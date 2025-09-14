  1. Privatkunden
Stunden nach Attentat auf Charlie Kirk Mutmasslicher Täter verspottet Ermittlungen im Chat

Samuel Walder

14.9.2025

Tyler Robinson machte sich nur Stunden nach dem Attentat über die Polizei lustig.
Tyler Robinson machte sich nur Stunden nach dem Attentat über die Polizei lustig.
Facebook

Der mutmassliche Attentäter von Utah war klug, interessiert und unauffällig – bis zum tödlichen Angriff auf den Republikaner Charlie Kirk. Seine Spuren im Netz zeigen eine Mischung aus Ironie, Abscheu und popkultureller Überdrehtheit.

Samuel Walder

14.09.2025, 09:23

14.09.2025, 11:01

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nach dem Attentat auf Charlie Kirk verhöhnte der mutmassliche Täter Tyler Robinson Bekannte in einem Discord-Chat und wies Hinweise auf seine Identität als «Doppelgänger» zurück.
  • Ermittler fanden bisher kein klares Motiv; Robinson sprach jedoch mit einem Familienmitglied kritisch über Kirks Auftritt und galt als kluger, aber zurückhaltender Schüler mit politischem Interesse.
  • Bei ihm entdeckte Munition war mit Sprüchen aus Internet- und Gaming-Kultur sowie antifaschistischen Anspielungen versehen.
Mehr anzeigen

Nur wenige Stunden nach dem tödlichen Anschlag auf den republikaner Charlie Kirk reagierte der mutmassliche Schütze Tyler Robinson in einem Discord-Gruppenchat mit Spott auf Hinweise zu seiner Person. Das zeigen Protokolle, die der «New York Times» vorliegen.

Am Donnerstagnachmittag – rund 24 Stunden nach der Tat – sprachen Bekannte Robinson auf die vom FBI veröffentlichten Überwachungsbilder an. Einer schrieb «Wya» (Wo bist du?) samt Totenkopf-Emoji. Robinson meinte darauf, sein «Doppelgänger» wolle ihm Probleme machen. Weitere Nachrichten handelten von Belohnungen, möglichen Festnahmen bei McDonald’s, einem angeblich bei ihm liegenden «Manifest» und einem Gewehr.

Keine Hinweise auf ein Motiv

Festgenommen wurde der 22-Jährige in der Nacht zu Freitag, etwa 34 Stunden nach der Tat. Die Staatsanwaltschaft will am Dienstag Anklage erheben. Ob Robinson einen Anwalt hat, ist derzeit offen.

Die Chatprotokolle liefern keinen Anhaltspunkt für ein Motiv. Laut Polizei hatte Robinson jedoch mit einem Familienmitglied über Kirks geplanten Auftritt in Utah gesprochen und erwähnt, dass beide den rechtskonservativen Aktivisten nicht mochten. Bekannte beschreiben ihn als klug und politisch interessiert. Er sei parteilos gewesen und habe wohl nie gewählt – seine Eltern sind Republikaner.

Trump-Aktivist Kirk tot. «Es wird wunderschön werden»: Trump spricht über neuen Ballsaal statt über Kirk

Trump-Aktivist Kirk tot«Es wird wunderschön werden»: Trump spricht über neuen Ballsaal statt über Kirk

Robinson galt als Musterschüler

Laut der «New York Times» war Robinson ein ausgezeichneter Schüler. Jaida Funk, eine ehemalige Mitschülerin aus Grund- und Mittelschule, erinnert sich: Er sei jemand gewesen, den man in seine Projektgruppe holen würde, auch wenn keine Freundschaft bestand. Er habe zwar nicht zu den beliebtesten Schülern gehört, sei aber allgemein geschätzt worden.

Viel Freizeit verbrachte Robinson mit Videospielen und Comics, daneben interessierte er sich für aktuelle Themen. Mehrere ehemalige Klassenkameraden beschreiben ihn als eher zurückhaltend. Doch Keaton Brooksby, die mit ihm die Highschool besuchte, betonte, dass er sich in politische Diskussionen mit fundiertem Wissen eingebracht habe. «Es ist wirklich traurig, dass jemand mit seinem Verstand so etwas daraus gemacht hat», sagte sie der Zeitung.

Das passiert jetzt mit Attentäter. Gouverneur und Trump sprechen sich für Todesstrafe aus

Das passiert jetzt mit AttentäterGouverneur und Trump sprechen sich für Todesstrafe aus

Neben der Tatwaffe fanden Ermittler Munition mit eingeritzten Sprüchen, die teils auf Internet- und Gaming-Kultur anspielen. Darunter: «Hey Faschist! Fang» und «Wenn du das liest, bist du schwul, lmao» – letzteres bedeutet in Online-Sprache sinngemäss «Ich lache mich kaputt». Auf einer Hülse stand zudem «Bella Ciao», das antifaschistische italienische Lied aus dem Zweiten Weltkrieg.

Verteidigung. Australien investiert Milliarden für atomgetriebene U-Boote

VerteidigungAustralien investiert Milliarden für atomgetriebene U-Boote

Verteidigung. Russische Drohnen in Polen haben «keine Auswirkungen» auf Schweiz

VerteidigungRussische Drohnen in Polen haben «keine Auswirkungen» auf Schweiz

Ehemaliger «Hitparade»-Star. Schlager-Ikone Andreas Martin stirbt mit 72 Jahren

Ehemaliger «Hitparade»-StarSchlager-Ikone Andreas Martin stirbt mit 72 Jahren

Videos aus dem Ressort

Gouverneur Cox hält ehrliche Rede: «Ich habe 33 Stunden gebetet, dass es ein Ausländer war»

Gouverneur Cox hält ehrliche Rede: «Ich habe 33 Stunden gebetet, dass es ein Ausländer war»

Der republikanische Gouverneur Spencer Cox zeigte nach der Ermordung von Charlie Kirk ungewohnte Ehrlichkeit. Statt Schuldzuweisungen setzte er auf Selbstkritik, mahnende Worte und einen Aufruf zur Besonnenheit.

12.09.2025

«Mitschuld am Mord» – Eklat bei WDR-Interview zu Tötung von Charlie Kirk

«Mitschuld am Mord» – Eklat bei WDR-Interview zu Tötung von Charlie Kirk

Im WDR-Interview über den Mord am rechten US-Influencer Charlie Kirk geriet Journalistin Annika Brockschmidt unerwartet selbst ins Visier. Der Moderator konfrontierte sie mit Vorwürfen aus sozialen Medien, sie habe Mitschuld an der Tat.

12.09.2025

Stecken Aliens dahinter? Geheimes Video zeigt: Hellfire-Rakete prallt auf mysteriösem Objekt ab

Stecken Aliens dahinter? Geheimes Video zeigt: Hellfire-Rakete prallt auf mysteriösem Objekt ab

Ein Whistleblower liefert dem US-Kongress brisantes Videomaterial. Zu sehen: Ein Drohnenangriff mit einer Hellfire-Rakete trifft ein unbekanntes Objekt – das fliegt aber einfach weiter. Stecken da Ausserirdische dahinter?

11.09.2025

Gouverneur Cox hält ehrliche Rede: «Ich habe 33 Stunden gebetet, dass es ein Ausländer war»

Gouverneur Cox hält ehrliche Rede: «Ich habe 33 Stunden gebetet, dass es ein Ausländer war»

«Mitschuld am Mord» – Eklat bei WDR-Interview zu Tötung von Charlie Kirk

«Mitschuld am Mord» – Eklat bei WDR-Interview zu Tötung von Charlie Kirk

Stecken Aliens dahinter? Geheimes Video zeigt: Hellfire-Rakete prallt auf mysteriösem Objekt ab

Stecken Aliens dahinter? Geheimes Video zeigt: Hellfire-Rakete prallt auf mysteriösem Objekt ab

