Feuerwehrleute wurden zu einer Geburt in einem Auto auf dem Standstreifen der Autobahn gerufen. (Symbolbild) dpa

Dieses Baby hatte es eilig: Auf einer Autobahn in der Nähe von Hamburg wird ein Kind geboren. Das ungeplante Ereignis ist nicht nur für die Mutter und ihr Neugeborenes etwas Besonderes.

DPA, Redaktion blue News dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Deutschland hat eine Frau ihr Kind in einem Auto auf dem Standstreifen der Autobahn zur Welt gebracht.

Das Baby wurde nach Angaben der Feuerwehr auf der A23 nahe Hamburg geboren.

Rund 24 Feuerwehrleute und zwei grosse Feuerwehrwagen sicherten das geparkte Auto ab, der Rettungsdienst versorgte Mutter und Neugeborenes. Mehr anzeigen

Wenn das Kind besonders schnell ist, kann die Geburt schon mal eine ganz besondere werden: Eine Frau hat ihr Baby in einem Auto auf dem Standstreifen einer Autobahn in der Nähe von Hamburg zur Welt gebracht.

Rettungskräfte seien am Mittwochabend «zu einem besonderen Einsatz» auf der A23 gerufen worden, sagte ein Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr. Das Auto parkte demnach nahe einer Anschlussstelle im Kreis Pinneberg im deutschen Bundesland Schleswig-Holstein. Als die Feuerwehr eintraf, waren dem Sprecher zufolge Rettungsdienst und Polizei bereits vor Ort.

«Wir waren eine bis zwei Minuten nach der Geburt da und haben mit den grossen Feuerwehrautos den Standstreifen abgesperrt», sagte der Sprecher der Deutschen Presse-Agentur.

«Aussergewöhnlicher und zugleich sehr schöner Einsatz»

Rund 24 Feuerwehrleute sicherten demnach das geparkte Auto ab und unterstützten den Rettungsdienst bei der Versorgung von Mutter und Neugeborenem auf der Autobahn. Sie seien etwa eine Stunde im Einsatz gewesen. Anschliessend wurden Mutter und Kind in ein Krankenhaus gebracht.

Dem Sprecher zufolge war es für die Feuerwehr «ein aussergewöhnlicher und zugleich sehr schöner Einsatz, der den Beteiligten sicher noch lange in Erinnerung bleiben wird».