Mutmassliche Täter sollen sich nicht alle gekannt haben

Gilt als Urlaubshochburg von Briten auf Mallorca: Magaluf in der weitläufigen Bucht der Inselhauptstadt Palma. (Archivbild von 2020) Bild: Keystone/AP/Joan Mateu

Die mutmasslichen Vergewaltiger von Mallorca hätten sich untereinander nicht alle gekannt. Inzwischen konnten alle von den wahrscheinlich acht Beteiligten verhaftet werden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die mutmasslichen Vergewaltiger sollen sich nicht alle untereinander gekannt haben. Dies geht aus den neusten Berichten hervor.

Acht junge Männer sollen vor einer Woche eine junge Britin vergewaltigt und davon mehrere Videos aufgenommen haben.

Alle acht Verdächtigen, darunter ein Schweizer, sitzen derzeit auf Mallorca in Untersuchungshaft. Mehr anzeigen

Alle acht Verdächtigen, die an der Gruppenvergewaltigung auf Mallorca beteiligt gewesen sein sollen, sind mittlerweile verhaftet.

Wie sich nun herausstellt, gehörten die jungen Männer nicht alle demselben Freundeskreis an. Es seien Fremde gewesen, die durch andere Teilnehmer ermutigt wurden, sich den sexuellen Handlungen an der Britin anzuschliessen. Die Ermittlungen der Polizei werde dadurch erschwert, dass es zwischen manchen Tätern keinerlei Beziehung gebe, gab die Polizei kürzlich bekannt.

Sieben Franzosen und ein Schweizer

Zwei mutmassliche Vergewaltiger von Mallorca sind am Sonntag am Euroairport bei Basel beziehungsweise in der ostfranzösischen Stadt Scherwiller festgenommen worden. Bereits am Montag vergangener Woche hatte die Guardia Civil im Badeort Magaluf in der Bucht von Palma fünf französische und einen Schweizer Touristen festgenommen, unter dem Verdacht der Gruppenvergewaltigung einer 18-jährigen Britin in einem Hotel.

Die acht jungen Männer behaupten, dass der Sex mit der jungen Britin einvernehmlich geschehen sei. Die Gruppe aus insgesamt acht Männern hatte über 20 Videos gedreht von ihrer Gewalttat an der jungen Britin am Montag vergangener Woche.

Die Ermittler hatten die Mobiltelefone der mutmasslichen Vergewaltiger untersucht und die zunächst sechs festgenommenen Verdächtigen, samt dem Schweizer, am Dienstag in Untersuchungshaft auf der Baleareninsel gesteckt.