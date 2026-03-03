  1. Privatkunden
Seltener Zufallsbefund Mutter bringt Sohn (2) zur Routine-Kontrolle – dann folgt die Schockdiagnose

Dominik Müller

3.3.2026

Mussten eine schwierige Nachricht verkraften: Madeline Staples und ihr Sohn Macon.
Mussten eine schwierige Nachricht verkraften: Madeline Staples und ihr Sohn Macon.
Instagram/madelinestaples

Bei einem Routine-Bluttest wurde bei einem Kleinkind in den USA völlig überraschend Leukämie festgestellt – noch bevor erste Symptome aufgetreten waren. Das Leben seiner Familie steht seither kopf.

Dominik Müller

03.03.2026, 15:46

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Bei einer Routine-Kontrolle wurde bei dem zweijährigen Jungen aus Alabama überraschend Leukämie festgestellt.
  • Nur Stunden nach dem Arzttermin kam das Kind auf die pädiatrische Onkologie.
  • Trotz der belastenden Diagnose beschreibt Mutter Madeline Staples die Stärke und Lebensfreude ihres Sohnes als aussergewöhnlich.
Mehr anzeigen

Es war ein ganz normaler Arztbesuch: Madeline Staples aus dem US-Bundesstaat Alabama brachte ihren zweijährigen Sohn Macon zu einer regulären Kontrolle – ohne Symptome, ohne Verdacht. Ein kleiner Stich in den Finger, ein Standard-Bluttest. Mehr nicht.

«Ich war im ganz normalen Mama-Modus, habe an Mittagsschlaf und Snacks gedacht», sagte die 35-Jährige zu «Newsweek».

Dann fiel ein Satz, der alles veränderte. «Ich erinnere mich, wie es sich anfühlte, als wäre die Luft im Raum verschwunden», erzählt sie. Ihr Kopf habe nicht begreifen können, was sie da hörte – während ihr Sohn noch fröhlich spielte und lächelte.

Überraschende Krebsdiagnose

Nur wenige Stunden später lag Macon auf der pädiatrischen Onkologie. Diagnose: Leukämie. Zufällig entdeckt bei einer Routine-Untersuchung – noch bevor erste Anzeichen aufgetreten waren. Laut seinem Onkologen sei es das erste Mal gewesen, dass die Krankheit bei einem normalen Vorsorgetermin festgestellt wurde. «Es war wirklich ein Wunder», so Staples. «Unser Leben wurde innerhalb von Minuten in ein Davor und Danach geteilt.»

Die ersten Tage beschreibt sie als Ausnahmezustand. Während draussen alles weiterlief, sei ihre Welt stehen geblieben. Statt Spielverabredungen und Einkäufen ging es plötzlich um medizinische Fachbegriffe, Therapien und Entscheidungen. «Diese Anfangszeit war in jeder Hinsicht überwältigend», wird sie von «Newsweek» zitiert.

«Seine Stärke macht mich sprachlos»

Am meisten habe sie ihr kleiner Sohn beeindruckt. Während Erwachsene von Sorgen geplagt seien, lebe Macon im Moment. Er überstehe Behandlungen, die viele Erwachsene an ihre Grenzen bringen würden – und spiele kurz darauf weiter. «Seine Lebensfreude und seine Stärke machen mich sprachlos», sagt Staples.

Die Familie steht vor einem langen Weg. Kraft geben Staples laut eigener Aussage ihr Glaube, ihre Kinder und der Rückhalt aus der Gemeinschaft.

