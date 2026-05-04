  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Horror in Leipzig Mutmasslicher Amokfahrer tötet und verletzt mehrere Menschen

SDA

5.5.2026 - 00:48

Polizisten errichten einen Lichtmast neben dem Sichtschutz vor dem Tatfahrzeug in der Grimmaischen Strasse. In Leipzig ist ein Auto in mehrere Menschen gefahren. Nach Angaben der Polizei gibt es mehrere Verletzte. Foto: Jan Woitas/dpa
Polizisten errichten einen Lichtmast neben dem Sichtschutz vor dem Tatfahrzeug in der Grimmaischen Strasse. In Leipzig ist ein Auto in mehrere Menschen gefahren. Nach Angaben der Polizei gibt es mehrere Verletzte. Foto: Jan Woitas/dpa
Keystone

Schreckliche Szenen in der Leipziger Innenstadt: Bei einer mutmasslichen Amokfahrt sind eine 63-jährige Frau und ein 77-jähriger Mann getötet worden, drei Menschen wurden schwer verletzt.

Keystone-SDA

05.05.2026, 00:48

05.05.2026, 07:39

Es gebe viele weitere Verletzte, sagte Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD). Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) sagte, bei dem festgenommenen Fahrer handele es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um einen Einzeltäter, einen Amoktäter. Er sei 33 Jahre alt und deutscher Staatsbürger. Bei den beiden Todesopfern handelt es sich ebenfalls um Deutsche, wie die Polizei am Abend mitteilte.

Nach dpa-Informationen war der Mann schon vor der Tat polizeibekannt, allerdings nicht einschlägig. Zuvor hatte die «Leipziger Volkszeitung» darüber berichtet. Wie die Polizei am Abend mitteilte, gehen die Ermittler nach bisherigen Erkenntnissen nicht von einem politischen oder religiösen Motiv des Täters aus.

Täter liess sich widerstandslos festnehmen

Der Verdächtige war am frühen Abend mit einem weissen Auto vom Augustusplatz kommend über den Marktplatz gefahren und hatte dabei mehrere Menschen angefahren. Der Täter sei von der Polizei noch im Auto «dingfest gemacht» worden, hiess es seitens der Polizei. Der Mann habe sich widerstandslos festnehmen lassen, er sei in Deutschland geboren und in der Region Leipzig wohnhaft.

Leipzigs Leitende Oberstaatsanwältin Claudia Laube bekräftigte, man gehe von einer Amoktat aus. Es gebe keinerlei Anzeichen für «eine andere Lesart» und auch keine Anzeichen für weitere Täter.

Oberbürgermeister Jung und Innenminister Schuster bedankten sich ausdrücklich auch bei den Menschen, die vor Ort schnell und umsichtig geholfen hätten. Besonnene Passanten hätten schnelle Hilfe gespendet, Wasser gereicht und vorbildlich reagiert.

Kretschmer: «So eine Tat macht uns sprachlos»

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) teilte nach dem tödlichen Verbrechen mit: «Das erschüttert mich zutiefst. Ich bin in Gedanken bei den Opfern und ihren Familien.» Den Verletzten wünsche er Kraft und schnelle Genesung. «So eine Tat macht uns sprachlos – und sie macht uns entschlossen. Wir werden alles daransetzen, sie schnell und vollständig aufzuklären. Der Rechtsstaat wird mit aller Konsequenz handeln, sagte Kretschmer.

Kurz nach der mutmasslichen Amokfahrt war am Leipziger Marktplatz überall Blaulicht zu sehen, zahlreiche Einsatzkräfte waren vor Ort. Ein Sichtschutz wurde aufgebaut. Vor dem weissen Auto des Täters war ein Tuch zu sehen. Mutmasslich bedeckte es eine der Leichen.

Vor dem berühmten Lokal «Auerbachs Keller» flatterte Absperrband. Vor dem Seminargebäude der Leipziger Universität, die direkt an der Grimmaischen Strasse liegt, gedrückte Stimmung. Junge Leute sassen in kleinen Gruppen auf den Stufen. Viele Geschäfte in der Leipziger Innenstadt schlossen kurz nach der Tat, nur wenige Gäste sassen noch vor den Cafés.

Insgesamt rund 80 Menschen betroffen

Auch auf dem nahen Augustusplatz vor Gewandhaus und Oper versammelten sich zahlreiche Menschen. Sie machten Fotos und Videos, informierten sich am Handy über die Lage. Immer wieder fuhren Krankenwagen aus der Grimmaischen Strasse heraus. Nach Angaben der Polizei sind insgesamt etwa 80 Menschen betroffen, wie viele von ihnen körperlich verletzt wurden, war zunächst unklar.

Die Grimmaische Strasse führt vom zentralen Augustusplatz in die Leipziger Fussgängerzone bis zur Thomaskirche. In der Nähe befinden sich die Universität sowie die Nikolaikirche Leipzig, ein zentraler Ort der Friedlichen Revolution.

Meistgelesen

Hegseths Umbau eskaliert – jetzt sitzt sogar seine Frau im Pentagon
Rentner ignoriert Hausverbot neunmal – jetzt muss er tief in die Tasche greifen
An beliebtem Ferienziel tobt Streit um Velofahrer

Videos aus dem Ressort

Jö-Alarm: Hier versteckt sich ein herziges Possum zwischen Plüschtieren in einem Souvenir-Laden

Jö-Alarm: Hier versteckt sich ein herziges Possum zwischen Plüschtieren in einem Souvenir-Laden

Jö-Alarm am Flughafen Hobart auf australischem Tasmanien: Ein echtes Possum mischt sich unter Plüsch-Kängurus und sorgt bei den Kunden für Staunen.

19.03.2026

Beyoncé gewinnt vier Grammys und bricht Rekord

Beyoncé gewinnt vier Grammys und bricht Rekord

Beyoncé gewinnt vier Grammys und bricht Rekord

06.02.2023

Freundin am Grossglockner erfroren – Alpinist vor Gericht

Freundin am Grossglockner erfroren – Alpinist vor Gericht

Gut ein Jahr nach dem Tod einer 33-jährigen Frau auf dem Berg in Österreich steht ihr Freund vor Gericht. Der heute 37-jährige Mann muss sich am Donnerstag vor dem Landesgericht Innsbruck wegen des Vorwurfs der grob fahrlässigen Tötung verantworten.

19.02.2026

Jö-Alarm: Hier versteckt sich ein herziges Possum zwischen Plüschtieren in einem Souvenir-Laden

Jö-Alarm: Hier versteckt sich ein herziges Possum zwischen Plüschtieren in einem Souvenir-Laden

Beyoncé gewinnt vier Grammys und bricht Rekord

Beyoncé gewinnt vier Grammys und bricht Rekord

Freundin am Grossglockner erfroren – Alpinist vor Gericht

Freundin am Grossglockner erfroren – Alpinist vor Gericht

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Drei Passagiere gestorben. Hantavirus-Ausbruch auf Kreuzfahrtschiff: Was wir wissen und was nicht

Drei Passagiere gestorbenHantavirus-Ausbruch auf Kreuzfahrtschiff: Was wir wissen und was nicht

Internet. Musk will Klage zu Twitter-Übernahme mit Vergleich beenden

InternetMusk will Klage zu Twitter-Übernahme mit Vergleich beenden

MID-Glücksspiele. Glückspilz erhält während 30 Jahren 22'222 Franken pro Monat

MID-GlücksspieleGlückspilz erhält während 30 Jahren 22'222 Franken pro Monat