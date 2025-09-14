Mutmasslicher Täter verspottet Ermittlungen im Chat

Stunden nach Attentat auf Charlie KirkMutmasslicher Täter verspottet Ermittlungen im Chat
Samuel Walder
14.9.2025
Der mutmassliche Attentäter von Utah war klug, interessiert und unauffällig – bis zum tödlichen Angriff auf den Republikaner Charlie Kirk. Seine Spuren im Netz zeigen eine Mischung aus Ironie, Abscheu und popkultureller Überdrehtheit.
Nur wenige Stunden nach dem tödlichen Anschlag auf den republikaner Charlie Kirk reagierte der mutmassliche Schütze Tyler Robinson in einem Discord-Gruppenchat mit Spott auf Hinweise zu seiner Person. Das zeigen Protokolle, die der «New York Times» vorliegen.
Am Donnerstagnachmittag – rund 24 Stunden nach der Tat – sprachen Bekannte Robinson auf die vom FBI veröffentlichten Überwachungsbilder an. Einer schrieb «Wya» (Wo bist du?) samt Totenkopf-Emoji. Robinson meinte darauf, sein «Doppelgänger» wolle ihm Probleme machen. Weitere Nachrichten handelten von Belohnungen, möglichen Festnahmen bei McDonald’s, einem angeblich bei ihm liegenden «Manifest» und einem Gewehr.
Keine Hinweise auf ein Motiv
Festgenommen wurde der 22-Jährige in der Nacht zu Freitag, etwa 34 Stunden nach der Tat. Die Staatsanwaltschaft will am Dienstag Anklage erheben. Ob Robinson einen Anwalt hat, ist derzeit offen.
Das FBI hat ein Video des mutmaßlichen Attentäters auf Charlie Kirk veröffentlicht. 🎥
Die Aufnahmen zeigen, wie der Täter nach dem Vorfall von einem Dach der Utah Valley University springt und zu Fuß flieht. Die US-Polizei fahndet weiterhin nach dem Gesuchten.
Die Chatprotokolle liefern keinen Anhaltspunkt für ein Motiv. Laut Polizei hatte Robinson jedoch mit einem Familienmitglied über Kirks geplanten Auftritt in Utah gesprochen und erwähnt, dass beide den rechtskonservativen Aktivisten nicht mochten. Bekannte beschreiben ihn als klug und politisch interessiert. Er sei parteilos gewesen und habe wohl nie gewählt – seine Eltern sind Republikaner.
Laut der «New York Times» war Robinson ein ausgezeichneter Schüler. Jaida Funk, eine ehemalige Mitschülerin aus Grund- und Mittelschule, erinnert sich: Er sei jemand gewesen, den man in seine Projektgruppe holen würde, auch wenn keine Freundschaft bestand. Er habe zwar nicht zu den beliebtesten Schülern gehört, sei aber allgemein geschätzt worden.
Viel Freizeit verbrachte Robinson mit Videospielen und Comics, daneben interessierte er sich für aktuelle Themen. Mehrere ehemalige Klassenkameraden beschreiben ihn als eher zurückhaltend. Doch Keaton Brooksby, die mit ihm die Highschool besuchte, betonte, dass er sich in politische Diskussionen mit fundiertem Wissen eingebracht habe. «Es ist wirklich traurig, dass jemand mit seinem Verstand so etwas daraus gemacht hat», sagte sie der Zeitung.
Neben der Tatwaffe fanden Ermittler Munition mit eingeritzten Sprüchen, die teils auf Internet- und Gaming-Kultur anspielen. Darunter: «Hey Faschist! Fang» und «Wenn du das liest, bist du schwul, lmao» – letzteres bedeutet in Online-Sprache sinngemäss «Ich lache mich kaputt». Auf einer Hülse stand zudem «Bella Ciao», das antifaschistische italienische Lied aus dem Zweiten Weltkrieg.
