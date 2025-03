Ärger über strikte Geschenke-Vorgaben für Kindergeburtstag

Shay, die sich auf TikTok @shay27xo nennt, schneidet in einem Video das Thema Geschenke-Regeln für Kindergeburtstage an. TikTok/shay27xo

Eine Mutter zeigt sich auf TikTok verblüfft, nachdem sie über strenge Geschenke-Regeln für einen Kindergeburtstag informiert wurde. Kein buntes oder lautes Spielzeug war nur eine der Vorgaben für Präsente.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Kein Plastik, kein lautes oder buntes Spielzeug: Eine Mutter sorgt auf TikTok für Aufsehen, als sie eine lange Liste mit Geschenke-Regeln für einen Kindergeburtstag erhielt.

Die TikTok-Community reagiert gespalten: Während einige die Nachhaltigkeit loben, finden andere die Vorgaben übertrieben und vermuteten, es gehe der Mutter eher um Geld oder Gutscheine.

Besonders die Forderung nach blassen Farben Geschenken regt auf. Jemand meint, dass Kinder buntes in ihrem Leben brauchen. Mehr anzeigen

Geschenke für einen Geburtstag auszusuchen, ist gar nicht so einfach. Je nachdem, wie gut du die Person kennst, fällt es einfacher oder umso schwerer. Bei Kindern ist es grundsätzlich etwas dankbarer: Die wünschen sich ja sowieso immer viel. Oder?

Eben doch nicht immer – vor allem dann nicht, wenn die Eltern ein Wörtchen mitreden. So geschehen bei Shay, die sich auf TikTok @shay27xo nennt. Mit einem Video hat sie sich an ihre Follower*innen gewendet und will von denen wissen, ob sie dasselbe auch schon einmal erlebt haben.

Damit ist gemeint, dass sie nach der Zusage zu einem Kindergeburtstag der Freundin ihrer Tochter eine ganze Liste mit Geschenke-Regeln zugeschickt bekommen hat. Das Video wurde bisher beinahe drei Millionen Mal angeklickt. Viele TikTok-User*innen sind sich sicher: «Die Forderung nach einer bestimmten Geschenke-Regel ist Wahnsinn.»

Auch Shay selbst befindet: «Ich weiss nicht, wie es euch geht, aber Geburtstagsfeiern geraten echt ausser Kontrolle.»

Vorgeschrieben wurde, dass die Präsente weder bunt noch laut sein dürfen. Auch sollten sie nicht aus Plastik oder in Plastik verpackt sein. Wem das Aussuchen eines Geschenks so schwerfalle, könne man auch einfach eine handgemachte Karte basteln. «Kaufe keine Karte, denn dann entsteht Abfall», wiederholte Shay mit verblüffter Miene die Vorgaben.

«Kinder brauchen Farben in ihrem Leben»

In den Kommentaren wurde fleissig diskutiert, was Shay den nun verschenken könnte. Unter den Vorschlägen finden sich etwa eine Katze, ein Sauerteig-Starter-Set oder ein Stück Holz aus dem Baumarkt. Die meisten wiesen Shay auf Montessori-Spielzeug hin: Das sind Spielzeuge aus Holz, die die Problemlösungsfähigkeiten von Kindern fördern sollen.

Während eine Followerin fragte, ob es sich bei der Mutter um Kourtney Kardashian handelte, gaben andere ihr recht. «Wir haben die exakt gleichen Geschenk-Regeln. Wir haben gesagt, dass wir lieber kein Geschenk erhalten, als ein lautes, buntes, unangenehmes Spielzeug zu bekommen, das wir nicht benutzen und spenden werden», kommentiert jemand.

Wieder andere sind überzeugt, dass die Mutter so einfach Geld oder Gutscheine bekommen wollte. Vor allem bleibt eine Followerin aber an dem Punkt mit dem Nicht-bunt-sein hängen: «Kinder brauchen Farbe in ihrem Leben. Ich verstehe das mit dem Keinen-Abfall (irgendwie), aber was ist falsch mit Farben?»

