  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Chef des Mazzarella-Clans Mutmasslicher Mafiaboss in Luxusvilla geschnappt

dpa

4.4.2026 - 21:22

Die Ortschaft Vietri sul Mare an der Amalfiküste: Hier wurde Roberto Mazzarella festgenommen.
Die Ortschaft Vietri sul Mare an der Amalfiküste: Hier wurde Roberto Mazzarella festgenommen.
Bild: IMAGO/Zoonar

In einem Luxusresort an der Amalfiküste ist der Polizei ein spektakulärer Coup gelungen: Sie nahm den mutmasslichen Camorra-Boss Roberto Mazzarella fest, einen der meistgesuchten Mafiosi Italiens.

DPA

04.04.2026, 21:22

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die italienische Polizei hat an der Amalfiküste den 48-jährigen Roberto Mazzarella, einen der meistgesuchten Camorra-Bosse, festgenommen.
  • Der mutmassliche Chef des Mazzarella-Clans aus Neapel wird unter anderem wegen mehrerer Auftragsmorde, darunter ein Rachemord im Jahr 2000, beschuldigt.
  • Bei seiner Festnahme in einem Luxusresort wurden Bargeld, Luxusuhren und gefälschte Papiere sichergestellt.
Mehr anzeigen

Eine Ferienanlage an der Amalfiküste, wo die Übernachtung 1000 Euro kostet: Hier geht der italienischen Polizei einer der meistgesuchten Camorra-Chefs ins Netz.

In einem Luxus-Resort an der italienischen Amalfiküste hat die Polizei einen der meistgesuchten mutmasslichen Mafiabosse verhaftet. Der 48 Jahre alte Roberto Mazzarella wurde nach Angaben der Behörden in der Mittelmeer-Gemeinde Vietri sul Mare festgenommen, wo er sich mit seiner Familie in einer Villa aufhielt. Dem mutmasslichen Chef des Mazzarella-Clans aus Neapel werden mehrere Auftragsmorde zur Last gelegt. Bei der Festnahme leistete er keinen Widerstand.

Auf der Liste der meistgesuchten Mafiosi des italienischen Innenministeriums stand Mazzarella auf Platz vier. In dem Resort hielt er sich zusammen mit seiner Frau und zwei Kindern auf. Pro Übernachtung werden dort 1000 Euro fällig. Bei der Festnahme in der Nacht wurden nach Angaben der Polizei 20'000 Euro Bargeld, drei Luxusuhren, mehrere Mobiltelefone sowie gefälschte Ausweispapiere beschlagnahmt.

Auftragsmord als Racheakt in einer Metzgerei 

Mazzarella wird unter anderem zur Last gelegt, bereits im Dezember 2000 als Racheakt in Auftrag gegeben zu haben, den Bruder eines Mafia-Killers zu ermorden. Der Mann wurde damals in einer Metzgerei in Neapel erschossen. Der Mazzarella-Clan gilt als eine der einflussreichsten Familien der Camorra, wie die Mafia in der Region rund um die süditalienische Grossstadt heisst. Die Camorra zeichnet sich durch eine dezentrale Struktur aus vielen Clans aus, die seit vielen Jahrzehnten in der organisierten Kriminalität tätig sind. 

Die Amalfiküste mit Orten wie Positano gehört zu Italiens beliebtesten und auch teuersten Urlaubsregionen. Vietri sul Mare mit seinen Steilhängen gilt als eine der schönsten Gemeinden Italiens. Dort gab es viele Jahre lang auch eine deutsche Künstlerkolonie.

Meistgelesen

Verschollenes Mädchen nach Jahrzehnten lebendig gefunden
Schweizerin Ella ist nach Vietnam ausgewandert – doch der Neustart gerät ins Wanken
Iran droht: «Die ganze Region wird brennen» +++ Trump verlängert Ultimatum an Iran bis Dienstagabend
Alles, was du über KI in Waffen wissen musst
So viel kostet 1 Monat Reisen im teuersten Land der Welt

Mehr aus dem Ressort

Beim Ostereiersuchen. Zwei Frauen und ein Baby von Baum erschlagen

Beim OstereiersuchenZwei Frauen und ein Baby von Baum erschlagen

10 Euro pro Tag. Venedig verlangt von Tagesbesuchern wieder Eintritt

10 Euro pro TagVenedig verlangt von Tagesbesuchern wieder Eintritt

Brandkatastrophe. Italiens Botschafter kehrt nach über zwei Monaten nach Bern zurück

BrandkatastropheItaliens Botschafter kehrt nach über zwei Monaten nach Bern zurück